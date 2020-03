L'oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 marzo, prevede la Luna sotto il cielo di ben quattro segni zodiacali: Vergine, Bilancia, Scorpione e Sagittario, che riusciranno a distinguersi come fra i migliori segni nel corso delle prossime giornate. Fra questi in particolare, il Sagittario riuscirà nuovamente a vedere le cose sotto una luce positiva, tornando ad avere una relazione di coppia molto stabile. Acquario, grazie ad un buon Sole in trigono, riuscirà a portare avanti il lavoro, anche se un po’ a fatica, mentre per Gemelli le nuove conoscenze non faranno proprio al caso loro al momento.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 9 al 15 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 9 al 15 marzo, segno per segno

Ariete: settimana non molto elettrizzante per voi nativi del segno, nonostante Venere sia ancora nel vostro cielo a tenervi compagnia. In ambito sentimentale, infatti, il partner potrebbe assumere un atteggiamento più ostile nei vostri confronti e forse sarebbe il caso che torniate in riga, oppure decidiate di tenere le distanze per un po’ di tempo, in attesa che la situazione migliori.

I cuori solitari potrebbero non aver voglia di frequentare nuove persone e si limiteranno a stare con i loro amici. In ambito lavorativo state dimostrando tutto il vostro valore con l'impegno che ci mettete e avrete un po’ di fiducia in più in voi stessi. Voto - 7,5.

Toro: configurazione astrale votata verso la fiducia reciproca per quanto riguarda la sfera sentimentale anche grazie al pianeta Urano stazionario nel vostro cielo.

Nonostante qualche piccola sbavatura, la vostra relazione di coppia procederà molto bene, ma dovrete continuare ad assumere tale atteggiamento se volete che tale situazione continui. Se siete single Venere nel buon segno vicino dell'Ariete potrebbe regalarvi qualche emozione in più, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro la situazione sembrerà essersi semplificata e alleggerita e potreste tornare a lavorare su un vostro progetto personale che avete lasciato in sospeso per un po’.

Voto - 8,5.

Gemelli: in leggero calo la vostra salute fisica, forse per via di un viaggio risultato pesante, oppure per alcune mansioni più difficili da gestire. In ogni caso, l'oroscopo della settimana prevede una certa concentrazione soprattutto verso l'ambito lavorativo, per cercare di prepararvi al meglio in vista della stagione primaverile che si sta avvicinando. Cercherete infatti di terminare alcune mansioni prima del tempo per non ritrovarvi indietro oppure con le mani vuote in futuro. In amore se siete single potreste non avere una gran voglia di conoscere nuove persone, mentre se avete già una relazione fissa preferirete trascorrere il vostro tempo con la vostra anima gemella.

Voto - 7,5.

Cancro: configurazione astrale che ispirerà particolarmente i cuori solitari secondo l'oroscopo della settimana. Voi in cerca dell'amore avrete modo di darvi da fare per riuscire a trovare la vostra anima gemella, e grazie a Giove consigliere, con un pizzico di fortuna potreste veramente riuscirci. Se avete una relazione fissa il vostro modo di interessarvi al partner vi renderà sicuramente molto attraenti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo nonostante sia passata la crisi, le mansioni da svolgere saranno molte. Cercate dunque di non perdervi in chiacchiere. Voto - 7,5.

Leone: gli influssi di Venere in trigono rispetto al segno dell'Ariete, renderanno il vostro oroscopo non molto convincente dal punto di vista sentimentale.

Le relazioni affettuose potrebbero assumere una piega inaspettata e forse sarebbe meglio il weekend, quando la situazione tra voi e il partner si stabilizzerà. Se siete single vedere gli amici dopo un lungo periodo di assenza vi distrarrà dal trovare l'amore. Meglio così dunque, anche perché trovare l'amore attualmente non vi entusiasma. Nel lavoro continuerete a svolgere delle ottime mansioni e ottenere dei buoni guadagni grazie all'impegno che state mostrando. Voto - 7,5.

Vergine: la Luna si affaccerà al vostro segno zodiacale durante la giornata di lunedì, permettendovi di iniziare la settimana sotto i migliori auspici.

