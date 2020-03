Nel mese di aprile 2020 troveremo sul piano astrale tre transiti importanti: Mercurio viaggerà dal segno dei Pesci al Toro, mentre il Sole si sposterà dall'Ariete al Toro ed, in ultimo, Venere cambierà domicilio passando dal Toro ai Gemelli. Di seguito l'Oroscopo, riguardante il lavoro e l'amore, per il segno zodiacale del Toro.

Oroscopo di aprile: lavoro

Le faccende professionali dei nati Toro per il mese di aprile 2020 potrebbero non presentarsi sotto i migliori auspici ed il motivo sarà da ricercarsi principalmente nello spostamento di Marte e Saturno dal loro Elemento a quello d'Aria, oltre al dissonante aspetto mercuriale per gran parte del mese.

Gli Elementi Aria e Acqua che interesseranno questi tre Astri faranno, con ogni probabilità, vacillare le certezze professionali che i nativi avevano sino allo scorso mese. Quindi ci saranno buone chance che i nati Toro non siano più certi di voler proseguire sullo stesso percorso lavorativo, dono sgradito del contrasto tra Mercurio ed Urano che tenderà a fargli vedere lucciole per lanterne. Oppure, in caso di progetti lavorativi mandati avanti sinora assieme a dei soci o collaboratori, potranno mutare improvvisamente idea e decidere di mettersi in proprio, con tutte le incognite che comporterebbe in questo delicato momento storico che sta vivendo il nostro Paese.

A ciò, come se non bastasse, potrebbe sommarsi una situazione economica poco rassicurante, sopratutto per i lavoratori autonomi che dovranno assumere un mood conservatore, rinviando a data da destinarsi ogni investimento sulla propria realtà professionale. Poco concilianti anche le effemeridi per gli inoccupati del segno, i quali avranno poche possibilità di ricevere un'opportunità lavorativa allettante durante questo periodo.

Giorni fortunati: 27 e 29.

Previsioni zodiacali di aprile: amore

Ben più roseo, con ogni probabilità, l'oroscopo per quanto riguarda le faccende di cuore dei nati Ariete in questo quarto mese del 2020. Aprile si prospetta come un periodo a due velocità sul versante amoroso nativo: le prime due settimane risulteranno frizzanti e coinvolgenti, mentre la seconda metà potrebbe essere più riflessiva. La prima parte, quindi, godranno degli influssi benevoli di Venere ed Urano che renderanno i nativi oltremodo intraprendenti durante le nuove conoscenze, fatte anche tramite social network.

La seconda parte, invece, a causa dello spostamento del Sole e Mercurio nella loro orbita il focus tenderà presumibilmente a spostarsi su loro stessi, facendogli valutare con dovizia dove siano collocate le faccende amorose nelle loro priorità quotidiane.