Secondo l'oroscopo della prima settimana di marzo, che va da lunedì 2 a domenica 8, i segni più fortunati saranno l'Ariete, il Leone e lo Scorpione mentre il Cancro sarà costretto ad affrontare delle difficoltà dal punto di vista sentimentale. Ci sarà una grande ripresa per l'Acquario che, tra coccole e dolcezza, ritroverà la sua positività e la sua energia.

Previsioni zodiacali fino all'8 marzo: Toro fortunato in amore e Gemelli in ansia

Ariete: Venere sarà dalla tua parte e ti permetterà di sviluppare al massimo la vita sentimentale.

Sarà un mese colpo d'amore e d'affetto e il partner ti presterà dolcissime attenzioni. I single riusciranno a dichiararsi alla persona amata e a vivere momenti intensi assieme a lei. In amicizia tutto andrà per il verso giusto, potrebbe essere divertente organizzare un piccolo viaggio, magari della durata di un weekend. Spiccherete sul posto di lavoro, riuscirete a mostrare le vostre idee brillanti e a realizzarle. Ci potrebbero essere delle piccole incomprensioni con i figli, ma presto tutto si risolverà.

Toro: sarai particolarmente fortunato nel campo amoroso, Venere ti strizzerà l'occhiolino e aumenterà notevolmente la tua sensualità. Potrebbero esserci dei momenti molto passionali con il partner. Marte ti infonderà tantissima sicurezza e autostima permettendoti di affrontare tutto, anche i piccoli ostacoli quotidiani, con grinta ed energia. I single si sentiranno pronti ad affrontare l'inizio di una nuova storia amorosa, forse non sarà duratura, ma i fuochi d'artificio non mancheranno.

Se avrai il coraggio di esporti sul luogo di lavoro potresti riuscire ad ottenere degli splenditi risultati. L'Oroscopo consiglia di concederti anche un po' di relax in modo da ricaricarti.

Gemelli: avrai moltissime idee in mente e tanta voglia di fare, cercherai di dedicarti a tutte le cose in programma, ma attenzione a non sovraccaricarti per non perdere la tua determinazione, il consiglio è quello di concentrarti solo su ciò che è più importante per te e di investire il tempo su interessi e passioni.

Preoccupazioni eccessive potrebbero rovinare il tuo umore e renderti più cupo e solitario, se il partner cercherà di consolarti non lo allontanare, spiegagli cosa sta accadendo e vedrai che sarà in grado di comprenderti. Non arrenderti davanti a qualche piccolo ostacolo, se sarai tenace lo supererai alla grande!

Cancro: l'oroscopo di questa settimana dice che non sarai molto fortunato in amore, potrebbero esserci delle discussioni con il partner che, nonostante siano di poco conto, vi metteranno di cattivo umore. Cerca di non usare parole troppo aggressive e di mitigare i toni delle discussione in modo da far tornare, il prima possibile, la tranquillità.

Il tuo carattere determinato potrebbe crearti qualche problema anche nella relazione con i colleghi, forse reagirai in modo troppo brusco a consigli dati in buona fede ferendo un amico.

Vergine fantasioso e Bilancia passionale

Leone: la Luna ti influenzerà positivamente e ti permetterà di conoscere molte persone interessanti, alcune attrarranno particolarmente la tua attenzione e ti spingeranno a conoscerle meglio. Per chi è già in coppia la storia procederà a gonfie vele: ci saranno momenti di tenerezza alternati a momenti carichi di passione e di eros. Sul lavoro potrai dedicarti ad idee che avevi accantonato da tempo, con forza e determinazione, riuscirai a ottenere i risultati sperati e ad aprire la strada a curiose opportunità.

L'invia dei colleghi potrebbe rovinare il tuo buonumore però non dargli peso: goditi il momento e brilla!

Vergine: le previsioni zodiacali rivelano che avrai qualche difficoltà dal punto di vista sentimentale: il partner potrà sembrarti distaccato e questo ferirà i tuoi sentimenti. Il consiglio è quello di riflettere prima di mandare all'aria una storia che può avere futuro. Decisamente più positiva sarà la situazione sul posto di lavoro, grazie alla tua fantasia e alla tua creatività, sarai autore di idee brillanti ed innovative, forse non tutti le apprezzeranno, ma tu ne sarai molti fiero. Potresti avere qualche contrasto con i figli, soprattutto se sono in età adolescenziali: a volte è necessario rimarcare il proprio ruolo genitoriale in modo da riportare l'ordine.

