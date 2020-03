L'oroscopo per la giornata di sabato 14 marzo ha in serbo molte opportunità e sorprese per tutti i segni zodiacali: Sagittario e Acquario saranno travolti dalla passione, mentre la Bilancia dovrà affrontare qualche piccolo disturbo d'ansia. Troviamo il Sole in trigono a Luna, Marte in congiunzione a Plutone e il Sole in congiunzione a Nettuno.

Approfondiamo nel dettaglio cosa riserverà la giornata del 14 marzo per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche del 14 marzo: frustrazione per l'Ariete e positività per il Toro

Ariete: il dover rimanere chiusi in casa inizierà a pesare sul vostro equilibrio, potreste avvertire l'esigenza di sfogarvi per liberarvi della frustrazione, ma attenzione a non esagerare con i toni: il partner saprà starvi accanto, coccolarvi e comprendervi, dategli solo la possibilità di esprimere la sua opinione. Il consiglio dell'Oroscopo è quello di provare a concentrarvi un po' meno sui problemi e un po' di più sulle attività che si possono fare in casa: cucinare, dipingere, ascoltare musica, leggere, guardare un film alla tv.

Potrebbe essere d'aiuto usare programmi come WhatsApp e Skype per rimanere vicino ai vostri affetti.

Toro: qualcosa nella relazione tra voi e il partner potrebbe cambiare positivamente: potreste riuscire a mettere da parte le recenti discussioni e a vivere questa nuova realtà quotidiana. L'oroscopo consiglia di avere pazienza e di supportarvi reciprocamente, forse non sarà sempre facile comprendere il punto di vista dell'altro, ma se riuscirete ad arrivare a un compromesso non ci sarà bisogno di alzare i toni.

Potreste essere preoccupati per la situazione lavorativa, ma non temete: forse giungerà un aiuto inaspettato. Attenzione a non esagerare con i cibi troppo calorici o zuccherati.

Gemelli: la giornata potrebbe non iniziare nel migliore dei modi per voi, vi sentirete stanchi e poco energici. Inoltre, le discussioni con il partner non faranno altro che rovinare il vostro umore, il consiglio dell'oroscopo è quello di dedicarvi ad attività che vi fanno stare bene e rilassare.

In famiglia potrebbe esserci ancora qualche discussione, portate pazienza, le difficoltà del momento non aiutano la tolleranza, ma le cose, con la giusta dose di calma, torneranno alla normalità. Attenzione a non esagerare con le pulizie domestiche, è importante mantenere tutto in ordine e pulito, però, non deve diventare un'ossessione.

Cancro: potrebbe esserci qualche problema con il partner, la difficile situazione del momento metterà tutti sotto pressione e piccole incomprensioni potrebbero trasformarsi in qualcosa di più grande. Il consiglio dell'oroscopo è quello di dare spazio all'amore e alla comprensione, adesso più che mai c'è bisogno di affetto e di sentirsi supportati.

L'allontanamento dal lavoro, forse, vi farà sentire inutili e frustrati, ma potrebbe essere il momento giusto per dedicare tempo alla progettazione di nuove idee in modo da poter sorprendere tutti quando le cose torneranno alla normalità.

Oroscopo di sabato 14 marzo: Leone coraggioso e Bilancia sottotono

Leone: è il momento giusto per esternare tutta la vostra forza e determinazione, il dover rimanere chiusi in casa potrà mettervi sotto pressione, ma con un po' di creatività riuscirete ad impiegare il tempo in modo costruttivo. Forse, ci sarà qualche battibecco con i figli, il consiglio è quello di provare a calmarli e a comprendere il loro punto di vista.

Il partner, seppur ansioso e preoccupato, saprà rimanervi accanto e proporre attività divertenti per tutta la famiglia. Attenzione a non trascorrere troppo tempo davanti agli apparecchi elettronici perché i vostri occhi potrebbero risentirne negativamente.

Vergine: la situazione con il partner si farà burrascosa e tesa, forse non riuscirete a comprendervi reciprocamente e questo causerà un momentaneo allontanamento. Inoltre, i figli non vi saranno di alcun supporto e ciò potrebbe aumentare frustrazione e nervosismo. L'oroscopo consiglia di dedicarvi alla cucina, su Internet sono disponibili tantissime ricette gustose e facili da preparare, forse, potreste coinvolgere anche la famiglia in modo da tentare una riappacificazione.

