L'oroscopo del 3 aprile è pronto a rivelare le possibili novità di questa nuova giornata.

Per i nativi del Toro si presentano delle piccole occasioni da prendere subito al volo. Per coloro che sono nati sotto il segno del Cancro è arrivato il momento di cambiare stile di vita.

Segno per segno, approfondiamo l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni zodiacali giornaliere.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Mai arrendersi davanti agli ostacoli quotidiani, dovete sforzarvi di superarli e di aggirarli con tutti i mezzi a vostra disposizione.

Di certo vi mancano le qualità, quindi non perdete tempo a frignare ma passate subito all'azione. Non permettete alla vostra debolezza di bloccarvi e scoraggiarvi. Non siete soli, avete accanto delle persone che credono fortemente in voi.

Toro – Questa è una giornata frenetica e non mancano piccole e appetitose occasioni da cogliere al volo. La cosa migliore è prendere fiato e riflettere a mente lucida, anche se è un’impresa ardua. Dovete imparare a calcolare meglio i rischi, per non farvi trovare impreparati a ogni evenienza della vita.

La fortuna non sempre vi assiste, quindi dovete imparare ad avere più autocontrollo e senso di responsabilità.

Gemelli – Se avete bisogno di aiuto, non esitate a cercarlo tra le persone che vi sono vicine, non dovete mai dubitare del loro affetto. Fatevi supportare in questo momento difficile e non abbiate timore di tirare fuori le vostre angosce. Liberatevi dal macigno che vi opprime, qualsiasi cosa si tratti, sia dolorosa che banale.

Cercate anche quelle persone a cui, per pudore, non avete mai rivolto la parola fino ad adesso.

Previsioni astrali di venerdì 3 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Questo è il momento giusto per pensare a un cambiamento nel vostro stile di vita. Potreste addirittura ripartire da zero, solo se lo vorreste davvero. Se sentite l’esigenza di una forte trasformazione, non esitate, questa è la giornata giusta per iniziare a stravolgere la vostra insistenza, creandovene una più adatta al vostro modo di pensare.

Siete stufi delle persone che decidono per voi, perciò dovete dimostrare che siete delle persone indipendenti e libere. Si sa che per essere liberi bisogna vivere in piena libertà.

Leone – Prima di apportare qualche cambiamento nella vostra vita, vi tocca fare delle valutazioni economiche. Tenete a freno la vostra voglia di esagerare e di spendere tutto quello che vi è possibile, altrimenti non vi resta nulla per il futuro. Dovete essere più lungimiranti, per il momento dovete optare solo per l’essenziale. Quando diverrete un po’ più responsabili forse potrete fare spese più grosse e utili per dare vita ai vostri progetti.

Vergine – In questo venerdì non fatevi cogliere dall'ansia. È importante mantenere la calma e il sangue freddo, anche in circostanze sgradevoli. A volte bisogna scendere a compromessi, sempre se desiderate andare avanti e non restare più ancorati al vostro piccolo porto per sempre. Crescere implica dei sacrifici e voi dovete solo chiedervi se siete in grado di mettervi in gioco. Dovete trovare in voi la forza per affrontare la prova che vi attende, se volete dimostrare la vostra maturità.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata avete molta fretta di fare le cose e di chiarire quei discorsi lasciati in sospeso nel recente passato.

Attenzione, però, non dimenticate che la fretta è una cattiva consigliera e può portarvi a commettere qualche errore. Cercate di fare attenzione a ogni minuscolo particolare, di non lasciare nulla a metà. Solo così potreste non avere rimpianti nei giorni futuri. L'oroscopo raccomanda di non trascurare la salute e di fare attenzione ai farmaci e di non esagerare con il cibo.

Scorpione – In questo venerdì potreste avere qualche difficoltà nella comunicazione, cosa che non vi accadeva da tempo. Forse questo periodo restrittivo vi preoccupa moltissimo e non vi fa vivere in maniera lucida oppure siete solo annoiati e non vi va di parlare con nessuno.

Comunque sia, non potete fare i taciturni per tutto il giorno, quindi, prima o poi dovete affrontare ciò che vi turba e sarà meglio farlo subito, prima che qualcuno vi dica che siete maleducati e anche antipatici. Non mostratevi per quello che non siete.

Sagittario – Questo è il giorno più adatto per approfondire certi discorsi filosofici e condividere idee con gli altri, specialmente con quelle persone che la pensano diversamente da voi. Frequentare sempre le stesse persone non vi danno quelle opportunità intellettuali che vi aiutano crescere. Avete bisogno di essere stimolati, soprattutto intellettualmente.

Provate a lanciare qualche nuova teoria nel vostro gruppo social e osservate cosa può succedere. Almeno movimenterete un po' la serata.

L'oroscopo della giornata di venerdì 3 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questa giornata vi permette di superare tutti i momenti difficili, la determinazione non vi manca e non dovete farvi schiacciare da coloro che godono a mettervi il bastone tra le ruote. Abbiate la forza di buttare fuori dalla porta i problemi che vi impediscono di essere lucidi, e cercate di concentrarvi di più sulle cose importanti. Se non risolvete in tempo questi problemi, potreste perdere delle relazioni importanti.

Acquario – Risparmiatevi certi tipi di pensieri per un altro giorno, ora è tempo di socializzare, riempire la giornata con persone care. È un gran giorno per scambiare quattro chiacchiere con persone che non sentite da molto tempo, tutto questo grazie ai social network. Mandate un messaggio a un vostro collega, telefonate a un parente affezionato, potreste ottenere qualcosa di diverso dalle solite conversazioni. Magari delle vere e proprie lezioni di vita.

Pesci – Se sentite dentro di voi un bisogno quasi fisico di cambiamento, in questa giornata dovete iniziare a fare qualcosa di nuovo. Potreste ridipingere la vostra stanza, spostare i mobili o perfino darvi un po' al giardinaggio.

È importante che facciate modifiche alle cose con cui siete a contatto ogni giorno, vi sentirete appagati e utili. L'oroscopo raccomanda di non fare però cambiamenti drastici, altrimenti potreste pentirvene un giorno. Osate solo dove vi sentite sicuri. Ritroverete molta di quella energia che credevate persa.