Le previsioni zodiacali di domenica 8 marzo 2020, giornata in cui si festeggia la donna, vedranno i segni zodiacali di Vergine e Gemelli tra i più favoriti di queste 24 ore: l'amore regalerà grandi soddisfazioni ai primi, mentre il lavoro garantirà enorme successo per i secondi. I nati sotto la Bilancia e il Capricorno, invece, dovranno fare i conti con piccole questioni familiari.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): il vostro futuro appare piuttosto incerto e vorreste avere le idee più chiare su cosa accadrà nella vostra vita nei prossimi mesi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): siete da poco usciti da una storia d'amore fallimentare e almeno per adesso le relazioni amorose non vi interessano.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): potreste trascorrere questa domenica a casa, messi k.o. da una brutta influenza che vi costringerà a rimandare anche i prossimi imminenti impegni di lavoro.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): un vostro ambizioso progetto è molto vicino alla realizzazione e questo vi porterà in uno stato di grande entusiasmo e soddisfazione per il lavoro svolto.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): oggi la vostra rabbia e il vostro nervosismo potrebbero colpire persone che vi sono molto vicine, finendo per far star male anche voi per il modo in cui le avete trattate.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): l'Oroscopo prevede qualche piccola difficoltà finanziaria dovuta alle troppe spese da affrontare in quest'ultimo periodo. Datevi da fare per aumentare i vostri introiti.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): in questi giorni avrete la testa altrove. Siete poco concentrati e vogliosi sul posto di lavoro e ciò non passerà inosservato al vostro capo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Saturno contro non favorirà di certo i vostri incontri sentimentali. Piccole crisi amorose attanaglieranno anche le coppie più solide e durature.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): le vostre aspirazioni professionali potrebbero essere deluse dall'affidamento di un prestigioso incarico ad un vostro collega di lavoro.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): al più presto dovete cambiare rotta e dedicare maggior tempo alla famiglia, se non volete correre il rischio di trascurare gli affetti per i troppi impegni lavorativi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): in amore nulla andrà storto: esiste una sintonia magica con il/la vostro/a compagno/a che nessuno riuscirà a scalfire.

Toro (21 aprile – 21 maggio): in serata è previsto un brutto litigio in famiglia. Per sistemare le cose dovrete dialogare e non perdere la calma.