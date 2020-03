Lunedì 16 marzo 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Sagittario, nel frattempo Saturno, Plutone, Giove e Marte stazioneranno sui gradi del Capricorno. Urano e Venere permarranno in Toro, così come Nettuno ed il Sole rimarranno stabili in Pesci. Infine Mercurio continuerà il suo domicilio in Acquario ed il Nodo Lunare sarà in Cancro.

Oroscopo favorevole per Leone e Toro, meno roseo per Capricorno e Sagittario.

Sul podio

1° posto Toro: poliedrici. Urano nel segno in trigono alla Luna ed in sestile a Mercurio potrebbe donare ai nativi un'invidiabile poliedricità professionale che gli aprirà nuovi scenari futuri.

2° posto Leone: stacanovisti. La settimana dovrebbe iniziare sotto i migliori auspici per i nati del segno, dono gradito del terzetto Urano-Saturno-Giove di Terra, che li farà avanzare celermente nei loro progetti lavorativi in essere grazie al loro stacanovismo.

3° posto Vergine: shopping. Giornata ideale per concedersi un'intensa sessione di shopping assieme alle amiche di sempre, come suggerisce la congiunzione Urano-Venere in Toro che facilita le loro transazioni finanziarie.

I mezzani

4° posto Ariete: senza filtro.

I Luminari si daranno battaglia in cielo ed a pagarne le conseguenze saranno i nati Ariete ad assumere un atteggiamento sfacciato. Fortunatamente, però, il loro mood senza filtro non creerà attriti degni di nota.

5° posto Scorpione: amore top. Nel focolare domestico il clima volgerà presumibilmente al bello, dopo le burrasche emotive dell'ultimo periodo, e ciò cimenterà la simbiosi del menàge amoroso.

6° posto Bilancia: perplessi. Sul versante professionale potrebbero palesarsi delle situazioni ambigue che i nati del segno non riusciranno a comprendere sino in fondo. Verso sera, però, avranno le idee più chiare in merito.

7° posto Acquario: routine. Lunedì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che si prospetta per i nati del segno, i quali farebbero bene a dedicarsi alle attività procrastinate tempo addietro in modo da ottimizzare il tempo a loro disposizione.

8° posto Pesci: gelosi. Sebbene non vi siano motivi scatenanti validi, i nati Pesci potrebbero trovarsi alle prese con l'avverso sentimento della gelosia che li farà esplodere in controproducenti scenate verso l'incredulo partner.

9° posto Cancro: pessimisti. Il parterre planetario, al momento, non farà il tifo per loro, ma a rendere la giornata più pesante sarà anche la predisposizione, probabilmente pessimistica, con la quale la affronteranno.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: pensierosi. L'era dell'Elemento Terra è al primo giro di boa, visto che Marte e Saturno presto raggiungeranno l'Acquario, e ciò durerà sino a fine giugno prima che l'austero Pianeta torni nel domicilio del Capricorno.

In questa giornata i nativi potrebbero già avvertire un certo smarrimento in merito alla solita lucidità e pragmatismo che li contraddistingue.

11° posto Sagittario: burberi. E' un tono umorale pessimo quello che potrebbero sfoggiare i nati del segno in questo primo giorno della settimana, e ciò non sarà il miglior biglietto da visita per le persone che si stanno apprestando adesso a fare la loro conoscenza.

12° posto Gemelli: oziosi. La voglia di darsi da fare verrà, con ogni probabilità, a mancare durante queste 24 ore facendo optare molti nativi per staccare la spina dalla quotidianità in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.