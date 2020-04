Durante la fine del mese precedente Saturno, protettore del segno, si è spostato in Acquario e questo ha un po’ disorientato i nativi del Capricorno. In realtà non solo lo spostamento del pianeta porta dei cambiamenti alla vita del segno, ma anche quello delle altre stelle, partendo dal Sole in Ariete, aggiunto prima di Pasqua da Mercurio. Questo passaggio potrebbe creare delle tensioni per quanto riguarda i rapporti familiari. Venere in Gemelli influisce positivamente per quanto riguarda la sfera pratica e le questioni lavorative.

Bene l’amore. Alti e bassi per il fisico. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del mese di aprile 2020 per il segno del Capricorno, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di aprile 2020 per il Capricorno

Amore: l'oroscopo di aprile 2020 lascia presagire un mese vantaggioso in amore, le stelle non sono ostili e si potranno vivere delle belle emozioni. Le controversie potrebbero invece nascere per quanto riguarda la sfera familiare, una relazione che vi appaga moltissimo potrebbe non trovare il sostegno delle persone a voi più care.

Il consiglio delle stelle è quello di non forzare la mano, bisogna avere un po’ di pazienza. Le relazioni nate durante il mese precedente acquistano stabilità e chi ha un rapporto di lunga data, potrebbe iniziare a parlare di progetti per il futuro. Contrasti nei rapporti interpersonali, incomprensioni nella relazione genitori e figli.

Previsioni astrologiche Capricorno, lavoro e salute

Lavoro: il consiglio delle stelle per quanto riguarda l’ambito lavorativo durante il mese di aprile 2020 è quello di mettere un po’ di ordine all'interno della vita pratica e della sfera economica, dove potrebbero esserci delle situazioni da rivedere, riguardanti dei possedimenti, degli investimenti o un patrimonio personale.

È un momento ideale per pianificare il futuro, chi ha in cantiere un progetto che richiede un investimento monetario, nonostante le titubanze iniziali, può muoversi in tal senso, il cielo promette delle soddisfazioni. Venere in Gemelli diventa pratica, il suo effetto si manifesta soprattutto all'interno della vita quotidiana e del lavoro dipendente.

Salute: come precedentemente anticipato, l’oroscopo di aprile 2020 lascia presagire un mese molto interessante per i nati sotto il segno del Capricorno, anche se potrebbero non mancare i momenti di tensione e nervosismo.

La forma fisica potrebbe vivere dei momenti sottotono causati soprattutto dagli influssi contrastanti del Sole accompagnate e dai cambi lunari previsti per l' 8 e il 14, che possono portare dei fastidi al fisico.