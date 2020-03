Sabato 7 marzo 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Leone, nel frattempo Marte, Saturno, Giove e Plutone transiteranno sui gradi del Capricorno. Venere ed Urano rimarranno stabili nell'orbita del Toro, come Nettuno assieme al Sole che permarranno in Pesci. Infine, Mercurio resterà nel domicilio dell'Acquario ed il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Oroscopo favorevole per Bilancia e Leone, meno roseo per Pesci e Vergine.

Finanze top per il Toro

Ariete: poco lucidi. In ambito professionale i nativi potrebbero non godere della doverosa concentrazione necessaria per svolgere le loro mansioni al meglio.

Sarà bene prendersi un giorno di ferie, ove possibile, in modo da scongiurare eventuali errori.

Toro: finanze top. Il settore economico dei nati del segno godrà, con ogni probabilità, di un sabato florido che permetterà a molti tra loro di concedersi un acquisto desiderato da svariato tempo.

Gemelli: relax. 24 ore dove i nati Gemelli opteranno presumibilmente per staccare la spina dal mondo circostante, dedicandosi esclusivamente al loro benessere grazie alle molteplici pause di relax che si ritaglieranno.

Cancro: perplessi. Straniti dall'ambiguo comportamento dell'amato bene, i nativi potrebbero chiedere spiegazioni alla dolce metà in maniera veemente. Lavoro in secondo piano.

Bilancia briosa

Leone: determinati. La grinta e la tenacia che i nati Leone potrebbero dimostrare nel primo giorno del weekend, li aiuterà a far avanzare celermente i loro progetti professionali in essere.

Bilancia: briosi. I nati del segno affronteranno probabilmente la giornata con l'umore e la voglia di fare alle stelle, e tale brio risulterà fondamentale per trasformare le nuove conoscenze in magnifici flirt.

Vergine: malinconici. I pensieri viaggeranno, c'è da scommetterci, verso alcune persone oramai uscite dal loro percorso esistenziale ma, malgrado ciò, per i nati del segno sarà difficile pensare ad altro.

Scorpione: umore flop. Quel sorriso capovolto impresso sui loro volti non sarà probabilmente il migliore biglietto da visita che possano sfoggiare quest'oggi. Fortunatamente chi li conosce già non si meraviglierà più di tanto del loro broncio.

Amore top per il Capricorno

Sagittario: viaggi. Sabato probabilmente utile ai nativi per ritemprare il loro benessere psico-fisico, organizzando un breve viaggio assieme alla dolce metà, che sarà entusiasta di trascorrere del tempo insieme.

Capricorno: amore top. Giornata dove i nati del segno potrebbero mettere in secondo piano le faccende lavorative per dedicarsi esclusivamente alle questioni di cuore, almeno sino al tardo pomeriggio.

Acquario: intuitivi. Qualche lampo di genio o intuizione folgorante giungerà presumibilmente d'improvviso nel sabato dei nati del segno, che dovranno essere messi in atto nel minor tempo possibile.

Pesci: nervosi. Basterà un nonnulla per scatenare le ire dei nati Pesci quest'oggi, malgrado l'amato bene provi a farli ragionare, continueranno ad assumere un atteggiamento indisponente.