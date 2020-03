L'Oroscopo della settimana vedrà un importante nuovo transito: Marte entrerà nel segno dell'Acquario e darà nuova carica a questo segno mentre porterà agitazione al Toro, al Leone e allo Scorpione.

L'oroscopo della settimana: amore e lavoro

Ariete (21/03-20/04): il vostro cielo indica che saranno giornate migliori. Avrete una nuova carica energetica e più ottimismo e influenzerete positivamente il partner e i familiari. Farete lo stesso anche nel lavoro, risolverete con prontezza di spirito una situazione complessa.

Toro (21/04- 20/05): l'oroscopo settimanale indica che Marte in posizione negativa insieme a Saturno vi farà avvertire un maggiore stress e vi metterà di fronte a situazioni complicate. Sarete chiamati a fare delle scelte piuttosto difficili. In casa saprete farvi valere e anche per la professione manterrete il punto.

Gemelli (21/05-21/06): la settimana sarà dedicata all'amore e alla passione. Stare in casa più del solito vi aiuterà a ritrovare l'intesa con il partner e rafforzerà il sentimento, anche se non mancheranno discussioni e litigi.

Per quanto riguarda il lavoro potreste avere delle difficoltà nel gestire alcuni compiti.

Cancro (22/06-22/07): vi aprirete alla comunicazione e diventerete più esperti di tecnologia rispetto al passato. Il dialogo con il partner vi aiuterà a dissipare dubbi e paure. Il lavoro proseguirà abbastanza bene, sarete molto concentrati e desiderosi di fare del vostro meglio.

Le previsioni dell'oroscopo: dal Leone allo Scorpione

Leone (23/07-23/08): l'oroscopo indica che vi ritroverete con Marte e Saturno in posizione dissonante. Questo vi causerà un aumento dello stress e vi sfogherete sul partner che non sarà contento di dover gestire i vostri alti e bassi. L'amore in ogni caso non verrà meno. E sul lavoro non dovreste avere grossi problemi.

Vergine (24/08- 22/09): il vostro cielo segnala problemi d'amore.

Probabilmente la difficoltà del periodo si ripercuoterà anche nelle relazioni di coppia. C'è chi sarà costretto a stare lontano dal partner ancora per un po'. Preoccupazioni anche per il lavoro, il calo dei guadagni vi agiterà non poco.

Bilancia (23/09-22/10): l'oroscopo settimanale indica che finalmente potrete intravedere un po' di luce. Non avere più Marte e Saturno contro vi darà respiro e vi farà tornare un po' di ottimismo. Il partner vi dimostrerà tutto il suo amore. Nel lavoro vi impegnerete con costanza e senso del dovere.

Scorpione (23/10-22/11): Mercurio nel segno vi renderà più arguti e intuitivi.

Otterrete buoni risultati in campo professionale nonostante le difficoltà e i momenti di stress. Il partner potrebbe sentirsi un po' messo da parte in questo momento ma parlategli con franchezza e tutto si risolverà.

Gli astri della settimana

Sagittario (23/11-21/12): sarete polemici, nervosi e distratti a causa di Mercurio in aspetto dissonante. Questo vi metterà in difficoltà sul lavoro ma Marte amico vi spronerà a non arrendervi e vi darà forza e coraggio. In amore prevarrà l'attrazione fisica, non avrete molta voglia di confidarvi con il partner.

Capricorno (22/12-20/01): il vostro oroscopo settimanale sarà positivo.

Giove sempre nel segno è un ottimo alleato. Avrete nuovi contatti professionali e gestirete bene i nuovi rapporti. In casa sarete un punto fermo per il vostro partner e per i figli. Saprete dare buoni consigli e verrete ascoltati.

Acquario (21/01-19/02): le previsioni astrologiche della settimana vi vedranno in ripresa. Marte e Saturno nel segno vi spingeranno a dedicarvi a progetti concreti. Non vi mancheranno coraggio, forza, energia e ambizione. Questi progetti, però, vi distrarranno dall'amore e il vostro compagno/a potrebbe sentirsi messo in secondo piano.

Pesci (20/02-20/03): studio e lavoro saranno molto importanti per voi in questo momento e sarete gratificati dai buoni risultati che arriveranno.

Mercurio nel segno stimolerà maggiormente il vostro intelletto. In amore il sestile di Venere soddisferà il vostro desiderio di intimità e romanticismo.