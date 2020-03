Luna in Ariete diventa la protagonista dell'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 25 marzo. L'elemento Acqua dell'astro d'argento si tuffa nel fuoco dirompente dell'Ariete generando un amore ribollente e appassionato. Anche tutti gli altri simboli zodiacali di Fuoco sono pervasi da un'istintività sensuale che richiede immediatezza nel concretizzare i progetti amorosi. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Oroscopo dell'amore di mercoledì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la sfera affettiva diventa molto impetuosa e istintiva grazie alla presenza di Luna che tende a far autoaffermare il proprio io in amore, rendendo gli affetti molto discontinui.

Saturno in posizione favorevole dall'Acquario, regala una nuova grinta nell'attuazione dei progetti sperati.

Toro: cercate di arginare eventuali pettegolezzi che sono pronunciati da persone desiderose di mettere solo a repentaglio la vostra storia. Piuttosto ascoltate il vostro cuore e l'affettuosità di Venere che crea nuove situazioni, da approfondire con maggiore slancio e con un'apertura mentale propositiva per l'amore.

Gemelli: in amore siete molto sensibili e suggestionabili a causa di Nettuno e Mercurio in quadratura che confondono un po' le idee.

Sole e Luna in compenso splendono per voi, quindi bando a inutili dubbi e ricercate una maggiore intesa mentale e sentimentale.

Cancro: Luna dissonante sprigiona un certo nervosismo e mette di fronte a voi alcune decisioni da prendere con coraggio. Siete alquanto confusi e pigri, ma occorre decidere magari coinvolgendo anche la persona amata o sono proprio queste scelte che riguardano il partner.

Leone: Sole e Luna, ospitati dall'Ariete, illuminano l'amore in maniera più armoniosa e rivitalizzante.

Date campo libero a splendide emozioni passionali ed esplosive, siete molto affascinanti. Solo Venere in quadratura cerca di contenere questo impulso molto dirompente, moderando il tutto con una maggiore ragionevolezza.

Vergine: non abbiate timore di intavolare una discussione che per quanto tesa, risulta doverosa per chiarire alcuni punti lasciati in sospeso. Sono in arrivo dei chiarimenti importanti e magari il partner si rifiuta di affrontarli.

Allora armatevi di pazienza e non desistete di fronte alle difficoltà. Venere e Plutone sono favorevoli per l'amore.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gli astri in opposizione rendono le sensazioni molto altalenanti e alcuni sbalzi d'umore pesano in coppia. Piuttosto indecisi sul da farsi, non siate impazienti di affermare i vostri desideri nell'immediato. Ricordate che perseverando con fiducia nel presente, potrete raccogliere splendidi risultati in futuro.

Scorpione: Giove, Marte e Plutone garantiscono un modo di amare passionale, fortunato e al tempo stesso introspettivo che mette in discussione la storia con obiettività.

Infatti gli astri in opposizione dal Toro sprigionano la voglia di rivoluzionare la storia, seguendo una scia a volte capricciosa che può provocare attrito nel rapporto a due.

Sagittario: in coppia siete romantici e decisi, così alternate momenti di grande passionalità a un modo di reagire alle provocazioni spropositato. Attenzione a non seguire un impulso troppo dirompente sprigionato da Luna che regala entusiasmo e intuizione, ma rende il tutto alquanto illusorio.

Capricorno: la splendida posizione di Plutone in trigono con Venere sprigiona sentimenti profondi che riscaldano la relazione in maniera avvolgente.

Alcuni cambiamenti rivoluzionano la storia in maniera più creativa, spetta a voi adattarvi a tutto ciò con maggiore comprensione reciproca.

Acquario: Venere e Urano in dissonanza possono introdurre qualche piccolo contrattempo che potete arginare, avviando un dialogo risolutore e costruttivo per l'amore. Tenete presente che il partner può comportarsi in maniera capricciosa nei vostri riguardi. Sappiate accettare questo atteggiamento con una maggiore stravaganza che sdrammatizza il tutto con l'originalità.

Pesci: non trascurate la persona amata a causa dei molteplici impegni che gravano su di voi.

Mercurio e Marte in sestile astrologico garantiscono successo, quindi abbiate fiducia nelle vostre idee e portatele avanti in due approfondendo le occasioni fortunate insieme.