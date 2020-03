L'Oroscopo di domani, martedì 24 marzo è pronto ad analizzare insieme a voi lettori il probabile andamento di questo nuovo giorno. In evidenza l'ingresso della Luna in Ariete, oltre ovviamente alla nuova classifica con le stelle quotidiane e relative predizioni su amore e lavoro per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Iniziamo pure a svelare qualche segno fortunato prescelto dalla sestina appena evidenziata: ad avere il pieno consenso degli astri saranno certamente gli amici nativi nel simbolo astrale dell'Ariete.

In questo caso il segno di Fuoco è stato valutato con la prima posizione in classifica, ossia quella super-fortunata relativa alla 'top del giorno'. Al contrario, a non poter contare su un periodo facile, sempre in base a quanto svelato dall'oroscopo di martedì 24 marzo, quasi certamente saranno gli amici appartenenti al segno dei Gemelli e del Cancro. A questi ultimi due l'Astrologia quotidiana ha messo rispettivamente in preventivo un frangente segnato con il 'sottotono' e del 'ko': curiosi di scoprire qualche notizia in più?

Bene, andiamo alle predizioni quotidiane subito dopo aver tolto il velo dalla scaletta con le stelle del giorno.

Classifica stelline 24 marzo 2020

L'Astrologia applicata alla giornata di martedì ha già deciso il grado di positività/negatività da attribuire ai sei segni sotto analisi. Come al solito, a dare una prima idea di come evolverà la giornata è la nostra seguitissima classifica stelline quotidiana, nel contesto generata dall'oroscopo del 24 marzo 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco. Abbiamo già anticipato qualcosa in apertura dell'articolo, quindi ora non resta altro da fare se non togliere completamente il mistero dall'intera scala con le stelline del giorno. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

: Ariete - Luna nel segno; ★★★★★: Leone;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Cancro.

Oroscopo martedì 24 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: 'top del giorno'.

In arrivo un martedì davvero buono per tanti di voi nativi. La giornata coincidente con il secondo giorno della settimana sarà quasi completamente priva di intoppi, dunque perfetta e stimolante per mettere in chiaro problemi emergenti o situazioni che dovessero richiederlo. Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, in molti avrete una gran voglia di attenzioni. Tranquilli perché non mancheranno le chance per soddisfare questo vostro desiderio. I rapporti potranno consolidarsi ancora di più perché la Luna nel vostro segno vi renderà molto sensuali e romantici: farete bene ad approfittarne per regalarvi qualche momento di dolce intimità con il partner.

Single, sarete estremamente energici e pieni di vita, tutto merito della vostra famiglia, senz'altro in grado di trasmettere positività e serenità. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero vede miracolosa la Luna a vostro favore: con una mossa fulminea quest'ultima vi conferirà uno sprint davvero eccezionale. Di fronte a una serie di occasioni, avrete una rapidità di decisione che non lascerà spazio ai ripensamenti.

Toro: ★★★★. Si prospetta all'orizzonte un discreto martedì 24 marzo, bello quanto basta e positivo per quel che potrebbe servire. Praticamente la giornata in questa parte della settimana appena iniziata sarà da gestire con una certa intelligenza, senza strafare oppure cullandosi sugli allori.

In amore, tutto andrà esattamente come sperato, ovviamente se non pretenderete l'impossibile dal partner. Diciamo che in molti vivrete una giornata all'insegna del dolce far niente, ma in modo sereno e appassionato insieme a chi si ama. Single, non guasterà davvero il relax forzato imposto dalle attuali circostanze. Qualche ora di sonno in più, un po' di attenzione e di cautela in quello che andrete a fare in questo giorno, vedrete che sarete calmi e tranquilli. Nel lavoro, non baderete al dispendio di energie ed al tempo da impiegare per svolgere la vostra attività. Diciamo che sarete presi da qualcosa che sembrerà essere quasi al di fuori della vostra realtà quotidiana.

