Nel mese di aprile 2020 troveremo sul piano astrale tre cambi planetari rilevanti: il Sole viaggerà dall'Ariete al segno del Toro, Mercurio si sposterà dai Pesci al Toro ed, in ultimo, Venere passerà dal domicilio del Toro a quello dei Gemelli. Di seguito l'Oroscopo del mese, riguardante lavoro ed amore, per il segno zodiacale della Vergine.

Oroscopo sull'amore del mese di aprile per la Vergine

Nel mese di aprile 2020 le faccende di cuore dei nati Vergine potrebbero risentire di qualche difficoltoso passaggio astrale, come il Sole di Fuoco e Saturno d'Aria, che renderà altalenanti ed instabili i rapporti d'amore in essere.

La motivazione di ciò sarà presumibilmente da ricercarsi nella propensione dei nativi a starsene per i conti propri relegando tutto il resto in secondo piano, partner e prole compresi. Un segno di Terra, come il loro, risulta estremamente sensibile alle tematiche sociali e, data la situazione d'emergenza sanitaria in atto, la solitudine che ne deriverà servirà a non scaricare eventuali frustrazioni sugli affetti. Soltanto i partner che intuiranno ciò potranno, con ogni probabilità, soprassedere e non tenere il muso per questo loro atteggiamento auto-protettivo.

In questo ultimo caso, aprile risulterà turbolento ma potrebbe concludersi serenamente. In caso contrario il rischio di un interruzione dei rapporti amorosi si farebbe concreto.

Predizioni astrali di aprile per le faccende professionali della Vergine

Le questioni lavorative per i nativi durante il mese di aprile risulteranno fondamentali per il futuro. A giocare un ruolo importante, infatti, ci saranno le scelte prese dai nati Vergine nel mese di marzo che hanno visto molti tra loro cambiare mansione professionale o, addirittura, luogo di lavoro.

Tali cambi di rotta verranno, come esigeranno Urano e Venere nel segno avvalorati da Giove in Capricorno, messi in discussione durante le prime tre settimane di aprile. In questo periodo i nativi vorranno e potranno testare l'affidabilità dei colleghi, la puntualità dei referenti, la sensibilità delle Risorse Umane oltre a valutare se tale professione sia davvero idonea alle proprie peculiarità. Durante questo 'test' gli ostacoli potrebbero non mancare ed i rapporti professionali farsi più tesi ma, al contempo, il periodo servirà ai nati del segno per avvicinarsi sempre più alla loro vocazione lavorativa.

Per chi tra loro, infatti, sarà giunto a mercoledì 23 sicuro delle scelte fatte in precedenza potrà contare sul duetto Sole-Mercurio di Terra mentre, per chi sarà dubbioso basterà che si guardi in giro inoltrando la candidatura all'azienda che più desidera. Giorni fortunati: 23, 26 e 31.