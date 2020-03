Le predizioni zodiacali del 1° aprile ci aiutano a comprendere le dinamiche che caratterizzeranno le vicende sentimentali, legate alla salute e lavorative di tutti i segni astrali. Il Sagittario dovrebbe coccolare maggiormente il proprio partner, mentre i Pesci saranno orgogliosi del loro comportamento professionale. Il Toro avrà buoni risultati sotto l'aspetto fisico e motorio.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la relazione di coppia non subirà particolari ripercussione per una lite che si scatenerà in serata, risulterà normale amministrazione.

Il lavoro sarà in leggera e lenta ripresa, i segnali sono confortanti. La salute vi consentirà di essere in perfetta forma.

Toro: bene la relazione amorosa, il vostro partner vi metterà alla prova e voi la supererete brillantemente. La fase lavorativa lascerà non poco a desiderare, un po' anche per il vostro scarso impegno. L'esercizio fisico sta facendo intravedere dei risultati davvero interessanti.

Gemelli: non siate eccessivamente logorroici, in questo momento c'è bisogno di serenità e spensieratezza, il partner ve lo sta dicendo da un po'.

Il lavoro rimarrà su livelli apprezzabili e sarà sufficinetemente stabile. La salute potrebbe riservarvi qualche poccolo fastidio da risolvere, cercate di essere accorti e prevenite alcune situaizioni.

Cancro: se volete la tranquillità nella coppia evitate alcune discussioni davvero futili, anche la persona amata potrebbe essere particolarmente nervosa. La sfera professionale vi consentirà di togliervi qualche piccola soddisfazione personale.

Nessun accadimento degno di nota riguarderà il vostro stato di salute.

Leone: è il momento adatto per affrontare un discorso messo nel cassetto e non più discusso, fatelo senza problemi rafforzerà sia voi che il vostro partner. Il lavoro vi farà sorridere, non mollate e continuate a sacrificarvi. Il vostro corpo potrebbe avere bisogno di maggiore movimento, curate la parte fisica.

Vergine: la relazione di coppia sarà molto buona, potrebbero verificarsi delle belle situaizoni che apprezzerete tantissimo.

Potreste essere particolarmente scontrosi con qualche vostro collega, evitate e siate più sereni. La salute potrebbe mostrare qualche lieve acciacco, niente di particolare.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la persona amata vi farà sentire speciale, ricambiate regalendole degli attimi davvero unici, non vergognatevi di mostrare i vostri sentimenti. L'ambito lavorativo risentirà favorevolmente dell'unione che si creerà fra alcuni colleghi. Il vostro stato di salute risulterà essere sufficientemente buono.

Scorpione: non negate al partner l'opportunità di esprimere il suo pensiero riguardo ad una faccenda che vi sta particolarmente a cuore, siate più 'democratici'.

Il lavoro non avrà segnali positivi ma fortunatamente nemmeno troppo negativi. Una camminata potrebbe rilassarvi e rigenerarvi.

Sagittario: il vostro partner vorrebbe maggiori attenzioni da parte vostra, il momento non è semplicissimo ma cercate di accontentarlo. La sfera professionale potrebbe subire dei contraccolpi dall'andamento generale non troppo positivo. La salute risulterà essere particolarmente buona, cercate di mantenervi in forma.

Capricorno: la vostra dolce metà è particolarmente soddisfatta di voi, le state dando molte attenzioni e siete particolarmente rispettosi della sua persona, continuate così.

La parte lavorativa vedrà qualche cambiamento che dovrete essere bravi ad assorbire. Fate maggiore esercizio fisico, date retta ad alcuni suggerimenti ricevuti per il vostro bene.

Acquario: la relazione di coppia non sta marciando nel migliore dei modi, la colpa non è esclusivamente vostra, cercate di comprendere quale possa essere la soluzione. Non estremamente positiva la sfera lavorativa, siate pazienti e attendete tempi migliori. La salute non risulterà essere un grosso problema.

Pesci: sarete particolarmente soddisfatti del rapporto e della sintonia che avete instaurato con il vostro partner.

La fase lavorativa vi consentirà di essere contenti e orgogliosi per un progetto da voi presentato. Non mollate di un centimetro e continuate con costanza a fare attività fisica.