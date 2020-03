L'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì 16 marzo, indaga sulle sensazioni a due che diventano più intense e fantasiose, grazie alla presenza di Luna in Sagittario e Nettuno in Pesci. Una nuova voglia di completezza avvolge la Bilancia, il Leone, l'Acquario e l'Ariete, che desiderano ritrovare una fusione emotiva con la persona amata, intraprendendo una strada più avventurosa che punta sulla concretizzazione d'ideali alti. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Prospettive amorose nell'oroscopo di lunedì

Ariete: Luna splende per voi dal Sagittario. Poiché in trigono favorevole e in sinergia con Sole, Mercurio, Urano e Venere, spinge a vincere la pigrizia, facendovi avviare qualcosa di davvero importante per l'amore. Cercate però di mettere a fuoco al meglio i pensieri e le emozioni, prima d'indirizzare le energie nel verso giusto.

Toro: se Luna dal Sagittario crea un po' d'ansia, Urano e Venere nel segno contrastano questo influsso al meglio, diradando l'apprensione ed elargendo un intuito e una determinazione formidabili, utili per rivoluzionare la relazione in maniera eccitante.

Gemelli: se siete in pena per qualche situazione che vi procura noia, parlatene apertamente con il partner senza intestardirvi troppo sulle vostre idee e trovando un punto d'incontro soddisfacente per entrambi. Forse la persona amata, proprio in questo momento, ha più bisogno di voi.

Cancro: Sole, Nettuno e Mercurio equilibrano al meglio la parte volitiva che è in voi, con un altro lato più sensibile e ricettivo.

In amore siate più espansivi e dimostrate tutto l'affetto che provate per il partner. Venere dal Toro fa amare in maniera concreta e originale.

Leone: Marte dal Capricorno e Mercurio dall'Acquario consigliano di non fare scelte azzardate e di analizzare al meglio la situazione amorosa, prima di prendere provvedimenti drastici di cui potreste poi pentirvi. Meditate dunque, contrastando un influsso rivoluzionario di Urano e Venere in quadratura dal Toro.

Vergine: più premurosi nei confronti della persona amata, vi date da fare per concretizzare i sogni insieme e avviare alcune mosse costruttive per la relazione a due. Attenzione però: Luna in quadratura può rendere questa vitalità alquanto superficiale e poco durevole.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna è in posizione favorevole dal Sagittario, per questo vi sentite più sereni e pronti a consolidare l'armonia in coppia, ritrovando maggiore spirito d'iniziativa. Particolarmente affascinanti e attraenti avete voglia di trasgredire, coinvolgendo il partner in maniera sapiente.

Scorpione: Nettuno e Sole dai Pesci vi invogliano a immergervi in un mare di emozioni, che vi travolge in modo impetuoso. Molto intuitivi, brillanti e affascinanti come siete, attingete a tutta la fantasia di cui siete provvisti per stupire il partner con effetti speciali.

Sagittario: Luna nel segno diffonde maggior ottimismo e forse tocca a voi farvi avanti, intavolando un chiarimento costruttivo con il partner. Così carichi di entusiasmo e affascinanti come siete, non è difficile per voi affermare le vostre idee trovando un punto d'incontro con la persona amata.

Capricorno: Plutone, Giove, Saturno e Marte splendono per voi, avviando un cambiamento costruttivo per l'amore.

Dimenticate le esperienze passate e non siate malinconici, piuttosto vivete il presente con maggiore chiarezza. Spesso tenete le emozioni chiuse a chiave nel vostro cuore quando dovreste esporle al partner, condividendole insieme.

Acquario: Mercurio e Luna sono in sestile astrologico e la grinta non manca di certo per concretizzare i sogni a due. Più espansivi, ma anche impegnati nell'accettare le sfide di Saturno con coraggio, siete molto intraprendenti. Ricordate di essere più empatici con la persona amata.

Pesci: attenzione a qualche pettegolezzo di troppo che può confondervi un po' le idee.

Sole e Nettuno nel segno garantiscono una sensibilità entusiasta che non sminuisce uno spiccato spirito d'iniziativa. L'amore diventa più eccitante grazie a Venere e Urano favorevoli dal Toro.