Gemelli: ★★★. Questa ripartenza settimanale per voi Gemelli partirà in leggero 'sottotono'. In taluni casi inizierete la giornata con un ottimo buonumore e anche se poi non sarete in grado di mantenerlo per colpa del periodo non troppo sereno che un po' tutti stiamo vivendo, pazienza: arriveranno tempi migliori. Diciamo che mostrerete tanta buona volontà ma, nonostante ce la mettiate davvero tutta, finirete per trovarvi in grande difficoltà. L'amore, per molti di voi è molto importante, per questo vi diciamo di non mettetelo mai in dubbio, quindi anche in questa giornata cercate di mantenere la calma nel caso qualcosa non dovesse andare come vorreste.

Soprattutto, non traete conclusioni affrettate (sbagliate) da un atteggiamento inaspettato da parte del partner; piuttosto, cercate di capirne la motivazione e trovate una soluzione insieme. Single, le predizioni relative all'oroscopo di martedì invitano alla massima concentrazione: la calma è la virtù dei forti, pertanto cercate di usarla per poter stare bene anche fisicamente, oltre che mentalmente. Nel lavoro sarebbe meglio stare in guardia, perché il vostro intuito sarà tutt'altro che infallibile. Ascoltate la voce della ragione, altrimenti commetterete errori ai quali sarà poi difficile rimediare.

Astrologia del giorno 24 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★. Giornata valutata abbastanza burrascosa in questa parte della settimana, nulla di buono quindi si prevede all'orizzonte. Sarà o non sarà una giornata segnata dal 'ko'? Certamente, avere Saturno 'contro',in questo caso in modo speculare negativo in media del 90%, non è un bell'affare. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore, visto anche le ostilità da parte degli astri, invoglia a fare in modo che che le solite piccole increspature non diventino onde minacciose. Per non essere spazzati via dalla corrente dovrete ancorarvi saldamente a qualcosa di stabile e solido: la passione!

Sarete in qualche caso costretti a fare buon viso a cattivo gioco per non deludere le aspettative della persona amata: aspettate che passi. Single, un cielo poco amico vi farà sentire davvero inadeguati, per questo potreste correre il rischio di reagire in modo sproporzionato difronte ad alcune situazioni. Nel lavoro, il cielo di questo giorno non sarà molto incoraggiante e qualche nuvola potrà l'offuscare l'orizzonte, ma non disperate, ci saranno tempi migliori molto presto.

Leone: ★★★★★. Questa parte della settimana vi vedrà senz'altro super-favoriti con un martedì sicuramente in grado di regalare ottime soddisfazioni.

La concretezza e la capacità organizzativa cambieranno senz’altro in meglio il vostro quotidiano. In amore, secondo l'oroscopo il fascino non mancherà, anzi, basterà un vostro sguardo per trasmettere emozioni indelebili, con i sentimenti veri che provate nei confronti della vostra metà. I desideri risulteranno potenti, grazie alla presenza di Giove (speculare positivo) in questo periodo vi sentirete meglio con voi stessi e maggiormente ben predisposti nei confronti del partner. Single, se state cercando un nuovo equilibrio l'invito è quello di stare più a contatto con le esigenze del vostro corpo: sarete abbastanza rilassati, e questa calma vi servirà per affrontare al meglio la giornata.

Nel lavoro, la situazione per alcuni di voi è prevista abbastanza favorevole. Sappiate però che il successo non vi verrà servito su un piatto d'argento, bensì dovrete impegnarvi e anche molto.

Vergine: ★★★★. La seconda giornata dell'attuale settimana è stata valutata nelle predizioni di martedì come più che buona. Gli astri dicono che avrete molto più tempo a disposizione di quello che pensavate, e questo vi permetterà di prendere delle decisioni con più tranquillità e calma. L'oroscopo di domani 24 marzo consiglia in amore di restare concentrati e non perdere la calma. Avrete la sensazione di trovarvi in una fase di stallo, ma l'affetto del partner vi farà fare marcia indietro, in positivo ovviamente.

Potrebbero anche arrivare delle buone notizie per le coppie che desidereranno allargare la famiglia. Single, credete di più in voi stessi e guardate oltre le prospettive attuali, non createvi da soli gli ostacoli alla vostra realizzazione. Anche se alcuni problemi al momento potranno preoccuparvi, ben presto sarete in grado di superarli. Nel lavoro, si consiglia di preparare dei progetti per il futuro. Sarà questo decisamente un buon giorno per la pianificazione. La vostra combattività vi aiuterà a superare i pericoli inevitabili che incontrerete lungo la strada.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.