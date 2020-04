Con il fine settimana che sta per terminare, arriva una nuova settimana che ci porterà al mese di maggio. Leggiamo le previsioni e l'oroscopo del 27 aprile 2020 per tutti i segni e le previsioni della giornata.

Astri e oroscopo del 27 aprile: la giornata

Ariete: il vostro umore sembra essere positivo. Parte un grande momento di forza che sarà ancora più accentuato domani. Nel lavoro, a causa dei continui ritardi, dovete parlare con qualcuno, c'è un problema da risolvere e conviene agire adesso.

Toro: per i sentimenti il mese si conclude in modo favorevole, Mercurio entra in questa giornata nel vostro segno.

Per alcuni c'è stato un fermo a causa di un allontanamento di una persona. Nel lavoro, rispetto al blocco di marzo qualcuno sta notando qualche miglioramento.

Gemelli: a livello sentimentale Luna e Venere si trovano nel segno, non perdete di vista le storie importanti. Nel lavoro potrebbe arrivare una chiamata importante.

Cancro: in amore si potrà risolvere un fastidio di coppia che vi portavate avanti la tempo. A livello lavorativo, per alcuni non mancano opportunità in arrivo, ovviamente non si può superare nell'immediato le crisi delle ultime settimane.

Leone: per i sentimenti in questo momento siete molto più disponibile ad amare. Giornata positiva, ma attenzione a qualche momento di nervosismo. Nel lavoro siete alla ricerca di conferme da parte di persone che vi stanno attorno. La Luna vi aiuterà.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale meglio non trascinare le discussioni del fine settimana anche in questa giornata. Meglio vivere meno complicazioni.

Nel lavoro non mancherà qualche discussione, ma alla fine sarete voi ad aver ragione.

Previsioni e oroscopo del 27 aprile: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso chi è solo da tempo può rimettersi in gioco, è un momento in cui anche le piccole occasioni vanno sfruttate. Qualche tensione dovrà essere tenuta sotto controllo. A livello lavorativo ora, lentamente, si può recuperare.

Scorpione: in amore, per tutte quelle relazioni al momento a distanza si potrà tentare un recupero nelle prossime settimane. La Luna torna ad essere positiva ed aiuta. Nel lavoro il Sole in opposizione potrebbe portare momenti negativi.

Sagittario: per i sentimenti in questa giornata occorre tenersi lontano dalle complicazioni. La stanchezza potrebbe riversarsi nei rapporti. A livello lavorativo ci sono alcune intolleranze da superare e ritardi da gestire.

Stelle e oroscopo del 27 aprile: previsioni

Capricorno: in amore ci saranno delle questioni da affrontare con cura in questa giornata, ma il cielo è dalla vostra parte.

Rapporti favorevoli con una persona dell'Acquario. Nel lavoro meglio non cercare soluzioni impossibili.

Acquario: a livello amoroso meglio approfittare di questa giornata per mettere in chiaro tutto quello che non è andato ultimamente. Nel lavoro alcuni sono tentati dall'idea di cambiare tutto e voltare pagina, ci vuole però la massima attenzione anche a livello economico.

Pesci: in amore grande agitazione che potrà portare disagi alla coppia. Qualcuno però ha qualche progetto da lanciare. Nel lavoro se vi capiterà di discutere con un superiore vi sentirete più forti.