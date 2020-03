L'Oroscopo di domani, mercoledì 18 marzo è pronto a svelare le nuove previsioni zodiacali, positive o negative che siano, interessanti la parte centrale dell'attuale settimana. Curiosità e concentrazione dunque, tutte riposte in direzione dei settori dedicati all'amore e al lavoro in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di conoscere i segni baciati dalla fortuna il prossimo mercoledì? Certo che si, dunque, passiamo subito a mettere in evidenza i migliori e peggiori del momento prescelti tra i sei sotto analisi in questo contesto.

La sestina messa in evidenza annovera quest'oggi tra le sue fila solamente tre segni superfortunati: Vergine, Ariete e Leone. Diciamo subito che ad avere il massimo appoggio dalle effemeridi del momento saranno senza meno gli amici nativi in Vergine, in questo frangente preventivati al 'top del giorno'. Al massimo della positività la giornata in analisi anche per Ariete e Leone, evidenziati dall'oroscopo di mercoledì 18 marzo con le cinque stelline riservate ai periodi fortunati. Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 18 marzo 2020

Ansiosi di sapere come è stato valutato il vostro segno? Certo che si, per questo è già pronta la nostra nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 18 marzo 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima tranche zodiacale. In apertura abbiamo già anticipato qualcosa in merito ai segni migliori, pertanto da segnalare qualche difficoltà agli amici nativi in Gemelli e Cancro, entrambi valutati nel frangente con il fastidioso 'ko'.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Toro;

★★★: NESSUNO;

★★: Gemelli, Cancro.

Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. La giornata del 18 marzo sarà certamente piacevole e senza troppe complicanze per voi Ariete. Situazioni più che positive soprattutto nel ristretto ambito familiare, saranno pronte da sfruttare nelle diverse aree di vostro interesse, il che potrebbe verificarsi proprio nel corso della tarda mattinata o del primissimo pomeriggio.

Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, indica che sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà verso coloro che amate. Questa sarà un'occasione da non perdere, perché la vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i vostri livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete ed il vostro partner vi apprezzerà ancora di più. Single, vi sentirete più sicuri di voi, perché la realizzazione di uno dei vostri sogni presto potrebbe diventare una possibilità. Nel lavoro, la vostra creatività sarà accentuata, pensate strategie, elaborate progetti, anche di non immediata attuazione, perché potrete sempre tenerli di riserva nel cassetto per la prima buona occasione.

Toro: ★★★★. Giornata un po' al rallentatore, ma assolutamente da non denigrare in quanto potrà senz'altro portare qualche inaspettata soddisfazione. Valutata nelle predizioni di mercoledì con le quattro stelline indicative della normale routine, la giornata in amore non lascerà certo l'amaro in bocca, anzi. In coppia, se siete affiatati già da un po' di tempo, potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Le incomprensioni sembreranno proprio risolte e l’intesa sarà magica ed appagante, anche se in alcuni momenti avvertirete il bisogno di ritagliarvi spazi solamente per voi. Single, troverete la soluzione giusta al momento giusto, vi dimenticherete così dei vecchi malesseri e finalmente, dopo tante amarezze vi prenderete delle discrete soddisfazioni personali.

In questo periodo non avete grandi aspettative e proprio per questo vivrete una giornata serena e rilassante. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero sarete instancabili ed attingerete alla vostra inesauribile energia per procedere senza intoppi e far fronte a tutti gli impegni che aumenteranno sempre più.

Gemelli: ★★. Il prossimo mercoledì sarà decisamente poco congeniale, per non dire pessimo, per molti di voi nativi in Gemelli. In qualche caso si renderà necessario un dialogo chiarificatore o di confronto con le persone interessate al problema: cercare di capire in che modo risolvere la (eventuale) questione.

Fatelo insieme a chi sapete, in modo da soddisfare entrambi le parti in causa. In amore, tenete a freno lo spirito critico che in questo periodo vi contraddistingue. Perché se continuerete a vedere solamente i difetti di quanti vi circondano difficilmente sarete abbastanza disponibili da un punto di vista emotivo, per entrare in sintonia con il partner. Single, le predizioni relative all'oroscopo di mercoledì il giorno vi metterà alla prova su vari fronti! Qualunque sia o sarà il problema, fate ricorso al garbo, alla pazienza che tanto vi caratterizzerà in questo momento, vedrete che presto tutto si sistemerà.

Nel lavoro, stanno avvenendo diversi cambiamenti e tarderete a vedere i primi risultati. Al momento non sarete molto in forma ed avrete solo voglia di staccare la spina, per ricaricarvi.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★. Si presume non possa essere un gran mercoledì per voi del Cancro, quest'oggi valutato decisamente con i toni neri dei periodi da 'ko'. In generale le predizioni del giorno indicano che forse non inizierete la giornata proprio col piede giusto: tranquilli, vi riprenderete abbastanza nel finale. Intanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore vede la comprensione nella coppia vacillare non poco: sarà perché è un periodo confuso e per questo non mancheranno varie discussioni.

Al momento la serenità e l’equilibrio sembrano un miraggio: metteteci dell'impegno e vedrete che tutto passerà. Single, non è il momento di agire! Approfittate di questa fase in cui non si presenteranno grandi occasioni per fare il punto su che cosa è veramente importante per voi. Vi servirà buon senso per analizzare che cosa vi piace e per dire di no alle cose che ormai non vi interessano più. Nel lavoro, il cielo vi causerà qualche distrazione o mancanza di concentrazione. Cercate di rimandare gli impegni che richiedono più attenzione e svolgete solamente quelli più importanti.

Leone: ★★★★★.

Mercoledì giornata perfetta per i sentimenti in generale e in parte anche nelle cose legate alla famiglia o alle amicizie strette. Un grande cielo senz'altro porterà fantasia, aria di novità e tanta voglia di fare quasi in ogni settore. In amore, l'oroscopo indica che vi aspetta una giornata veramente speciale, grazie alla presenza della Luna amica, pronta a sostenervi coi suoi influssi, apportando energia e luminosità per rendere il vostro rapporto a due sereno. Single, simpatia e creatività sosterranno sicuramente la maggior parte di voi, ma non mancherà anche la capacità pratica di realizzare tutto ciò che l'estro vi suggerirà.

Potrete così contare su una giornata feconda di idee e progetti che presto condurrete in porto con grande soddisfazione. Nel lavoro, seguite con fermezza i vostri obiettivi, per strani che possono sembrare agli altri. Perché con l'aiuto delle stelle, alla fine dimostrerete di aver avuto ragione.

Vergine: 'top del giorno'. Il prossimo mercoledì sarà in realtà davvero 'speciale' per voi della Vergine. Diciamo che il periodo potrebbe essere quello ideale per sfruttare la ventata di positività proveniente dalla Luna in Capricorno. L'oroscopo di domani 18 marzo pertanto consiglia in amore di avere più fiducia in voi stessi, in modo da iniziare a vivere leggeri e spensierati questa giornata insieme alla vostra metà.

Di certo sarà un toccasana per entrambi, anche perché vi aiuterà a rimettervi in sesto dopo alcune giornate impegnative. Single, sarete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Avrete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie e di vivere bene questo periodo di non libertà. Nel lavoro, per concludere, sarete in grado di imparare alcune cose molto utili e questo sarà un bene per la vostra attività.

