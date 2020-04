L'Oroscopo di domani domenica 26 aprile annuncia una giornata spettacolare per alcuni segni, in primis per quelli facenti parte della ristretta cerchia dei cosiddetti "prescelti". Intanto, a far ben sperare specialmente sul lato sentimentale, la presenza di una meravigliosa Luna, attualmente in sosta nel comparto dei Gemelli ma pronta prossimamente a sbarcare nel segno del Cancro.

A questo punto la domanda è: quali saranno i segni che beneficeranno di tale situazione astrologica? A tal proposito, visto l'ottimo cielo del periodo, le previsioni zodiacali di domenica annunciano una giornata super positiva per il segno del Capricorno, super favoriti in campo sentimentale dai transiti enunciati poc'anzi.

Ad avere problemi anche di un certo rilievo, intanto, gli amici appartenenti al Toro e all'Acquario, valutati nell'oroscopo di domenica 26 aprile con le due stelline relative ai periodi da "ko".

Andiamo ai dettagli approfondendo le previsioni astrali del giorno per tutti i segni, con la relativa classifica a stelline completa nel finale.

Oroscopo domenica 26 aprile, previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. In arrivo una giornata quasi tutta dedicata al buonumore e all’energia positiva. L'oroscopo di domenica pertanto, indicano molto allettante per voi la giornata di fine settimana: il periodo vi vedrà molto attivi specialmente nei rapporti interpersonali e in qualche caso anche a stampo lavorativo.

In amore, questa giornata partirà all'insegna del buon umore terminando poi nella passione più sfrenata. In coppia sarà una giornata "con la marcia giusta": prevarrà un desiderio di piacere, di rinnovarsi e di rivoluzionare positivamente, alcuni aspetti della vita a due. Single, la giornata si profila vivace e dinamica. Con l'Astrologia a favore riacquisterete il consueto entusiasmo ed una gran voglia di fare.

Toro: ★★. L'ultima domenica del mese, inizierà abbastanza male per voi Toro. Diciamo che tensioni e frecciatine in ambito famigliare non risolveranno eventuali problemi in atto, dunque meglio dichiarare fin da subito, esplicitamente, cosa c'è che non va e puntare sul dialogo. In Amore, sarà una giornata particolare, in cui bisognerà essere prudenti. Potrebbero esserci difficoltà, soprattutto per chi di voi in questi giorni ha vissuto un periodo altalenante.

Le previsioni dell'oroscopo consigliano una pausa di riflessione, molto utile a chi è già alle prese con un problema sentimentale: i pensieri e le preoccupazioni potrebbero accumularsi e predisporvi a momenti di notevole affaticamento. Single, approfittate della fase astrale per fare il punto della situazione. Comprenderete così cos'è che non va o non vi soddisfa.

Gemelli: ★★★★★. Il periodo si preannuncia per voi, amici dei Gemelli, come un giorno straordinario da gustare come se fosse il gelato al vostro gusto preferito... L'oroscopo del giorno è convinto che troverete quasi tutte le risposte alle vostre domande: merito di Luna e Venere entrambi presenti nel segno e prossimi ad entrare in congiunzione.

Le storie d'amore in corso avranno una spinta in più e l'armonia di coppia sarà smagliante. Una serata romantica rafforzerà la complicità con la persona amata facendovi rivivere momenti sereni e appassionanti. Ottima anche l'atmosfera in famiglia, con partner e figli in primo piano. Single, l'oroscopo indica che sarà sicuramente una giornata molto positiva, per molti del segno. Un cielo fantastico vi renderà socievoli e brillanti.

Cancro: ★★★★. Partirà leggermente a marcia bassa questa vostra domenica 26 aprile, riprendendo consistenza positiva solo a fine periodo. In generale, l'oroscopo sul segno indica che probabilmente sarà lecito aspettarsi una situazione abbastanza faticosa, valutata dall'Astrologia del momento quasi al limite della sopportazione: calma!

L'amore, se siete stabilmente già affiatati con il vostro lui o la vostra lei non sarà avaro verso di voi, anzi, vi concederà momenti di rara intensità. In alcuni casi potrete godere a pieno le gioie della vita. In coppia sarete più passionali e intraprendenti del solito; potrete vivere momenti appaganti con il vostro partner, magari essere coinvolti in una improvvisa quanto travolgente passione. Single, vi sentirete più ottimisti ed abbandonerete così, le vostre preoccupazioni quotidiane.

Leone: ★★★. In arrivo un giorno poco positivo per voi del Leone, questo è poco ma (quasi) sicuro! A dominare in questa parte terminale della settimana, tanta stanchezza e pochissima voglia di reagire.

Coraggio! In generale ancora incertezze nell'aria, specialmente in alcune situazioni con problematiche di vecchia data. Per quanto riguarda l'amore, la forza dei sentimenti vi aiuterà a superare qualche piccola incomprensione, ma dovreste imparare a smussare certi spigoli del vostro carattere, per rendere il rapporto a due più interessante. Fate attenzione a non calcare troppo la mano con le persone più care, alla fine potrebbero allontanarsi definitivamente da voi, ok? Single, vi siete dedicati con troppa veemenza ad attività amatoriali ed ora qualche lieve disturbo si farà sentire, abbiate più cura del corpo e prendetevi il giusto riposo.

Vergine: ★★★★. La giornata finale della settimana, si profila abbastanza generica, senza strappi o picchi di positività e tutta rivolta alla consueta routine. In generale, potrebbe iniziare un periodo indirizzato molto probabilmente verso la ricerca della tranquillità. Gli astri vi consigliano di seguire le emozioni ed accantonare la razionalità che tanto vi condiziona nelle questioni affettive. In amore, intanto, la Luna in Gemelli promette sufficienti momenti da sfruttare, alcuni anche abbastanza appaganti e probabilmente in grado di dare una lieve felicità. Potrete così, trascorrere ore liete con il partner, in perfetta sintonia.

