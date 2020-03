L'Oroscopo di martedì 17 marzo lascia presagire una giornata faticosa per il Sagittario che si scontra con gli influssi di Mercurio in Pesci. Al contrario un allineamento vantaggioso di pianeti favorisce la Vergine, che potrebbe realizzare progetti importanti. Recupero fisico per il Leone.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo di questo martedì, per tutti i segni zodiacali, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 17 marzo da Ariete a Pesci

Ariete: la settimana inizia con Mercurio contrastante, dunque sono delle giornate leggermente sottotono durante le quali il segno potrebbe essere con la testa un po’ fra le nuvole.

Le stelle consigliano di muoversi con cautela ed evitare le decisioni improvvise.

Toro: gli influssi positivi di Mercurio in Pesci spingono il segno ad occuparsi con assiduità di ciò che riguarda il lavoro e le questioni di natura finanziaria. Raggiungere dei risultati in questo momento potrebbe essere difficile, ma si potrebbero ottenere degli sblocchi e risolvere piccole problematiche. Serenità in amore.

Gemelli: l'oroscopo di martedì 17 marzo lascia presagire una faticosa, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e la famiglia.

I nativi del segno potrebbero avere delle difficoltà a gestire i legami genitori-figli, all'interno dei quali potrebbero nascere delle tensioni.

Cancro: è un oroscopo non particolarmente vantaggioso quello del segno per questo inizio settimana. Potrebbe esserci un calo di energie, qualcuno potrebbe risentire di fastidi e dolori. Le stelle consigliano prudenza, soprattutto per chi si trova ad entrare in contatto con oggetti pericolosi o meccanici.

Leone: un oroscopo interessante protegge il segno che finalmente si prepara a vivere un periodo positivo soprattutto per quanto riguarda il fisico. Chi durante le giornate precedenti ha risentito di fastidi o malesseri fisici, potrebbe iniziare a notare dei miglioramenti. Le stelle proteggono i sentimenti.

Vergine: grazie ad un allineamento interessante di pianeti quella di martedì 17 marzo si prevede una giornata vantaggiosa per il segno, sotto tutti i punti di vista.

Si ha il tempo e la pazienza per iniziare a concentrarsi sulla pianificazione di progetti da realizzare in futuro. E' il momento di realizzare ciò che sognate.

Bilancia: l'oroscopo della settimana lascia presagire giornate sottotono per il segno che potrebbe sentire di alcuni fatti di malesseri fisici. Gestire rapporti interpersonali si me la più difficile del previsto e anche la lastra di discussioni non è da escludere viva tantino amore quanti in ambito lavorativo.

Scorpione: nel corso di questa giornata il segno potrebbe incontrare delle problematiche nella gestione di situazioni di carattere pratico o finanziario.

Il consiglio degli astri è quello di agire con cautela ed evitare le decisioni improvvise. Possibili polemiche in amore.

Sagittario: gli influssi di Mercurio durante le giornate iniziali di questa nuova settimana in vita invitano ad essere cauti, soprattutto per quanto riguarda la gestione di affari e trattative. Non è il momento ideale per concludere una vendita o un acquisto di tipo immobiliare. Recupero con l’inizio del weekend.

Capricorno: l'oroscopo di martedì 17 marzo lascia presagire una giornata vantaggiosa per il segno che in ambito lavorativo potrebbe concludere qualcosa di interessante.

Recupero in amore, c'è armonia e serenità nel rapporto di coppia e anche chi nei mesi precedenti ha avuto dei dubbi, inizia ora a ritrovare un equilibrio.

Acquario: la settimana inizia con dei malumori per il segno che potrebbe trascinarsi dietro vecchie problematiche. Tuttavia gli influssi positivi di Mercurio potrebbero aiutare a ritrovare l'energia e la positività e forse anche delle soluzioni. Serenità in amore.

Pesci: l'oroscopo lascia presagire una settimana interessante per i Pesci, grazie agli influssi di Mercurio nel segno. Sia in amore che per quanto riguarda le questioni pratiche e l'ambito lavorativo si possono ottenere dell soddisfazioni.

Le energie non mancano.