L'Oroscopo di martedì 10 marzo prevede alcuni malintesi per il Toro, che potrebbero portare diverbi nella vita di coppia. Il Cancro potrà avvertire una certa confusione, specialmente se ha intrapreso da poco una relazione sentimentale. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: una splendida condizione astrologica vi farà sentire vitali ed energici. Sarete pronti ad affrontare ogni tipo di imprevisto. Periodo non proprio positivo per chi tenterà di recuperare una relazione sentimentale.

Toro: in amore potrebbero esserci stati dei malintesi che ancora farete fatica a chiarire. Il partner potrebbe aver maggior bisogno di attenzioni. Alcuni potrebbero preferire chiudere una relazione se troppo problematica.

Gemelli: durante la giornata del 10 marzo potrete lasciarvi alle spalle le problematiche del passato. Non avrete voglia di scendere a compromessi, motivo per cui potreste decidere di tagliare alcuni rapporti, sia d'amicizia che sentimentali.

Cancro: in amore potreste sentirvi parecchio confusi.

Non saprete bene che via intraprendere e soprattutto temerete di ferire il partner con le vostre parole. Sul lavoro farete fatica a rimanere concentrati.

Leone: sarete alla ricerca di nuovi stimoli. La monotonia quotidiana vi ha stancato e avrete voglia di essere i protagonisti della scena e gettarvi su nuove situazioni. Attenzione a chi vuole approfittare della vostra generosità.

Vergine: giornata fortunata quella del 10 marzo per fare nuovi incontri.

Nell'ultimo periodo potreste esserci sentiti parecchio sotto pressione, ma adesso recupererete una condizione di maggiore tranquillità.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: sarete uno tra i segni favoriti di questa giornata. Potreste aver a che fare con persone che vi metteranno in difficoltà e dovrete riuscire a farvi valere. Dovrete cercare di essere estremamente prudenti. Potrebbe saltare un viaggio di lavoro.

Scorpione: in amore ci sono delle questioni da risolvere, ma questo potrà essere possibile solo se riuscirete a fare un passo indietro. Chi ha iniziato da poco una nuova relazione sentimentale potrebbe avere diversi dubbi.

Sagittario: grazie a Luna in ottimo aspetto in questa giornata del 10 marzo, potrete fare affidamento su una splendida energia. Cercate di essere maggiormente positivi in amore e meno impulsivi. Le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero dover fare delle scelte importanti.

Capricorno: per i nati sotto il vostro segno zodiacale ci sarà un lieve calo fisico, anche se questo rimane comunque un buon periodo per voi.

Sul lavoro potreste infatti avvertire una certa stanchezza: dovrete cercare di regalarvi dei momenti di pausa.

Acquario: potreste essere presi da una forte agitazione, cosa a cui tendenzialmente i nati sotto il vostro segno zodiacale non sono abituati. Il transito di Urano favorirà questa sensazione di instabilità, anche se in questi momenti così particolari potrebbe venirvi delle buone intuizioni.

Pesci: per questa giornata del 10 marzo siete tra i segni favoriti. In ambito lavorativo potreste vivere in un forte momento di agitazione. In questo periodo avrete voglia di stare al fianco delle persone più importanti della vostra vita.