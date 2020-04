Lunedì 6 aprile 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Vergine, mentre il Sole stazionerà nel segno dell'Ariete. Saturno e Marte rimarranno stabili in Acquario come Giove e Plutone, che continueranno la loro sosta in Capricorno. Infine Urano sarà in Toro, nel frattempo Venere permarrà in Gemelli e Nettuno assieme a Mercurio saranno nel domicilio dei Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Leone, meno roseo per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Leone: shopping. Il settore finanziario in casa Leone sarà presumibilmente florido in questa giornata primaverile, tanto che la terza decade potrebbe concedersi una sessione di shopping online.

2° posto Gemelli: entusiasta. Venere nella loro orbita andrà trigono all' Acquario andando, con ogni probabilità, a stimolare buonumore ed ottimismo nei nativi che ne saranno entusiasti.

3° posto Acquario: energici. Grazie alla spinta propulsiva di Marte, il bottino energetico dei nati del segno risulterà presumibilmente stracolmo, e tali forze saranno orientate sul versante professionali, con celeri avanzamenti al seguito.

I mezzani

4° posto Scorpione: passionali. La settimana potrebbe iniziare sotto i migliori auspici almeno sul versante amoroso, e più precisamente sul lato passionale del rapporto, dove i nativi si dimostreranno amanti invidiabili.

5° posto Vergine: lavoro top. Le vicende professionali, il triplice trigono che formerà il Luminare femminile nel loro domicilio, avranno buone chance di avanzare col vento in poppa, sopratutto per i nativi che svolgono mansioni di maggiore responsabilità.

6° posto Toro: figli. Il focus del lunedì sarà, c'è da scommetterci, orientato sull'educazione della prole che sarà motivo di scambio di vedute col partner per giungere ad un felice compromesso.

Amore sottotono per la prima decade del segno.

7° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico il clima volgerà probabilmente al bello, ed i nati Bilancia finalmente potranno accantonare le ansietà legate ai giorni passati e farsi coccolare dall'affetto delle persone care.

8° posto Capricorno: amore flop. Le faccende professionali balzeranno in primo piano ed il partner, come conseguenza, reclamerà con insistenza un pò di attenzione.

Sarà bene che i nativi non facciano orecchie da mercante onde evitare sonore lavate di capo.

9° posto Ariete: straniti. L'ambiguo comportamento dell'amato bene potrebbe far saltare la mosca al naso ai nati del segno che, superata l'impasse iniziale, non perderanno tempo nel chiedere numi in merito.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: oziosi. La voglia di mettersi in gioco, con tutta probabilità, latiterà durante questo lunedì tanto che molti nativi sceglieranno di staccare la spina dalla quotidianità e concedersi ampi spazi di relax, in modo da ricaricare le batterie.

11° posto Pesci: finanze flop.

Il settore economico in casa Pesci potrebbe non essere dei più rassicuranti quest'oggi, difatti sarà bene serrare i cordoni della borsa tagliando le spese non necessarie.

12° posto Sagittario: stressati. Tra partner, lavoro e figli le attività a cui dovranno adempiere i nati del segno quest'oggi risulteranno presumibilmente più del dovuto facendo subentrare un pizzico di stress nella loro giornata.