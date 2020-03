Le previsioni zodiacali della settimana compresa tra lunedì 9 e domenica 15 marzo prevedono un periodo di positività astrale per i nati sotto i segni zodiacali di Acquario e Capricorno, entrambi molto favoriti ed avvantaggiati dalle stelle in amore e nelle relazioni sentimentali.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): sarà difficile andare d'accordo con tutti, soprattutto nell'ambiente di lavoro. In serata vi sentirete distratti e stanchi, ma non preoccupatevi troppo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): In amore mettete da parte i vecchi legami e migliora la situazione personale. Nel lavoro è prevista una piccola ma significativa vittoria.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): rimandate alla prossima settimana incontri e scontri. In amore qualcosa vi farà innervosire perché è da ieri che siete piuttosto tesi.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): la vostra professione è in leggera crisi, ma ben presto vi saranno proposte nuove opportunità.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): chiudete le questioni legate al danaro e alla professione.

Non vivete di soli ricordi, piuttosto concentratevi sulla vostra vita presente e futura.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): momento positivo fatto di nuovi incontri e conoscenze. Le amicizie nate da poco saranno tutte positive ed utili, non solo per la professione ma anche nella la vita affettiva, che ultimamente è molto movimentata.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): siete spesso in agitazione e questo non va bene né per il vostro stato di salute fisica e mentale né per la vostra attività professionale, settore nel quale riuscirete a concludere ben poco.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): in amore dovrete trovare le parole giuste per perdonare o farvi perdonare. Per il futuro impegnatevi affinché possiate evitare di commettere gli stessi errori.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): questa settimana non sarà per voi facilissima a causa di qualche complicazione. Per prendere una decisione importante, sarà meglio aspettare fino a fine mese.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il vostro amore sarà fiero e vincente. Anche se siete single, datevi da fare, perché in questa settimana le frecce di Cupido potrebbero colpirvi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): nella vita di coppia state attraversando un brutto momento. Per evitare un allontanamento definitivo del/della vostro/a compagno/a, sarà meglio impegnarvi per eliminare i dissapori senza farli pesare.

Toro (21 aprile – 21 maggio): state attenti ai soldi spesi inutilmente e alle distrazioni eccessive che vi faranno sottrarre molto tempo al lavoro e ai vostri affetti più stretti.