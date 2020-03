Nel mese di aprile 2020 troveremo sul piano astrale tre transiti importanti: Mercurio passerà dai gradi dei Pesci al Toro, mentre Venere viaggerà dall'orbita del Toro a quella dei Gemelli ed, infine, il Sole si sposterà dall'Ariete al domicilio del Toro.

Di seguito l'Oroscopo, riguardante le faccende amorose e professionali, per il segno zodiacale della Bilancia.

Oroscopo sull'amore del mese di aprile per i nati Bilancia

Le faccende di cuore dei nati Bilancia nel mese di aprile potrebbero rivelarsi decisamente più entusiasmanti e coinvolgenti rispetto all'ultimo periodo, ad eccezione dei primi otto giorni.

Sino a giovedì 9 aprile, infatti, vi sarà lo scontro tra Venere dissonante ed il Sole opposto, che farà presumibilmente apparire ogni contrarietà legata alla coppia come più grande di come sia in realtà. Così un flebile scambio di vedute potrebbe trasformarsi in un acceso diverbio, anche a causa della difficile posizione di Mercurio che non aiuterà il loro modo di comunicare. Quindi sarà bene tenere un mood taciturno, almeno la prima settimana, in modo da potersi godere la benevolenza delle effemeridi per il resto d'aprile senza dover fare i conti con strascichi emotivi.

Appena superata questa controversa fase, appunto dal 9 aprile in poi, i nativi potranno godere del trigono che si formerà tra Venere nel loro Elemento col duetto Marte-Saturno in Acquario, avvalorato dall'uscita del Sole dall'opposizione. Sarà facile in questo periodo far riemergere la loro indole galante facendo aumentare, di conseguenza, la simbiosi del legame amoroso.

Predizioni astrali sul lavoro di aprile per la Bilancia

Il Sole e Saturno saranno due transiti rilevanti per le vicende professionali dei nati Bilancia durante questo quarto mese del 2020. Il Luminare maschile, difatti, sarà in opposizione nel domicilio dell'Ariete sino a domenica 19, mentre l'austero Saturno si troverà nell'orbita dell'Acquario per l'intero mese. Ad essere maggiormente bersagliati dallo scontro di questi due Astri saranno, con ogni probabilità, i nati nella terza decade, che rimarranno interdetti sul da farsi per gran parte di aprile.

Da una parte Saturno, in angolo neutrale ed a braccetto con Marte, suggerirà ai nativi di spingere sul piede dell'acceleratore sui loro progetti professionali in essere. Dall'altra, però, il Sole opposto evidenzierà, come da indole del segno ospitante, ogni problematica legata al far valere i propri diritti sul lavoro.

Fortunatamente negli ultimi giorni del mese il quadro astrologico volgerà al bello ed i nativi, come piacevole conseguenza, avranno le idee più chiare sul da farsi, anche per chi fosse alla prima esperienza lavorativa. Giorni fortunati: 30 e 31.