Sul fronte sentimentale vi sarà possibile vivere una situazione ottimale, che però pian piano calerà durante la settimana, ma non sarà nulla di drammatico. Se siete single anche se la situazione sarà buona, non fate il passo più lungo della gamba per non rovinare tutto. In ambito lavorativo avrete sicuramente delle piccole opportunità da sfruttare, e qualcuna tra queste potrebbe dare vita a nuove prospettive per il futuro. Voto - 8.

Bilancia: oroscopo settimanale che prevede una magnifica Luna nel vostro cielo nelle giornate di martedì e mercoledì, utile per avere nuove energie da sfruttare soprattutto sul fronte sentimentale.

Infatti sarete spesso di buon umore e pieni di affetto, particolarmente utile per mettere in pratica i vostri eventuali progetti di coppia. Se siete single sarà meglio verificare che non avete a che fare con una persona bugiarda prima di buttarvi in una nuova storia d'amore. Nel lavoro potrebbero accavallarsi alcuni impegni da portare avanti e potrebbe portarvi via qualche ora del vostro tempo libero. Voto - 8.

Scorpione: dolce la configurazione astrale tra la Luna e Mercurio in trigono a fasi alterne durante la settimana. La sfera sentimentale si rivelerà formidabile, dando inizio a un periodo in cui le questioni d'amore gireranno bene portando un senso di rilassamento generale nella vostra famiglia.

Secondo l'oroscopo, single potrebbero pretendere un po’ troppo nella loro ricerca del partner ideale, ma comunque avranno modo di divertirsi. Nel lavoro riuscirete a svolgere quasi sempre degli ottimi lavori, ciò nonostante potrebbe sfuggirvi un'importante occasione. Voto - 7,5.

Sagittario: oroscopo settimanale decisamente in rialzo per voi del segno, soprattutto nel fine settimana, quando la Luna si troverà in quadratura al vostro cielo. Sul fronte amoroso riuscirete finalmente a rivedere le cose sotto una nuova luce, persuadendo il partner a fare qualcosa che piacerà sia a voi che alla vostra anima gemella.

Se siete single saranno ottime le possibilità di incontrare nuova gente. Per quanto riguarda il lavoro potreste avere dei contatti importanti da sfruttare, il che vi permetterà di ben sperare per un futuro professionale più roseo. Voto - 8.

Capricorno: gli influssi di Marte e Giove in quadratura al vostro cielo completano per voi un oroscopo pieno di energie e buoni propositi per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale tanta allegria all'interno della vostra relazione di coppia vi permetterà di esprimere appieno il vostro amore nei confronti del partner, magari organizzando qualcosa di speciale da fare insieme.

Se siete single potreste essere sopraffatti da una gran voglia di trovare qualcuno, ma sarà necessaria pazienza. In ambito lavorativo l'oroscopo annuncia alcune spese per i giusti motivi, ciò nonostante non spendete tutti i vostri soldi subito per non avere problemi in seguito. Voto - 8.

Acquario: oroscopo della settimana che prevede un buon Sole in trigono al vostro segno zodiacale, che vi permetterà di esprimere al meglio i vostri sentimenti all'interno della vostra relazione di coppia. In amore infatti sarete meno distanti nei confronti del partner, e le situazioni che si presenteranno avranno un certo fascino, che vi permetterà di essere sulla stessa lunghezza d'onda della vostra anima gemella.

I single saranno piuttosto felici e lo dimostreranno in famiglia oppure in compagnia degli amici. Nel lavoro avrete tanto da fare, ma riuscirete a comunque a farcela, ricavandone alcune soddisfazioni. Voto - 8,5.

Pesci: le giornate di mercoledì e giovedì saranno la parte migliore della settimana con un ottimo Mercurio pronto ad assistervi. In amore l'oroscopo annuncia interessanti momenti da vivere con la vostra anima gemella. Vedrete la vostra relazione di coppia rinascere e ricevere importanti novità che potrebbero cambiare il vostro modo di vedere le cose all'interno della vostra famiglia. I single potrebbero riprendere in considerazione l'idea di fare nuovi incontri.

In ambito lavorativo le vostre grandi capacità dovute a delle grandi idee saranno una vera manna dal cielo per riuscire a completare alcune mansioni particolari durante una settimana piuttosto impegnativa. Voto - 8.