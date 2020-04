L'oroscopo del 2 aprile è pronto a rivelare quali novità e cambiamenti ci saranno in questo secondo giorno del quarto mese dell'anno. Siete pronti a scoprire se le predizioni zodiacali di questa nuova giornata sono negative oppure positive? Per i nativi dei Gemelli è un periodo restrittivo. Le persone dell'Acquario devono concentrarsi di più sull'amore, invece, di pensare ai sogni di gloria. In evidenza, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni astrali giornaliere da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Non è stato un periodo positivo a livello economico. Tuttavia, non è tempo di pensare alle grandi spese, soprattutto se riguardano progetti che si protraggono nel tempo. Coloro che vi stanno accanto potrebbero rallegrare il vostro stato d’animo con qualche regalino anticipato, quindi cancellate quell'espressione disperata dal vostro volto.

Toro – Siete molto eccitati perché la vostra mente sta elaborando un sacco di progetti promettenti, che non vedete l’ora di mettere in pratica.

Non siate frettolosi, dovete avere tanta pazienza e passare a setaccio tutte le varie soluzioni possibili. In futuro, se le cose andranno bene, potrete pensare a fare qualche passo più lungo della gamba. Infine, l'oroscopo raccomanda di non farvi sottomettere dai giudizi degli altri, dovete ragionare solo con la vostra testa.

Gemelli – Molti di voi sicuramente stanno vivendo un periodo decisamente restrittivo.

Chi vi conosce benissimo, ha notato qualche cambiamento ma voi preferite non ammetterlo. Dovete sapere che questo non un male incurabile ma è un sintomo di maturità. Non c'è niente di sbagliato a voler riflettere sul proprio futuro ed è legittimo avere dei dubbi. In questa giornata di giovedì, però, cercate di prendere le distanze da tutto ciò che può turbare il vostro animo.

Predizioni astrologiche di giovedì 2 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Non disturbate sempre gli altri nel delegare delle commissioni che potreste benissimo svolgere autonomamente. Sicuramente è più comodo ma non altrettanto conveniente. Ad esempio, potreste cucinare senza aspettare che vi servono a tavola. Riprendete in mano le redini della vostra vita, siate più attivi perché l'energia non vi manca, così come non vi mancano la creatività, le nuove idee. All'orizzonte s'intravedono dei nuovi progetti, pronti per essere studiati ed elaborati da voi.

Leone – La vostra organizzazione del tempo non può essere messa in discussione, tanto che riuscite sempre a finire i vostri incarichi, per poi avere tempo libero per fare qualcos'altro.

In questa giornata potreste spendere un po' di tempo libero sui social, a scambiare quattro chiacchiere con un vecchio amico o un parente. Se ci sono novità sentimentali, aprite il vostro cuore e non abbiate paura dei responsi. Le persone che vi vogliono bene sono pronti a sostenervi nella buona e cattiva sorte. Questa è una giornata positiva, da sfruttare sia per voi stessi che per gli altri.

Vergine – In questa giornata di giovedì avete bisogno di lasciare il pedale dell’acceleratore. Forse state rischiando di prendere un due di picche dalla persona interessata. L'oroscopo consiglia di fermare tutto e di guardarvi intorno.

Forse non siete ancora pronti per affrontare certi argomenti o determinate situazioni. Evitate di urtare la vostra sensibilità e lasciate perdere le vostre idee, per il momento.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questo giovedì dovete prestare attenzione alle persone che collaborano con voi o agli amici che potrebbero aver messo in giro delle voci poco gradevoli sul vostro conto. Forse avete peccato di ingenuità, raccontando loro qualche particolare compromettente della vostra vita, che avreste fatto meglio a tenerlo segreto, visto che ora lo hanno spifferato ai quattro venti.

Non dovete ignorare questo tradimento, quindi prendete delle precauzioni adeguate.

Scorpione – Dovete occuparvi di una persona che ha bisogno del vostro aiuto. Forse si tratta di qualcuno che nei vostri momenti di necessità c’è sempre stato, non potete voltargli le spalle. Ciò che vi chiede è nelle vostre piene disponibilità, quindi non dovete sforzarvi più di tanto anzi vi renderete conto che ridare un sorriso a una persona sincera è un’esperienza davvero gratificante.

Sagittario – Questa giornata potrebbe rivelarsi molto stimolante, poiché ci saranno delle belle opportunità da valutare, ma qualcosa o qualcuno potrebbe impedirvi di cogliere appieno la grandiosità della situazione.

In futuro, se sarete fortunati, potrebbe ricapitarvi una possibilità del genere ma dovete ricordare che non sempre le cose belle capitano nell'istante giusto, quindi dovreste imparare a gestirle meglio.

L'oroscopo di giovedì 2 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata dovete prendere coraggio e confessare a una persona le vostre angosce. Avete bisogno di tale sfogo, quindi non negatevelo solo perché avete paura della reazione del vostro interlocutore. Magari iniziate a parlare di qualcos'altro per vedere se il suo umore è quello giusto per affrontare un certo argomento e poi agite di conseguenza.

Acquario – Non è il momento adatto per provare nuove sfide o affrontare dei cambiamenti. Forse sarebbe meglio concentrarvi solo sul presente e cercare di vivere la vita, attimo per attimo. Sembra che abbiate voglia di provare delle emozioni inedite, ma potrebbe essere pericoloso. Guardatevi attorno e vi accorgerete che qualcuno ha bisogno della vostra presenza. Per cui, smettetela con i sogni di gloria e non trascurate l'amore.

Pesci – Avete uno spirito molto sensibile e in questa giornata potreste essere chiamati a risolvere i problemi degli altri, a essere di sostegno morale e, all'occorrenza, anche economico.

Sapete benissimo che aiutare gli altri potrebbe allontanarvi dalla vostra famiglia, ma sapete anche che l’appagamento che ne ricaverete potrà superare qualsiasi eventuale rimprovero. Non abbiate paura di dimostrare il vostro affetto alle persone amate, e comunque sarete anche voi ricompensati per la vostra bontà prima o poi.