Le previsioni astrologiche del 21 marzo ci informano riguardo alle azioni sentimentali, lavorative e allo stato di salute di tutti i segni dello zodiaco. I Pesci dovrebbero rendere il rapporto di coppia più brioso, mentre il Cancro non avrà un bella giornata lavorativa. La Vergine potrebbe fare dello sport senza strafare.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il vostro partner vorrebbe dimostrarvi di più, mettetelo in condizione di aprirsi completamente a voi. Il lavoro potrebbe non essere così negativo come sembrerebbe.

La forma fisica in questo momento è per voi un campo minato.

Toro: sappiate mettervi maggiormente in gioco, a volte state col muso senza motivi particolari. La sfera lavorativa potrebbe esservi d’aiuto e non farvi pensare ad altre cose negative. Cercate di muovervi maggiormente, da un po’ siete troppo statici.

Gemelli: la vostra dolce metà è stanca dei vostri comportamenti, potrebbe prendere qualche decisione davvero drastica. Siate meno aggressivi, l’ambiente lavorativo sta recependo male alcune vostre interferenze non richieste.

Il vostro stato di salute sembrerebbe ottimale.

Cancro: la persona amata si potrebbe sentire trascurata, fatele capire la grande importanza che ha per voi. L’attività lavorativa potrebbe avere un calo piuttosto netto, tenete botta e andate avanti. Praticate in maniera più continua un corretto esercizio fisico.

Leone: siate maggiormente equilibrati, non pensate che il vostro rapporto dipenda esclusivamente dai vostri comportamenti.

Il lavoro potrebbe prevedere dei cambiamenti davvero sostanziali. Non buona la parte legata alla salute.

Vergine: non scherzate troppo con il fuoco, il partner potrebbe prendere una decisione a voi poco gradita. Non polemizzate con i vostri superiori, alcune vostre parole potrebbero ritorcersi contro di voi. La vostra condizione fisica vi potrebbe consentire di fare dello sport in maniera molto limitata.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non è un gran periodo per quel che concerne l’amore di coppia, non rendetelo ancora più negativo. La vostra attività lavorativa potrebbe non essere in grado di garantirvi qualcosa di stabile. Mangiate di meno e muovetevi di più, cercate di farne il vostro motto.

Scorpione: siate più malleabili, non vale la pena rovinare una bella storia d’amore per motivi legati all'orgoglio. Il lavoro vi consentirà di togliervi qualche piccola soddisfazione personale. Non siete impeccabili ma ve la cavate, il vostro fisico e la vostra mente miglioreranno sostanzialmente.

Sagittario: la persona amata trascorrerà l’intera giornata con voi, sappiate apprezzare ogni suo gesto e ogni momento della condivisione. L’aspetto lavorativo lascerà alquanto a desiderare, cercate di fare qualcosa in più. Un po’ di esercizio fisico vi potrebbe rigenerare.

Capricorno: passerete dei bei momenti con il vostro partner, rendeteli unici e viveteveli con tutti voi stessi. Il vostro lavoro sta diventando per voi una spina nel fianco, avete perso tanto entusiasmo. Bene la salute e la forma fisica, continuate su questa strada.

Acquario: la vostra dolce metà potrebbe avere paura di perdervi, rassicuratela senza tentennamenti.

La sfera professionale vi regalerà momenti veramente emozionanti, potreste portare a termine un progetto davvero entusiasmante.

Pesci: la vita di coppia marcia senza grandi mutamenti, rendetela un po’ più viva e briosa. Il lavoro non vi darà grosse soddisfazioni ma vi farà sentire vivi. La salute risentirà di qualche piccolo acciacco stagionale.