Bilancia: grazie all'aiuto di Venere, ti aspetterà una giornata carica di passione. Riuscirai a rendere felice il tuo partner e a sorprenderlo con piccoli gesti romantici. Se sei single potrai sfruttare questi giorni per mandare dei segnali e far capire all'altra persona che siete interessati, con un po' di fortuna, anche il tuo innamorato troverà il coraggio per farsi avanti. Giove ti aiuterà sul lavoro, potresti avere delle piccole sorprese e forse qualcuno vi farà una proposto inaspettata. Il consiglio è quello di non crogiolarti nei successi ottenuti: continua a lavorare sodo e ad impegnarti per raggiungere i tuoi obiettivi.

Scorpione: tenerezza, amore, romanticismo e coccole saranno gli elementi cardini di questa settimana. L'oroscopo dice che avrai un ottimo feeling con il tuo partner, riuscirete a capirvi reciprocamente e a progettare, insieme, gli eventi futuri. Dal punto di vista lavorativo tutto andrà per il meglio, sarete determinati ed energici, l'importante è mantenere quel pizzico di audacia che non guasta mai. Il rapporto con i figli migliorerà in quanto riuscirai a superare delle piccole discussioni avute precedentemente e a far tornare il sereno. Sincerità e altruismo saranno fondamentali in amicizia.

Oroscopo della prima settimana di marzo: shopping per Sagittario e ripresa per l'Acquario

Sagittario: Marte ti strizzerà l'energia e ti aiuterà a superare i piccoli ostacoli quotidiani, soprattutto sul lavoro. Non demordere e prova a essere determinato perché, in questo modo, riuscirai a portare avanti i tuoi progetti e ad aprirti nuove strade. In amore le cose andranno bene però non eccedere con l'arroganza e la superbia, ricorda che la tua dolce metà proverà maggiore empatia verso di te se ti troverà calmo e pacato. Potrebbe essere il momento giusto per recarti al negozio e fare l'acquisto che desideravi da tempo: dopo tanto lavoro, qualche piccolo capriccio è concesso!

Capricorno: tutto ok dal punto di vista amoroso, sarai pronto a dedicarti stabilmente a al partner e ad aprirgli completamente il tuo cuore, cerca solo di restare ancorato al presente e di non far vagare troppo la fantasia: passo dopo passo riuscirai a realizzare tutti i tuoi sogni.A livello lavorativo la situazione è incerta, il vostro coraggio potrebbe essere ripagato, ma anche penalizzato. Il consiglio è quello di ragionare bene prima di agire, di scegliere, con cura, le battaglie da affrontare e di non gettarti a capofitto nelle situazioni.

Acquario: il mese di febbraio non ti ha riservato molti successi in ambito amoroso e sentimentale però finalmente, con il favore di Venere le cose cambieranno e vivrai tanti momenti romantici accanto al vostro partner.

Particolarmente apprezzate saranno cene romantiche e coccole scambiate sul divano davanti a un bel film. Ci sarà anche una ripresa dal punto di vista lavorativo, forse non potrai concederti molte spese folli però riuscirai a sentirti appagato e soddisfatto. Qualche collega invidioso potrebbe crearti delle difficoltà però se resterai fedele alla tua personalità senza dare adito ad inutili litigi supererai tutto.

Pesci: questa settimana sarà caratterizzata da un'ondata di energia positiva, sarai allegro e spensierato e avrai tantissima voglia di metterti in gioco in tutti i campi della tua vita.

Il partner apprezzerà particolarmente la tua vivacità e si divertirà ad organizzare con te delle piccole avventure. Potrebbe essere il momento giusto per riprendere l'attività sportiva, non è necessario uno sforzo eccessivo, è sufficiente essere costanti e porsi degli obiettivi. Sul lavoro spiccherai grazie alla tua fantasia e creatività: potresti lasciare tutti a bocca aperta.