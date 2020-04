L'Oroscopo di domani, venerdì 24 aprile, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna soggiornerà ancora nel domicilio del Toro e concentrerà l'attenzione sulle cose semplici. Alle porte del weekend, molti segni zodiacali avranno un bel po' di questioni da rivedere e sistemare. Amore, famiglia, salute, lavoro e soldi sono stati al centro dell'attenzione negli ultimi mesi. Presto le cose evolveranno e lentamente sarà possibile riappropriarsi della propria vita. Per i nativi dell'Acquario si prospetta un venerdì estremamente eccellente mentre i Pesci dovranno stare attenti a degli intoppi.

Non mancheranno movimenti e novità particolari. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni astrali del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica predisposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Gemelli - 12° posto - Stringere i denti sarà tutto quello che dovrete fare in queste 24 ore, dopodiché potrete gongolare e lasciarvi andare. Vi aspetta un weekend speciale e pieno di risvolti interessanti. La nostalgia delle piccole cose e di certe persone vi ha spinto a riconsiderare la vostra stessa esistenza.

Se prima davate per scontato anche un semplice caffè al bar, adesso tutto vi appare importante e speciale. Preparatevi ad una ripartenza, avrete molto lavoro da fare.

Vergine - 11° in classifica - È un periodo così così e in calo, ma sapete il fatto vostro. In questi difficili mesi avete imparato tante cose e non siete più la stessa persona di prima. In giornata cercate di mettere in risalto il vostro carattere fanciullesco perché prendersi troppo sul serio non fa bene.

Avete bisogno di ritrovare la felicità di un tempo, di assaporare ogni sfaccettatura della vita e di aprire il vostro cuore. Le coppie, in questi mesi, si sono riscoperte: c'è chi ha deciso di prendere le distanze dal partner e chi ha cementificato il rapporto.

Sagittario - 10° posto - Quei progetti che avevate in serbo negli anni precedenti adesso sono sfumati o forse gli avete semplicemente rivisitati.

Non riuscite a dare il meglio di voi nascosti tra le mura domestiche, ma presto tornerete alla ribalta. In queste 24 ore vi sentirete sollevati e ispirati. Un problema potrà essere finalmente risolto. L'amore per voi conta fino ad un certo punto, non a caso preferite i figli al partner. Non mettete altra carne a cuocere perché ne avete fin troppa.

Ariete - 9° in classifica - Anche la notte più buia è destinata a finire. Ogni cosa ha i suoi lati positivi e negativi, non a caso ogni medaglia ha una doppia faccia. Ci vuole la tempesta per apprezzare il sole, ci vuole una rovente giornata di luglio per desiderare il fresco di dicembre.

Smettete di volere l'impensabile e apprezzate il bello di ogni cosa. I soldi e il lavoro hanno attraversato una fase tremolante, ma verso giugno ci sarà l'agognata ripresa.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Pesci - 8° posto - L’oroscopo di domani vi mette in guardia da qualche intoppo. Prevenire è meglio che curare, soprattutto di questi tempi. Avrete a che fare con un venerdì non proprio grandioso, ma passerà come ogni turbolenza. Quando si chiude una porta si apre un portone, per cui non dubitate mai di voi stessi e dei vostri sogni. Sfruttate questa giornata per scovare nuove strade da percorrere e per colmare alcune lacune: non si finisce mai di imparare.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche vi mettono in guardia dall'accumulo di stress della settimana che però si farà sentire soltanto in questa giornata. Avete avuto un sacco di cose da fare. Non è facile occuparsi di casa, lavoro, figli, partner, spesa, ecc. Occhio a ciò che andrete a dire nelle prossime 24 ore. Quando dormite poco siete facilmente irritabili! Cercate di rivedere la vostra routine perché le abitudini giuste portano a dei risultati vincenti. Le difficoltà forgiano l'animo e ve ne renderete conto prossimamente.

Scorpione - 6° posto - La vita è dinamica e non statica, perciò dopo la tempesta torna sempre il sereno.

Presto dovrete affrontare un ennesimo cambiamento che vi porterà a riaffacciarvi al mondo esterno. Forse in questo periodo state facendo soltanto incubi oppure non riuscite a dormire quanto e come vorreste. Nei giorni scorsi la vostra mente non ha fatto altro che vagare senza sosta ed avete avuto tanta paura. A breve rivedrete i vostri amici e, chi ha perso un lavoro, riuscirà a trovarne un altro e questa volta potrà farsi valere. Questa sarà una giornata nella media stagionale, aspettatevi delle novità.

Toro - 5° in classifica - Lavorare in questo periodo risulta un po' complesso, ma non potete permettervi il lusso di mandare tutto a monte.

A volte avete la sensazione di essere stati maledetti da qualcuno che non vi sopporta. Le forze planetarie ancora vi supporteranno, per cui sfruttate queste 24 ore in tutti i modi possibili. La vita è come una montagna russa, non a caso un detto indiano recita: 'Se i bei tempi passano, passeranno anche i momenti difficili'.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Leone - 4° posto - 'Chi va piano va sano e va lontano' afferma un noto detto. In questi mesi avete subito una sorta di rallentamento, forse avete perso un impiego o vi hanno dimezzato gli orari e/o la busta paga. Comunque sia, qualche nativo del Leone si è dato da fare dedicandosi ad altri progetti e presto o tardi otterranno le prime soddisfazioni.

Non lasciatevi risucchiare dal vortice del pessimismo e svagate la mente pensando solo alle cose belle. Movimenti e novità in arrivo.

Cancro - 3° in classifica - L’Oroscopo del 24 aprile dice che dovete continuare a remare per spingere la vostra barca a riva. Sarà il giorno giusto per mettere a tacere chi vi dice che non ce la potete fare. Ignorate chi vuole soltanto deprimervi e mettervi il bastone tra le ruote. Si fa presto ad addossare la colpa agli altri, ma nella vita è importante assumersi le proprie responsabilità. Presto tornerete in cima alla montagna perché il momento della rivincita sta arrivando a grandi passi!

Preparatevi a brillare più di prima e a non ripetere i medesimi errori.

Capricorno - 2° posto - Rimettetevi in forma partendo dall'esercizio ginnico e dalla sana alimentazione. In genere, alle porte dell'estate siete soliti seguire una dieta lampo soltanto per notare subito i risultati, ma ciò non fa affatto bene. Rimandate il bucato al weekend o alla seguente settimana. Non sarà una giornata favorevole per fare le pulizie dato che le vostre energie risulteranno prosciugate, per cui considerate l'idea di trascorrere questo venerdì a poltrire davanti alla televisione o ad un bel romanzo.

Acquario - 1° in classifica - Venerdì eccellente.

Vi riapproprierete delle energie e della forza di volontà che nei giorni scorsi vi sono forse mancati. Non avete avuto una settimana grandiosa, forse avete sofferto di incubi ricorrenti o forse siete stati poco bene fisicamente. L'amore risulterà esplosivo per le coppie che sia amano, dateci dentro in queste 24 ore! In famiglia, genitori e figli hanno vissuto dei momenti discordanti ma da questa giornata tornerà il sereno e l'affiatamento.