L'oroscopo del giorno 4 aprile 2020 mette sotto la lente l'Astrologia del momento rendendo disponibili le nuove previsioni relative al primo giorno di weekend. Sotto diretta analisi i primi sei segni dello zodiaco, messi 'sotto torchio' in relazione ai comparti relativi all'amore nonché al lavoro. In questo caso ad avere l'esclusiva sulle odierne predizioni saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere quali saranno (almeno sulla carta) i segni fortunati di sabato 4 aprile?

Dunque, iniziamo con il dare le giuste direttive in merito alla prossima giornata risaltando i segni dello zodiaco migliori del momento, ovviamente estrapolandoli dai sei sotto analisi in questa sede. Secondo quanto esposto nell'Oroscopo di sabato prossimo, a poter contare su un ottimo weekend saranno gli amici nativi in Capricorno. Il predetto segno di Terra come pure il Sagittario avranno entrambi il positivo supporto in campo sentimentale da parte della Luna in Vergine.

Classifica stelline 4 aprile 2020

Nuovo attesissimo appuntamento con la nostra classifica stelline quotidiana. In questo contesto la scaletta con le stelle del giorno interesserà, come da titolo, l'oroscopo del 4 aprile 2020. Ad emergere sopra gli altri segni, come abbiamo già anticipato, il Capricorno, primo in classifica in periodo 'top'. Buono questo inizio di weekend anche per Bilancia, Scorpione, Sagittario, in questo caso considerati a pari merito in seconda posizione con quattro stelle.

Infine, a fare da coda, Acquario e Pesci, entrambi sottoscritti in questa fase con le due stelle relative ai periodi 'difficili'. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Sagittario;

★★★: NESSUNO

★★: Acquario, Pesci.

Oroscopo sabato 4 aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Questo inizio di weekend, in base a quanto espresso dall'oroscopo, è da considerare con le quattro stelle indicative di routine e normalità assoluta. La giornata di sabato invoglia a lavorare su quei rapporti che risentono di un pizzico di tensione, infondendo magari più serenità e spontaneità: questo suggerimento è valido in ambito lavorativo ma soprattutto in famiglia. Questi primi giorni di aprile, altresì, possono rendere nervosi e in qualche caso molto irritabili a chi è in coppia. Per questo vi si chiede di essere pazienti e di moderare le vostre azioni/reazioni nei confronti del partner.

Debolezza, ma anche incapacità di mantenere la calma potrebbero favorire la nascita di battibecchi, proprio in questa giornata da dedicare al relax. Se qualcuno di voi nativi sentisse il bisogno di aprirsi un po' e magari sfogarsi con un amica/o, questa è una giornata valida per farlo. Potrebbe esserci una uscita di denaro per una buona causa.

Scorpione: ★★★★. L'oroscopo del giorno indica un periodo nella media, dunque né troppo positivo ma nemmeno eccessivamente negativo. Qualche vivace scambio dialettico restituirà il mordente a chi l’avesse perso; al contrario, colpi di vento o lampi minacciosi potranno attraversare il cielo di quanti di voi si trovano già in 'zona bufera'.

Basterà un attimo di stanchezza per portare tensioni in famiglia, soprattutto nella seconda parte della giornata: potrebbe volare qualche parola di troppo, pertanto cercate di smorzare gli animi. In questi giorni tra voi c'è qualcuno con problemi o situazioni importanti da risolvere: avete voluto la bicicletta, ora tocca pedalare! In amore potreste agitare (senza volerlo) le acque e poi non sapere come calmarle: attenzione se ci sono in corso due storie parallele, mantenete la calma! Una persona della Vergine o del Toro potrebbe essere il vostro punto di riferimento.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno 4 aprile al Sagittario svela un frangente improntato alla normale quotidianità, la solita di sempre.

