L'Oroscopo per la giornata di mercoledì 18 marzo riserverà molti colpi di scena ed emozioni per tutti i segni zodiacali. In questa giornata troviamo la Luna in trigono a Venere, la Luna in congiunzione a Giove e Marte in congiunzione a Plutone. Ariete e Leone non potranno fare a meno del partner, mentre lo Scorpione riuscirà a sfruttare al meglio questo periodo di inattività lavorativa.

Approfondiamo, nel dettaglio, cosa avrà in serbo la giornata del 18 marzo per tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche del 18 marzo: Toro determinato, vivacità intellettuale per Gemelli

Ariete: la passione e il desiderio vi accompagneranno per tutta la giornata, vi sentirete carichi di un'energia totalmente nuova e il vostro partner non potrà fare a meno che apprezzare questa novità. Il momentaneo isolamento potrebbe aumentare il vostro bisogno di stare accanto alla dolce metà: supporto e amore saranno i due elementi che vi permetteranno di vivere al massimo questi istanti. Il consiglio dell'oroscopo è quello di non esagerare con la gelosia: non è il momento per diventare petulanti e scontrosi, godetevi l'affetto del partner e rilassatevi!

Toro: la determinazione e la capacità di non arrendervi saranno i vostri punti di forza, con la giusta carica, infatti, potreste riuscire a vivere una giornata piena di idee positive e geniali. Il desiderio di tornare alla normalità potrebbe spingervi a ripensare a vecchie questioni lavorative, il consiglio è quello di non essere troppo critici con voi stessi, ma di impegnarvi al massimo per trovare una soluzione.

Il rapporto con il partner potrebbe, momentaneamente, raffreddarsi, ma non temete, nei prossimi giorni riuscirete a sistemare la situazione.

Gemelli: forse potreste sentire la mancanza delle lezioni scolastiche, dell'Università e del lavoro: non è facile rimanere a casa quando tutto ciò che volete è gettarvi a capofitto nella vivacità della vita. Il consiglio è quello di tenere la mente allenata, potreste provare a dedicarvi alla lettura di libri che vi sono da stimolo, alla scrittura di un racconto o alla creazione di qualcosa di artistico.

Attenzione a dare il giusto spazio anche al relax e al riposo notturno, se riuscirete a bilanciare attività cerebrale e rilassante potreste raggiungere un ottimo equilibrio psicofisico.

Cancro: potrebbe essere il momento giusto per aprire il vostro cuore al partner, non temete di esporvi per non soffrire perché è solo così che sarà possibile farsi comprendere, fino in fondo, dalla persona amata. L'oroscopo consiglia di non chiudervi in voi stessi, sono giorni difficili, ma la vicinanza degli amici, seppur virtuale, potrebbe davvero fare la differenza. Attenzione ai piccoli peccati di gola, concedetevi qualcosa di buono in cucina, ma senza esagerare con gli zuccheri: ci sono moltissime ricette gustose e ipocaloriche che si possono preparare!

Oroscopo di mercoledì 18 marzo: creatività per Vergine

Leone: il vostro cuore sarà legato con un filo invisibile a quello del partner, rimanere in contatto è l'arma vincente per riuscire a superare questo periodo difficile. Coccole e tenerezze vi faranno sentire protagonisti della giornata e pesare meno la mancanza di libertà. L'oroscopo consiglia di provare a organizzare qualcosa di divertente in casa: avete tutti gli strumenti giusti per riuscire a realizzare qualcosa di bello, sarà sufficiente utilizzare la creatività. Attenzione a non trasformare la stima in voi stessi in prese di posizione eccessive!

Vergine: potrebbe essere il momento giusto per dedicare tempo a vecchie passioni assopite. Provate a dare il meglio di voi a livello personale e artistico, in futuro, questi giorni potrebbero tornarvi molto utili. Forse, ci saranno delle tensioni con il partner e il vivere in un ambiente ristretto, sicuramente, non favorirà la comprensione reciproca. Il consiglio dell'oroscopo è quello di non dare peso a situazioni di poco conto, ci sarà modo per riparlarne successivamente, per ora cercate di mantenere alta la positività e di stare accanto alla persona che amate.

Bilancia: potrebbe essere un momento di confusione, stress e agitazione, ora più che mai potreste aver bisogno di persone accanto che vi conoscono veramente e che sanno come far emergere il meglio di voi.

L'oroscopo consiglia di tentare di distrarvi con qualche attività da fare in casa: lettura, scrittura, cucito, film in tv, videogiochi, le cose da fare sono molte, l'importante è non lasciarsi travolgere dal panico. Per la serata, potrebbe essere una buona idea cucinare una cena sfiziosa: partner e figli non potranno fare a meno di apprezzare!

Scorpione: avrete tante idee in mente e sarete inarrestabili. Questo periodo, sicuramente, inciderà sull'umore, ma la vostra personalità riservata e allo stesso tempo energica, vi spingerà all'ideazione di nuovi progetti. Le cose con il partner procederanno per il verso giusto, forse, potreste risentire della sua lontananza, ma videochiamate e telefonate vi permetteranno di averlo accanto, seppur virtualmente.

L'oroscopo consiglia di scegliere, per la serata, un film romantico e spensierato: leggerezza e sorrisi sono delle ottime armi per affrontare le difficoltà.

Previsioni zodiacali del 18 marzo: Capricorno sottotono, affetto per l'Acquario

Sagittario: Cupido ha scoccato la freccia e ora starà a voi mettercela tutta per far funzionare la storia d'amore. Il consiglio è quello di aprire completamente il vostro cuore, non temete di mostrare anche i vostri difetti, se la persona è davvero interessata a voi saprà apprezzare ogni vostra caratteristica. Gli amici, nonostante la lontananza, sapranno essere un ottimo supporto: vi daranno consigli sorprendenti e inaspettati e sapranno consolarvi nel momento del bisogno.

Attenzione a non lasciarvi travolgere da inutili preoccupazioni!

Capricorno: il vostro umore sarà ancora altalenante e poco stabile, la mancanza di vita sociale e di libertà potrebbe incidere negativamente sul vostro equilibrio psicologico e sul benessere fisico, ma con forza e determinazione riuscirete a superare anche questi ostacoli. Potreste sfruttare la giornata per contattare amici che, per questioni di tempo, non sentivate da molto: confidenze e chiacchiere spensierate vi permetteranno di concludere la giornata nel migliore dei modi. Attenzione a dare il giusto valore alle parole di chi amate.

Acquario: potrebbe essere il momento giusto per dedicare del tempo ai figli: la famiglia per voi è sempre stata una grande risorsa e per questo sarete felicissimi di poter organizzare delle attività tutti insieme. L'oroscopo consiglia di prediligere giochi divertenti e stimolanti, non esagerate con la vivacità, ma cercate di trasmettere tutta la vostra gioia e il vostro affetto. A livello sentimentale le cose procederanno per il verso giusto, verso fine giornata potrebbero esserci delle lievi incomprensioni con il partner, ma niente che non si possa risolvere con una bella chiacchierata.

Pesci: potreste trovarvi in un momento di difficoltà: la voglia di tornare alla normalità potrebbe mettervi di cattivo umore e spingervi a prendervela con il partner e con le persone a cui volete bene.

Il consiglio dell'oroscopo è quello di aprire il vostro cuore e di spiegare le emozioni che state provando. Potreste organizzare qualche attività divertente con la musica: karaoke in casa, ballo, fitness sulle note delle vostre canzoni preferite. Un modo carino per concludere la giornata, forse, potrebbe essere quello di cucinare una cenetta romantica e appetitosa.