Potrebbe essere d'aiuto trascorrere la serata davanti a un bel film in televisione oppure ascoltando della buona musica.

Bilancia: la passione dei giorni precedenti potrebbe subire una piccola battuta d'arresto in quanto le preoccupazioni eccessive vi faranno concentrare su altro. I figli, stanchi di stare a casa, cercheranno in voi un punto di riferimento per sollevare l'umore, il consiglio è quello di provare a organizzare qualche attività divertente in famiglia, se avete vecchi giochi di società in cantina potreste recuperarli e dedicarvi a round divertenti. Attenzione alla qualità del sonno, potrebbe esservi d'aiuto andare a dormire prima del solito, non sentitevi in colpa verso il partner perché riposare vi consentirà di ricaricare le energie.

Scorpione: creatività e intuizione vi aiuteranno in questa difficile giornata. Il consiglio è quello di dare massimo spazio alle vostre idee per creare qualcosa di nuovo, non fatevi influenzare da chi dice che non è il momento giusto perché in futuro le vostre idee potranno rivelarsi molto utili. Potrebbe esserci qualche piccola difficoltà con il partner, a volte si comporta un po' troppo da bambino, ma se glielo farete notare le cose si sistemeranno. Non è il momento giusto per pensare alla linea, se avrete voglia di gustare qualcosa di goloso potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi alla cottura del vostro dolce preferito.

Previsioni zodiacali di sabato 14 marzo: Capricorno ansioso e coccole per i Pesci

Sagittario: con il partner le cose andranno a gonfie vele, passione e amore saranno le due vere protagoniste di questa giornata, ma la lontananza degli amici non vi permetterà di essere sereni. Potreste usare qualche programma di messaggistica istantanea per tenervi in contatto con loro oppure scaricare un'applicazione che permette la videochat. Potrebbe essere il momento giusto per rispolverare vecchie passioni abbandonate: la lettura, la scrittura, la musica, la cucina. Attenzione a non mettere troppo sotto pressione chi vi sta intorno, è giusto ricordargli di fare attenzione, ma senza stressarli eccessivamente.

Capricorno: dopo la travolgente passione dei giorni precedenti, l'ansia prenderà il posto dell'amore e vi farà sentirete stanchi e frustrati. Il vostro partner continuerà a starvi accanto, ma cercando di non farsi travolgere dalle preoccupazioni eccessive. Il consiglio è quello di mantenere la mente attiva tramite giochi di società, parole crociate, videogiochi e libri. Cercare di mantenere la positività vi aiuterà a restare coerenti con voi stessi e ad essere di supporto ai vostri cari. Attenzione a non esagerare con i peccati di gola: piccoli disturbi di stomaco potrebbero essere in agguato.

Acquario: sarà una giornata colma d'amore e d'affetto, le recenti incomprensioni con il partner verranno chiarite e voi vi sentirete di nuovo energici e positivi. Il consiglio dell'oroscopo è quello di cercare di dare supporto anche a chi vi sta accanto, forse non riuscirete sempre a comprendere lo stato d'animo altrui, ma è importante che non sottovalutiate le preoccupazioni dei vostri cari. La situazione con i figli potrebbe continuare ad essere tesa e poco gestibile, lasciategli il loro spazio e cercate un riavvicinamento senza esagerare. Attenzione agli sbalzi di temperatura, non è il caso di raffreddarvi in questo momento.

Pesci: la vicinanza del partner vi aiuterà a mettere da parte la vostra ansia, forse continuerete a sentirvi un po' stressati, ma sapere di avere accanto la persona amata sarà un ottimo appiglio. La situazione con i figli potrebbe destarvi qualche preoccupazione, non è facile gestire dei bambini piccoli in questo momento, ma usando la vostra fantasia e creatività potreste riuscire ad organizzare qualche attività divertente. L'oroscopo consiglia di dedicare tempo alla musica perché è un fantastico modo per risollevare il morale.