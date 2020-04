L'Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2020 è pronto a mettere in chiaro l'andamento del periodo in relazione ai segni rappresentanti la prima sestina zodiacale. Ad essere messa sotto analisi dall'Astrologia, l'ultima settimana dell'attuale mese ed i primi tre giorni di maggio. Le previsioni zodiacali della settimana in questo contesto riguarderanno esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Punto focale sul quale sono state incentrate le nostre previsioni, la qualità delle effemeridi nel periodo.

Come sempre, prima di iniziare a valutare i prossimi sette giorni, ci preme dare una prima anticipazione sull'andamento generale del periodo. A poter contare su grosse soddisfazioni saranno di sicuro coloro nativi del Leone (voto 10), segno considerato non a caso al "top della settimana". A seguire a ruota il simbolo astrale di Fuoco annunciato poc'anzi, tre altri segni in periodo positivo: il Cancro (voto 9), l'Ariete (voto 8) e la Vergine (voto 8).

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di partire "in quarta" iniziando a decantare le predizioni in seno all'oroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio, come da prassi da tempo consolidata andremo a svelare quali saranno in nuovi transiti lunari nel periodo.

Nel frangente esaminato osserveremo in tutto tre spostamenti, relativi ad altrettanti tre segni, posti in essere dall'Astro d'Argento per questa settimana. A dare fuoco alle polveri, l'ingresso della Luna in Cancro, presente nel segno d'Acqua già da questo lunedì 27 aprile, precisamente dalle ore 19:27 della prima sera. A seguire un nuovo stop, giovedì 30 aprile alle ore 03:06, interessante la Luna in Leone.

La settimana sarà da considerare conclusa con il passaggio della Luna in Vergine, messa in conto per la giornata di sabato 2 maggio.

Prima di proseguire, il dovere di cronaca ci invita a dare un'ultima info in merito ad un prossimo transito, in questo caso non riguardante la Luna. Ebbene, lunedì 27 aprile vedremo l'entrata del Pianeta Mercurio nel segno del Toro, transito che avverrà alle ore 19:53 della sera.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 8. Settimana molto promettente, in primis nei confronti dei sentimenti e poi, anche se in misura minore, nelle attività quotidiane. A trionfare su tutti, la giornata di venerdì 1° maggio, valutata al "top" grazie al favorevole appoggio della Luna, in questo frangente presente in un altro segno di Fuoco, quello del Leone: saranno favoriti oltre ai sentimenti, i rapporti d'affari, le spese di un certo valore ed in parte il lavoro; bene i progetti a medio e lungo termine. Molto interessanti altresì le stelline giornaliere relative al periodo restante, ovviamente escludendo le sole giornate del 28 aprile (sottotono) e del 29 aprile (ko).

A seguire, la scaletta completa:

Top del giorno venerdì 1 maggio;

venerdì 1 maggio; ★★★★★ lunedì 27, sabato 2 e domenica 3;

★★★★ giovedì 30 aprile;

★★★ martedì 28 aprile;

★★ mercoledì 29 aprile.

Toro: voto 7. La settimana di fine aprile/inizio maggio non sarà di certo al "top" per voi Toro, tuttavia non avrete nemmeno intoppi difficili da estirpare. L'oroscopo settimanale prevede due giornate non buone a metà periodo: quali? Ebbene, il periodo "no" capita proprio nelle due giornate interessanti il classico "giro di boa" di metà settimana, cioè quella di mercoledì 29 e l'altra a seguire, quella di giovedì 30 aprile. Pazienza, consolatevi con le altre giornate buone che potrete scoprire a seguire, visionando le stelline giorno per giorno.

Il resoconto astrale giorno per giorno:

Top del giorno domenica 3 maggio;

domenica 3 maggio; ★★★★★ lunedì 27 (Mercurio in Toro) e sabato 2 maggio;

★★★★ martedì 28 e venerdì 1;

★★★ mercoledì 29 aprile;

★★ giovedì 30 aprile.

