L'Oroscopo mostra un quadro astrale vantaggioso per il Sagittario durante il mese di aprile 2020. I nativi del segno grazie agli influssi positivi di Saturno e Marte hanno una marcia in più e possono riorganizzare e sistemare alcune questioni importanti, ma anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa. È un buon momento per quanto riguarda l’amore, la passione si riaccende e la sensualità è in crescita. Una conoscenza avvenuta tramite Internet potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Bene il lavoro, le energie non mancano così come la voglia di fare.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di aprile 2020 per il Sagittario, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di aprile 2020 per il Sagittario

Amore: come anticipato, un cielo positivo favorisce il Sagittario durante il mese di aprile. Saturno e Marte in buona posizione aiutano i nativi del segno ad armonizzare i tempi, a non bruciare le tappe e questo aiuta non solo per quanto riguarda l’ambito lavorativo e le questioni pratiche ma anche e soprattutto in amore.

Il consiglio delle stelle è quello di sfruttare questi influssi per cercare di trovare dei chiarimenti all'interno dei rapporti in crisi o per prendersi il tempo necessario a capire se proseguire o meno un rapporto. Tuttavia chi vive una relazione stabile, che va avanti da tempo, non ha nulla da temere. Venere in Gemelli scalda con i propri raggi il segno, c’è tanta passione e romanticismo .Sono favorite le nuove conoscenze, anche quelle che nascono per via telematica.

Previsioni astrologiche Sagittario, lavoro e salute

Lavoro: con un cielo volto ad aiutare il segno a trovare stabilità e a gestirsi con più positività, il mese di aprile 2020 può regalare belle soddisfazioni per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Secondo il presagio degli astri particolarmente fortunati saranno coloro i quali lavorano come scrittori o giornalisti. Il sagittario è intuitivo e creativo e può dare sfogo nel migliore dei modi alle proprie idee, ma anche ricevere delle risposte affermative alle proprie proposte.In tal senso particolarmente vantaggiose si rivelano le giornate dopo Pasqua quando Mercurio diventerà positivo.

E' un buon momento anche per gli studiosi, gli accademici, i giornalisti e coloro i quali lavorano a contatto con i bambini.

Salute: l'oroscopo di aprile 2020 non lascia presagire un mese negativo dal punto di vista fisico. Anche in tal senso infatti le stelle sembrano proteggere il Sagittario, tuttavia, potrebbero non mancare i momenti sottotono in cui qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie. Ma si tratta solo di giornate passeggere in cui basta un po’ di riposo per recuperare a pieno.