Nel mese di aprile 2020 sul piano astrologico ci saranno tre transiti importanti: Mercurio si sposterà dall'orbita dei Pesci al Toro, Venere passerà dal domicilio del Toro ai gradi dei Gemelli ed, in ultimo, il Sole viaggerà dall'Ariete al Toro. Oroscopo del mese favorevole per Bilancia e Gemelli, meno roseo per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Gemelli: passionali. I nativi che vivono una relazione amorosa stabile potranno veder riaccendersi la scintilla della passionalità nel focolare domestico, e ciò non potrà far altro che cimentare la simbiosi di coppia.

2° posto Bilancia: galanti. Il quarto mese dell'anno metterà presumibilmente i nati del segno nelle condizioni, specialmente da metà aprile in poi, di dare sfoggio della loro indole romantica. Meglio non fiatare durante la prima settimana dove il Sole opposto e Venere dissonante potrebbero giocare brutti scherzi.

3° posto Acquario: priorità. Le effemeridi mensili sottolineano come i nativi avranno buone chance per mutare le loro priorità, ed anche gli affetti non saranno esenti da tale stravolgimento.

Fortunata la dolce metà che riceverà finalmente le attenzioni che merita.

I mezzani

4° posto Toro: intraprendenti. Urano e Venere nel loro segno risulteranno probabilmente uno sponsor eccelso per i nativi che metteranno in campo amoroso un'intraprendenza capace di mietere svariate 'vittime'.

5° posto Ariete: oasi d'amore. Il partner, con tutti i suoi pregi e le sue manchevolezze, potrebbe ugualmente rappresentare una vera e propria ancora di salvezza per i nati Ariete che si accorgeranno di poter contare sino in fondo su un supporto incondizionato.

6° posto Sagittario: dubbiosi. Il conciliante passaggio di due Pianeti grintosi come Marte e Saturno nell'affine Acquario instillerà, c'è da scommetterci, nelle loro menti diversi dubbi sulle relazioni d'amore in essere. Probabile che a fine aprile, con l'avversità venusiana, qualche coppia salti.

7° posto Scorpione: poco dialogo. Nel focolare domestico i nativi potrebbero limitare i dialoghi con l'amato bene, e ciò sarà presumibilmente da attribuirsi nel doppio passaggio mensile del Luminare maschile e di Venere in difficile angolazione.

8° posto Cancro: a due velocità. Aprile avrà buone chance di rivelarsi un mese a doppia velocità per le faccende di cuore dei nativi. Alle nervose e poco stimolanti prime tre settimane, seguirà un trend più sereno e collaborativo col partner ed i figli durante la settimana finale.

9° posto Pesci: equivoci. Il modo di comunicare in coppia che potrebbero utilizzare i nativi in questo mese non risulterà facilmente intuibile all'amato bene, con il quale saranno probabili numerosi equivoci.

Ultime posizioni

10° posto Leone: amore in secondo piano. La scelta che molti nati del segno faranno probabilmente nel quarto mese del 2020 sarà dedicarsi, quasi esclusivamente, a tutto ciò che concerne questioni pratiche, burocratiche e professionali, mettendo inevitabilmente in secondo piano le faccende di cuore.

11° posto Capricorno: attriti amorosi. Qualche battibecco con la dolce metà potrebbe palesarsi durante le settimane centrali di aprile, a causa di un Marte agguerrito che metterà in evidenza ogni loro manchevolezza amorosa.

12° posto Vergine: rapporti altalenanti. Sembra che i nativi abbiano poca voglia di dedicare del tempo a qualsiasi cosa che non riguardi la loro persona, partner compreso, è ciò per i rapporti amorosi in essere sarà come stare sulle montagne russe ogni giorno di questo aprile.