Gemelli: voto 6. Settimana poco interessante, valutata con due giornate abbastanza "pesanti" (venerdì e domenica), tre discrete (lunedì, giovedì e sabato) e due ottime (martedì e mercoledì). In questo caso l'Astrologia applicata al vostro segno consiglia di giocare le carte migliori proprio in quei due unici giorni "super-fortunati" relativi al 28 e al 29 aprile.

Scopriamo come sono state inserite in scaletta tutte e sette le giornate del periodo andando a togliere definitivamente il velo dalla classifica stelline posta a seguire:

★★★★★ martedì 28 e mercoledì 29;

★★★★ lunedì 27, giovedì 30 e sabato 2;

★★★ venerdì 1 maggio;

★★ domenica 3 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 9. Sette giornate in media decisamente di prim'ordine, soprattutto per merito dell'arrivo della Luna in Cancro, prevista nel vostro segno lunedì 27 aprile. L'oroscopo della settimana da lunedì 27 a domenica 3 maggio pertanto, preannuncia a tanti di voi nativi enormi soddisfazioni sia nei sentimenti che nell'amore in generale.

Per questo, quasi tutto il periodo avrà i contorni della positività, ovviamente escludendo la sola giornata di lunedì sabato 2 maggio, in questo contesto preventivata come probabile "sottotono". Peccato per il primo giorno di weekend, ma pazienza, vi rifarete gli altri giorni. Andiamo ai dettagli analizzando il contesto a seguire, espresso dalle stelline assegnate ai vostri prossimi sette giorni:

Top del giorno lunedì 27 aprile - Luna nel segno;

lunedì 27 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30;

★★★★ venerdì 1 e domenica 3;

★★★ sabato 2 maggio;

Leone: voto 10. In arrivo una settimana gradevolissima e ben predisposta verso la fortuna.

Curiosi di sapere la classifica giornaliera del periodo? Eccovi accontentati: mercoledì 29, venerdì 1 e sabato 2 tutti valutati a cinque stelle. Praticamente inizio, centro settimana splendidamente "alla grande", come ci piace enfatizzare i momenti migliori riservati da astri interessati. Attenti amici del Leone, il meglio per voi deve ancora essere svelato: non ci credete? Ebbene, giovedì 30 aprile data da ricordare: gli astri serviranno sul classico piatto d'argento la Luna in Leone e una magnifica "top del giorno" interessante soprattutto nelle questioni d'amore e negli affetti in generale.

Infine, ecco quali saranno le vostre giornate "peggiori" secondo l'oroscopo: lunedì 27, martedì 28 e domenica 3 porteranno in dono solo quattro stelline: basteranno? A seguire il riscontro offerto dalle stelle del giorno:

Top del giorno giovedì 30 aprile - Luna nel segno;

giovedì 30 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 29, venerdì 1 e sabato 2;

★★★★ lunedì 27, martedì 28 e domenica 3.

Vergine: voto 8. L'oroscopo della settimana 27 aprile - 3 maggio, preannuncia un periodo sicuramente positivo per voi della Vergine. Le stelle brilleranno per tantissimi nativi soprattutto nei due giorni di weekend: sabato 2 maggio è prevista la "top del giorno", mentre giovedì, venerdì e domenica sono stati preventivati a pieni voti da cinque ottime stelline.

Buono, ma fino ad un certo punto, mercoledì 29 tutto all'insegna della speculare negatività di Nettuno, sotto quadratura da Venere in Gemelli. Dunque, non preoccupatevi ma iniziate pure a sorridere fin da adesso. L'oroscopo consiglia tanto relax, soprattutto insieme a chi amate di più, cercando di cogliere le giornate migliori che il periodo intenderà offrire. Vediamo la scaletta:

Top del giorno sabato 2 maggio - Luna nel segno;

sabato 2 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 30, venerdì 1 e domenica 3;

★★★★ mercoledì 29 aprile;

★★★ lunedì 27 aprile;

★★ martedì 28 aprile.

