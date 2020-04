Un quadro astrale estremamente vantaggioso proteggere l’Acquario durante il mese di aprile 2020. Il segno infatti può fare affidamento su un allineamento fortunato di pianeti, che lo protegge e gli da una marcia in più, sia per quanto riguarda l’amore sia per le questioni lavorative. Sono giornate ricche di passione, durante cui un'amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa in più. E' il momento ideale per iniziare qualcosa di nuovo in ambito lavorativo, o firmare un contratto. Bene il fisico, soprattutto durante la prima metà del mese, quando a partire da giorno 23 Mercurio entra in Toro, accompagnato da fastidiosi cambi lunari previsti per il 23 e il 30.

Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di aprile 2020 per i nati sotto il segno dell’Acquario, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di aprile 2020 per l'Acquario

Amore: con Saturno nel segno accompagnato a Venere, che con l’inizio di aprile inizia un vantaggioso transito in Gemelli a cui si aggiunge anche l’ingresso di Marte in Acquario, l’oroscopo lascia presagire un mese ricco di emozioni e romanticismo.

Particolarmente fortunata la giornata di mercoledì 8 grazie ai raggi della Luna Piena, ma anche il weekend di Pasqua e le giornate del 16 e del 17 aprile quando la luna è nel vostro cielo. L’arrivo della primavera risveglia i sensi del segno che si trova a vivere una pazza stagione d’amore in cui non mancano anche le trasgressioni. Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più e chi vive un rapporto di coppia stabile potrebbe iniziare a parlare di progetti per il futuro.

Lavoro: l'oroscopo di aprile 2020 lascia perdere un mese vantaggioso anche per quanto riguarda la sfera pratica e le questioni professionali. Mercurio diventa esperto di pubbliche relazioni e assicura la buona riuscita di contratti, accordi e collaborazioni. Durante le ultime dieci giornate del mese però il cielo consiglia cautela, meglio concedersi un po' di riposo e rallentare i ritmi o si rischia di non vanificare il lavoro precedentemente svolto.

Salute: la prima metà del mese di aprile è vantaggiosa anche per quanto riguarda il fisico. L’Acquario ricupera le energie, ritrova la grinta e può dedicarsi con serenità alle proprie passioni o praticare dello sport. Anche chi si allena a livello agonistico può riscuotere qualcosa in più. Al contrario secondo l’oroscopo gli influssi del Sole accompagnati all'ingresso di Mercurio in Toro potrebbero rendere la seconda metà del mese alquanto faticosa. Particolarmente sottotono si riveleranno le giornate del 23 e del 30 aprile, complici anche gli scambi lunari. Fragili le ossa.