Single, saprete come essere più equilibrati per diventare più gentili con la vostra famiglia e trascorrere sereni il tempo insieme.

Previsioni zodiacali del giorno, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. La giornata di questa domenica è prevista per voi nativi all'insegna della normale routine. In campo interpersonale specialmente, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti dovrete fare qualche piccola rinuncia, ma alla fine non rimarrete delusi. Il consiglio: evitate nel modo più assoluto di fare promesse. In amore, in special modo nella vita di coppia, non siate troppo gelosi ma sforzatevi di dimenticare le tensioni quotidiane.

Siate capaci di godere anche al solo piacere di stare con la persona che avete nel cuore. Si profila un periodo impegnativo per quanto riguarda le faccende sentimentali in corso da poco: occorrerà molta pazienza e senso della misura. Single, nonostante il vostro umore ballerino finisca spesso per rattristarvi riuscirete nell'impresa di fare una conoscenza "preziosa". Dite la verità, è questo che da tempo desideravate, non è così?

Scorpione: ★★★★★. Questo finale di settimana potrebbe cominciare davvero alla grande per tanti di voi Scorpione, magari anche regalando la possibilità di conquistare obiettivi che apparivano impensabili fino a poco tempo fa.

In amore vi piacerà dialogare con il partner, confidarvi e fantasticare insieme come se aveste ancora tanto da scoprire l'uno dell'altra. In molti ritroverete l'armonia perduta e sarà questa una giornata speciale per molti di voi nativi. Infatti, riuscirete a stabilire un dialogo chiarificatore con quelle persone con le quali ultimamente eravate in conflitto. Single, mantenete la calma nei rapporti interpersonali. Il consiglio: prevenite possibili momenti di stanchezza dedicando più tempo al riposo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di domani, domenica 26 aprile preannuncia una giornata ottima. Oseremmo dire quasi al limite della perfezione!

Pronti a gongolare? Certo che sì, anche perché gli astri saranno benevoli con voi nativi e non solo questa domenica ma anche il prossimo lunedì, data di arrivo della Luna nel segno del Cancro. In amore, il cielo ha deciso di premiarvi: riuscirete a passare un periodo sereno con chi amate. In coppia, in campo si sta per sbloccare una situazione che vi sta a cuore: se sarete fortunati le ansie vissute nei giorni scorsi saranno solo un pessimo ricordo. Single, cercate di far valere le vostre ragioni senza farvi prendere dai sensi di colpa: la ricerca della felicità è essenziale per il vostro equilibrio.

Giornata perfetta per chi è ancora in cerca di nuove storie: prossimamente il vostro fascino farà faville.

Capricorno: 'top del giorno'. Il prossimo giorno in calendario, domenica, arriverà sotto i buoni auspici della giornata favorevole agli approcci amorosi, alle amicizie e ai rapporti familiari per voi Capricorno. Abbiamo già svelato in altre sedi la presenza della Luna nel segno dei Gemelli in arrivo nel comparto proprio questo sabato 25 aprile. In amore pertanto, sarà un giorno perfetto per amare! L'ideale sarebbe poter partire per una bella vacanza oppure raggiungere un luogo isolato, ma sappiamo tutti che per adesso è impensabile: non resta che aspettare... Single, gli astri invitano a passare all'azione. In questo caso iniziate pure a guardare lontano: preparatevi a un globale rinnovamento sia nell’animo che nel fisico. Gli astri indicano che è tempo per voi di agire.

Acquario: ★★. Diciamo subito che la giornata non sarà troppo positiva per voi Pesci, giusto per non dire che è stata classificata come pessima. Diciamo che arriveranno di certo tempi migliori! Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, non riuscirete a capire che cosa vogliono da voi partner, amici e componenti della famiglia. Eppure vi sembrerà di dare tutto il possibile: sforzatevi di essere chiari e semplici nel colloquiare con i diretti interessati. Single, potreste avere difficoltà ad esprimere i vostri sentimenti: forse più di qualcuno, malgrado le buone intenzioni, correrà il rischio di essere frainteso. Per altri, invece, il rischio potrebbe essere quello di perdere amicizie importanti con ripercussioni sulla vita affettiva.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo giornaliero per il 26 aprile indica una domenica indirizzata verso una mesta realtà. In questo caso indicante una giornata quasi piatta ma di per sé leggermente positiva. I vostri astri, in media poco performanti, vedranno alcuni momenti di discreta positività: se presi con il giusto spirito potrebbero rivelarsi abbastanza soddisfacenti. nonostante gli impegni troverete il modo di svagarvi e di recuperare una passione sopita. Risvegliate, intanto, il rapporto di coppia, magari portando all'improvviso qualche gradita sorpresa: il partner ne sarà senz'altro più che felice. Single, le novità che stavate aspettando da un pezzo potrebbero essere più vicine di quanto possiate credere: tranquilli, con fiducia tutto andrà per il meglio.

Classifica stelline domenica 26 aprile

L'Astrologia applicata a tutti e dodici i segni dello zodiaco si prepara a dare soddisfazioni o delusioni a tanti di noi: ansiosi di sapere come saranno le stelle di questa domenica? A togliere dubbi o perplessità in merito a come potrebbe evolvere la giornata sotto analisi, la nostra classifica stelline quotidiana, ovviamente generata dall'oroscopo di domenica 26 aprile. In base alla carta astrologica interessante l'ultimo giorno della corrente settimana, a risultare pienamente positivi saranno ben cinque segni, tra l'altro già ampiamente svelati ad inizio articolo.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, generato dall'oroscopo quotidiano, valido per l'intero zodiaco: