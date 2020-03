Ad aprile 2020 troveremo sul piano astrale tre transiti rilevanti: Mercurio viaggerà dai Pesci al Toro, nel frattempo il Sole cambierà domicilio dall'Ariete al segno del Toro ed, in ultimo, Venere si sposterà dal Toro ai Gemelli.

Di seguito approfondiamo l'Oroscopo mensile, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale dei Pesci.

Predizioni astrali sull'amore di aprile

Le faccende amorose dei nati Pesci durante il quarto mese del 2020 potrebbero risultare oltremodo dinamiche, malgrado qualche difetto di comunicazione sia presente in alcune coppie.

L'essere propositivi sarà una prerogativa dell'intero mese, più precisamente a partire da venerdì 3 quando Venere entrerà nell'affine Gemelli, inducendo i nativi a sperimentare nuovi hobby o cimentarsi nel fai da te.

La creazione di un oggetto d'arredamento, come una mensola o un tavolino, oppure semplicemente passare del tempo assieme a partner e figli, vedendo un film o divertendosi con un gioco di società, saranno l'antidoto perfetto per scongiurare ogni ansietà legata al delicato momento che vive la nostra Italia.

Il modo di comunicare con l'amato bene, invece, risentirà presumibilmente del doppio transito avverso mercuriale che potrebbe far nascere equivoci ed incomprensioni. Massima attenzione con le parole dal 27 al 31 aprile.

Oroscopo sul lavoro di aprile

Sul versante professionale i nati del segno potranno, c'è da scommetterci, contare sui benevoli influssi del Luminare maschile appollaiato nell'affine Ariete sino al giorno 19.

In questo periodo il bottino energetico dei nativi sarà alle stelle e, con esso, anche la voglia di mettersi in gioco sarà elevata. Ciò non passerà di certo inosservato ai superiori sul lavoro, sebbene poi dal 20 il trend sarà completamente opposto, con i nati del segno che avvertiranno una certa spossatezza, quasi senza capirne la motivazione. Dal 20 al 27 di aprile, mentre il Sole sarà in Toro e Mercurio in Ariete il rischio sarà presumibilmente rappresentato dalla voglia di mettersi in luce (Ariete) che andrà in netto contrasto con le basse energie per mettere in atto le mosse lavorative (Toro).

Sarà quindi raccomandabile, specialmente per chi opera alle dipendenze altrui, evitare qualsiasi colpo di testa cercando di mantenere un assetto quando più routinario possibile. I nati dei Pesci al momento inoccupati, infine, non saranno particolarmente favoriti durante questo mese per ricevere la proposta professionale tanto agognato. Servirà procrastinare la ricerca ancora per qualche tempo e, nel mentre, pensare a dovere su quale settore lavorativo ci si vorrà tuffare a capofitto nel prossimo futuro.