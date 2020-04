L'oroscopo del giorno, lunedì 27 aprile 2020 è pronto a svelare come sarà la giornata di domani per i segni della seconda sestina. In analisi dunque i soli simboli astrali appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere se il vostro segno rientri tra quelli considerati al "top"? Bene, prima di iniziare a fare qualche nome in merito a coloro in sentore di positività/negatività, d'obbligo mettere in chiaro due transiti molto importanti in Astrologia, preventivati proprio in questo inizio settimana.

In questo caso parliamo dell'ingresso della Luna in Cancro e del cambio di settore del Pianeta Mercurio dal campo dell'Ariete a quello del Toro, subito in quadratura a Giove, Saturno e Plutone.

Parlando di previsioni zodiacali invece, questo lunedì ad avere "gioco facile" saranno gli amici del Capricorno, favoriti da Nettuno in sestile verso Plutone e Giove, propri pianeti di settore. Ottimo il periodo anche per altri due segni entrambi valutati a cinque stelle: Sagittario e Pesci. Poche chance, intanto, quelle offerte dal frangente agli amici Bilancia, giudicati "sottotono" nell'Oroscopo di lunedì 27 aprile.

Classifica stelline 27 aprile 2020

Ansiosi di dare un'occhiata alla nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 27 aprile? Certo che si, dunque, passiamo subito a dare meritata attenzione al primo in classifica, in questo contesto tre a pari merito: Sagittario, Capricorno e Pesci. In seconda posizione troviamo invece lo Scorpione e l'Acquario a quattro stelle con, in ultima posizione, la Bilancia, nel frangente valutata con le tre stelle del "sottotono"

Di seguito il riepilogo condensato estrapolato dalle effemeridi del periodo e, come da prassi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Capricorno, Pesci;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Bilancia;

★★: NESSUNO.

Oroscopo lunedì 27 aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★.

Si prevede poco positiva questa parte iniziale della settimana, con un lunedì valutato con la sigla del "sottotono". Alcune avversità planetarie avranno ricadute problematiche soprattutto sulla vostra quotidianità in senso generale, di conseguenza avrà riflessi anche nei rapporti familiari. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, l'invito è quello di ascoltare le parole di chi vi sta vicino, anche se a volte potrebbero risultare "scomode".

Sarebbe opportuno non escludere a priori consigli dati in buona fede da chi vi vuole bene: cercate di mantenerli in evidenza nella vostra mente. Single, malgrado una persona sta cercando da tempo di fare breccia nel vostro cuore, continuate a ignorarla: come mai? Se non gradite, fatelo presente: non serve lasciare le cose in sospeso, vale per tutti... Le previsioni del giorno nel lavoro invece prevedono la possibilità di una lieve crisi temporanea. Quest'ultima incupirà buona parte della giornata: parlatene con un collega, piano piano vedrete che ne verrete fuori.

Scorpione: ★★★★. La giornata sarà abbastanza buona, comunque da vivere con una discreta concentrazione evitando distrazioni.

Le previsioni di lunedì indicano quindi, in amore, non troppe difficoltà da superare. Se avete qualcosa da rimproverare al partner, non ricorrete a sotterfugi, ok? Vincere le titubanze sentimentali è di vitale importanza per la salute del rapporto: la vera vittoria è quella di non arrendersi mai a nessuna difficoltà. Single, l'oroscopo del giorno prevede che un amico/a, magari che non frequentavate da tempo, potrebbe comparire nuovamente nella vostra vita dando luogo ad un sentimento inequivocabile: andare al di là dell'amicizia, se gradito da entrambi, non è mai sbagliato... Nel lavoro, non tutti i mali vengono per nuocere, ma questo già lo si sapeva.

Il consiglio pertanto, è di cercare di trasformare un eventuale imprevisto in opportunità.

