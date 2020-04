L'Oroscopo del giorno 3 aprile 2020 riapre questo nuovo turno di consultazioni astrologiche analizzando la quinta giornata dell'attuale settimana. In primo piano dunque, la parte conclusiva della settimana lavorativa, sviscerata dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Come sempre le analisi sono imperniate sulle effemeridi del periodo esaminato, ovviamente messe in relazione ai sei segni della seconda sestina. In questo contesto quindi saranno presi in considerazione esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Nel periodo analizzato assisteremo alla formazione della splendida figura astrale riguardante Venere in Gemelli, in ingresso nel simbolo di Aria proprio questo venerdì alle ore 17:11 del pomeriggio. Allora, vista la curiosità di conoscere in anteprima quali saranno i segni più fortunati del giorno, sia in campo sentimentale che e nelle attività quotidiane, iniziamo subito a dare voce alla classifica quotidiana nonché all'Oroscopo di venerdì 3 aprile.

Classifica stelline 3 aprile 2020

Un nuovo venerdì bussa già alle porte del trantran quotidiano, pronto a farsi largo in seno alla solita routine del periodo.

Vediamo quindi di analizzare insieme la situazione generale: cosa riserverà d'interessante l'Astrologia e quali saranno i simboli zodiacali esenti da negatività? In primo piano pertanto nella nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 3 aprile, come in parte anticipato dal titolo di apertura, il Capricorno. Positivo il contesto anche per gli amici Scorpione, Sagittario e Pesci, in questo caso preventivati con le quattro stelle della normalità.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno;

★★★★: Scorpione, Sagittario, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: Bilancia.

Oroscopo 3 aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★. Giornata giudicata abbastanza pesante, già valutata nelle predizioni della settimana con il preoccupante segno del 'ko'. Molto facile che una impennata d'orgoglio possa piazzarvi di fronte ad un problema imprevisto: ce la farete solo riuscendo a mettere insieme lucidità, tatto e tanto coraggio.

Sul lavoro attenzione a qualcuno del Toro o del Capricorno: per quieto vivere dovrete per forza di cose mantenere atteggiamenti diplomatici pur restando sul chi va là. In famiglia, parlando ovviamente in merito al partner o ai figli, cercate di rilassarvi e di fare chiarezza in quelle cose che solo voi sapete, senza infierire più di tanto. Probabilmente c'è qualcosa che vi turba ma ancora in molti ancora non ve ne siete resi conto...

Scorpione: ★★★★. La giornata in esame in questo contesto è da considerare buona, anche se con possibili 'piccoli diversivi' potenzialmente dannosi per il vostro umore.

In generale, dovrete affrontare qualche imprevisto, intoppo o cavillo burocratico: non demoralizzatevi, riuscirete a trovare la forza in grado per dribblare eventuali difficoltà. Le persone che vi stanno attorno saranno più o meno gentili e collaborativi, ma il grosso del 'lavoro' dovrete farlo voi, con la vostra immensa pazienza e con quello spirito deciso, innato in tutti voi dello Scorpione. Sul lavoro avrete più credito del solito: è probabile che in questi giorni sentiate una forte stanchezza non affatto facile recuperare. Appena possibile concedetevi una pausa ristoratrice.

Sagittario: ★★★★.

L'oroscopo del giorno 3 aprile per voi del Sagittario prevede nella media positività questo prossimo venerdì. Senz'altro la parte della settimana coincidente con il quinto giorno tra i sette del periodo, si presume possa portare oltre ad impegni extra da soddisfare, anche qualche discreta soddisfazione a livello personale. In ambito familiare alcune scelte potrebbero influenzare decisioni future. Lievi malesseri fisici, soprattutto a livello delle articolazione (ai piedi o alle gambe) potrebbero dare fastidio. Escluso questo, la giornata procederà sulla media positività con momenti anche molto buoni.

Insoddisfazioni d'amore da tenere sotto controllo: aprile e maggio potrebbero essere mesi responsabili di relazioni sentimentali inizialmente virtuali, poi...

Astrologia del giorno 3 aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì annuncia una periodo buono, in svariate situazioni. Grazie al buon supporto di Venere in Toro, nel contempo in trigono a Giove e Plutone presenti entrambi nel vostro segno, non avrete troppe difficoltà alle quali far fronte. Se poi quest'ultime dovessero esserci, allora da buoni Capricorno saprete come metterle in sicurezza.

Un solo appunto: gli astri consigliano di guardarsi da una 'malalingua' vestita con gli abiti di una persona apprensiva per la vostra salute (solo in apparenza!) e sempre con il sorriso (falso) nei vostri confronti. La stessa potrebbe sparlare alle vostre spalle a vostra insaputa: fareste bene a tagliare ogni rapporto o quanto meno non dare confidenza a tale personaggio... Intanto non perdete di vista gli obiettivi principali: venerdì e sabato prossimo saranno due giornate eccellenti, a patto di saper agire con decisione. Venere in trigono favorirà cambiamenti o scelte positive.

Acquario: ★★★.

Una giornata decisamente poco positiva si prevede per voi Acquario. Gli astri in questo caso non saranno troppo d'aiuto: Urano in Toro, per voi in quadratura a Marte e Saturno, potrebbe favorire ripicche o voglia di vendetta sia nel lavoro che in campo sentimentale. A fronte di quanto profetizzato dalle effemeridi di vostra competenza, l'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario invita alla massima prudenza. In molti casi si profila una giornata abbastanza strana: converrà rimandare a data da destinarsi, o almeno appena possibile, ogni impegno ritenuto importante. L'amore restituito dal partner tenderà ad essere più passionale del solito, ma con la Luna in opposizione al vostro Marte potrebbero generarsi contrasti con l'ambiente circostante.

L'abilità nel periodo starà nel fare buon viso a cattivo gioco, senza far pesare le difficoltà a voi o alle persone care. Accettate di buon grado qualsiasi novità in grado di generare sorrisi o distrazioni.

Pesci: ★★★★. Secondo l'oroscopo del giorno 3 aprile, è in arrivo una giornata abbastanza normale. Di certo il periodo positivo, o comunque in linea con parte delle vostre attese e/o programmi, non risulterà difficile da portare a buon fine. Diciamo che questo venerdì di fine settimana sarà buono soprattutto nella seconda parte, certamente in quella coincidente con la metà del secondo pomeriggio fino ad arrivare a fine sera.

Mai come in questo periodo per tanti nativi in Pesci è il cuore a dominare sulla ragione. Questo potrebbe essere un bene, ma in molti casi anche un male: riflettete bene sulle scelte da fare in ogni ambito, tenendo in primo piano quello sentimentale. Nel lavoro si nascondono colleghi dalla doppia faccia: prendetevi del tempo per capire quali sono le persone di cui potersi fidare. Infine, prima di iniziare a fare progetti per il futuro, attenzione alle spese: ve ne saranno alcune non messe in preventivo.