Tranquilli, in amore vi sarà offerto uno splendido weekend direttamente dalla Luna in Vergine. Fortunatamente per voi nativi proseguirà il momento positivo generato in precedenza dall'Astro d'Argento nel comparto del Leone. Questo sabato insieme ai primi dieci giorni di aprile, gli astri hanno in serbo molte risposte da dare e non solo a chi sta discretamente bene ma anche a tutti gli altri. Presto arriveranno buone notizie soprattutto a quelle persone che sono rimaste sole, senza nessun appoggio morale e materiale. Qualcuno del Sagittario poi, dopo una settimana di ansie e indecisioni finalmente ritroverà un po' di sana tranquillità.

Le cose iniziano a cambiare un po' per tutti. Diciamo che sta per arrivare il periodo della rinascita, anche se toccherà ancora pazientare.

Astrologia del giorno 4 aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo annuncia l'arrivo un ottimo weekend: seppur con le attuali restrizioni, sia sabato che domenica saranno due giornate sicuramente da vivere in piena serenità. Infatti, le previsioni indicano un timido segnale per un ritorno alla calma, in larga misura generata dalle buone notizie che cominciano a circolare sui media. Senz'altro il vostro atteggiamento e quello dei vostri familiari è molto speranzoso riguardo la quotidianità generale: dai, la fine del tunnel anche se ancora lontana inizia a intravvedersi.

Intanto c'è da tenere in considerazione il fatto che la giornata potrebbe partire molto blandamente, soprattutto nella primissima mattinata. Poco male, voi Capricorno al tipo di incombenze citate poc'anzi avete fatto il callo, non è così? Un consiglio per tutti: anche se il periodo si profila interessante, le solite malelingue sono sempre in agguato: c'è chi cercherà di screditarvi o creare problemi. Niente paura, la fortuna aiuterà in primis coloro che necessitano di chiarimenti nei rapporti interpersonali, ma anche in amore.

Acquario: ★★. Si prevede possa essere un sabato abbastanza stressante per voi Acquario.

Infatti gli astri indicano il probabile arrivo di scelte difficili da fare in questo primo giorno di weekend. Quindi una giornata poco affidabile da considerare con il segno di spunta relativo ai periodi da 'ko'. Il consiglio delle stelle: liberate i vostri pensieri, siate sinceri e qualsiasi cosa dovesse accadere cercate di restare tranquilli e soprattutto senza cedere all'ansia o peggio, allo stress. In base a quanto espresso dall'oroscopo pertanto, più di qualcuno tra voi nativi dovrà necessariamente prepararsi a qualche giorno difficile da portare a buon fine. Proprio in questa prima parte di aprile sappiate controllare i vostri atteggiamenti, evitando di mettersi inutilmente nei guai con imprese o affermazioni sbagliate.

Tenete duro e siate fiduciosi, molto presto si sbloccheranno tante cose e la buona quotidianità tornerà ad essere al centro della vostra vita. Voi in status single con tante amicizie, avete mai fatto caso che non sono tutte sincere come vorreste: fate una cernita e tagliate eventuali 'rami secchi'.

Pesci: ★★. Secondo l'oroscopo del giorno 4 aprile, questo fine settimana non sarà troppo convincente per voi nativi. Infatti il periodo è stato classificato con le due stelle relative al 'ko'. Pertanto, cercate di evitare cose o situazioni a rischio: se proprio necessario, fate solo l'indispensabile rimandando a periodi migliori tutto il resto ok?

Sappiate intanto che gli astri comunque vada saranno sfavorevoli per il segno. Il consiglio delle stelle e quello di stare calmi e, per quanto possibile, tranquilli e fiduciosi: evitate di attirare su di voi inutili incombenze o problematiche che non vi toccano, ok? Nonostante il periodo promettente un po' per tutti, questi ultimi giorni di marzo ed i primi di aprile, a conti fatti risulteranno abbastanza complicati o stancanti. In qualche caso, qualcuno tenderà di mettere a dura prova la vostra (santa) pazienza, di conseguenza anche il fisico potrebbe risentirne. In questa giornata altresì, una persona della vostra famiglia potrebbe spendere qualche soldo in più, perciò toccherà a voi (come al solito!) cercare di recuperare liquidità, magari economizzando dove possibile.