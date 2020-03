Nel mese di aprile 2020 vi saranno tre transiti rilevanti: Mercurio viaggerà dai gradi dei Pesci al Toro, mentre Venere passerà dal segno del Toro al domicilio dei Gemelli e, in ultimo, il Sole si sposterà dall'Ariete al Toro. Di seguito l'Oroscopo, riguardante lavoro ed amore, per il segno zodiacale dei Gemelli.

Oroscopo di aprile sull'amore

Le questioni amorose dei nati Gemelli durante il mese di aprile del 2020 avranno buone chance di risultare ben più rosee rispetto al periodo appena trascorso.

Ciò sarà da attribuirsi fondamentalmente a tre Pianeti, ovvero Marte, Saturno e Venere che si sposteranno nel loro Elemento. Questo triplice cambio planetario (che risulterà ben più evidente gli ultimi dieci giorni, quando Venere farà il suo trionfale ingresso nel segno) favorirà, con ogni probabilità, il riaccendersi della passionalità nel focolare domestico. Tale aumento di complicità con l'amato bene rasserenerà, come piacevole conseguenza, il clima in casa e, considerando l'emergenza sanitaria in Italia, non è affatto roba da poco poter contare sulla tranquillità all'interno della propria abitazione.

Gli ultimi tre giorni di aprile, infine, saranno i più indicati per instaurare nuovi rapporti relazionali che, per i più fortunati, si trasformeranno con facilità in splendidi flirt primaverili.

Predizioni astrali di aprile nel lavoro

Le faccende professionali dei nati del segno nel quarto mese dell'anno, invece, godranno del supporto dell'austero Saturno che, dal conciliante Acquario, gli suggerirà di mantenere un atteggiamento quanto più disponibile possibile coi colleghi.

Questo perché cambiando l'Elemento sulla quale orbitava, prima in Terra adesso d'Aria, Saturno esigerà che ogni nativo metta in campo valori come la complementarità, bandendone altri come la cupidigia o l'alterigia. Assumendo, quindi, un comportamento più in linea con le richieste dell'austero Astro i nati Gemelli potranno ricevere in premio delle interessanti conoscenze professionali che presumibilmente diventeranno importanti per il loro futuro percorso professionale.

Con futuro s'intende l'estate quando, appunto, Saturno tornerà a calcare l'orbita del Capricorno e, come un severo professore, controllerà che i 'compiti' assegnati ai nativi siano stati eseguiti con dedizione. Da porre sotto la lente d'ingrandimento le giornate centrali di aprile che, c'è da scommetterci, risulteranno le più nervose e zeppe di fastidiosi imprevisti. La prima settimana sarà probabilmente la più interessante per gli inoccupati del segno che avranno buone possibilità che la loro candidatura finisca nella scrivania giusta. Giorni fortunati: 1, 9, 29 e 31.