Sagittario: ★★★★★. Partirà e finirà a gonfie vele questa parte della settimana, con un lunedì sicuramente bello e degno di essere vissuto a pieno ritmo. Sarete animati dalla voglia di fare e dalla voglia di riuscire. Questo vi permetterà di vivere il periodo come fosse un divertimento, in questo modo sarete in grado di dare massimo supporto agli impegni quotidiani. In amore, gli astri saranno dalla vostra parte e porteranno finalmente quell'armonia che ultimamente è un po' mancata, soprattutto nella coppia.

La bella intesa e il vostro incredibile fascino, unito al buonsenso, vi faranno certamente centrare il bersaglio: pronti a (ri)conquistare la persona che avete accanto? Single, grandi novità in arrivo tra non molto per coloro che sono in cerca disperata dell'anima gemella: il punto è, crederci o non crederci? Noi vi consigliamo di credere di più in voi stessi, poi... Nel lavoro infine, l'oroscopo del giorno 27 aprile al Sagittario indica intanto, potrete permettervi di essere ottimisti. Gli astri vi aiuteranno a valutare nuove opportunità con ottimi risultati.

Astrologia del giorno 27 aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì 27 aprile mette in evidenza, senza alcun dubbio, un periodo ottimo per tanti Capricorno. La giornata di partenza della nuova settimana sarà "super" specialmente in amore: le stelle indicano che tutto trascorrerà senza problemi, in modo calmo e sereno. In coppia, la sfera affettiva potrà registrare momenti molto appaganti, regalando gioie del tutto inaspettate. In caso di situazioni delicate, gli astri creeranno ottime condizioni per portare a buon fine ogni aspettativa: seratina in allegria.

Single, nulla impedirà di dare fuoco alle polveri, oppure di godere di una situazione astrale decisamente stuzzicante: una sorpresa vi attende in giornata. In generale, nessun ostacolo all'orizzonte: la positiva posizione degli astri vi aiuterà ad avere fiducia nel futuro. Nel lavoro, il periodo potrebbe dare buoni frutti, oltre a chi è sotto contratto, soprattutto a quelli con un’attività autonoma, ma ad una condizione, giocare abilmente le buone carte, sforzandosi di essere più pignoli che mai.

Acquario: ★★★★. Questa parte della settimana, per voi dell'Acquario, evolverà senz'altro abbastanza in positivo con un lunedì, se non "scoppiettante", certamente passabile.

In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, sarà una giornata non male. Anche se dovrete stare concentrati, evitate distrazioni, sicuramente in grado di spazzar via quella flebile armonia ritrovata ultimamente con il partner. Dovrete solo analizzare con occhio un po' più critico eventuali situazioni e/o progetti, giusto per captare eventuali segnali o minacce nascoste. Single, un lunedì messo in conto come altrettanto discreto: eventuali legami a scopo sentimentale si arricchiranno di nuovi contenuti, tali da renderli corrispondenti alle vostre attese.

Ovviamente, se non subito, l'oroscopo presume possa succedere molto presto. Nel lavoro invece, non sarà certamente un periodo grigio: sarete discretamente attivi, impegnati a risolvere con profitto diverse situazioni.

Pesci: ★★★★★. Giornata messa in programma dagli astri con il massimo della positività. Per questo le previsioni zodiacali di inizio settimana, come analizzato dalla vostra carta astrale, vedono al top l'amore. Secondo l'oroscopo del giorno 27 aprile infatti, riguardo la parte sentimentale del periodo, per molti si prevedono allettanti prospettive pronte a sfociare in altrettanto mille emozioni.

E’ il momento delle gratificazioni palpitanti, specialmente per coloro in coppia stabile. Se single invece, grazie a Venere e alla Luna, entrambi speculari positivi al 75%, avrete un fascino irresistibile. In alcuni casi potreste far finalmente capitolare anche persone fino ad oggi insensibili alle vostre avance... Nel lavoro, per chiudere, l'oroscopo indica che potrebbe arrivare (ma non è detto) una svolta importante nella vostra vita professionale. Difficile, ma non impossibile: crederci sarà importante, sappiatelo.