L'oroscopo del 24 aprile è pronto a esprimere un parere sull'andamento astrale della giornata che precede il fine settimana. I nati sotto il segno dell'Ariete attraversano un periodo pieno di dubbi e incertezze. I segni Bilancia e Pesci possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Segno per segno, approfondiamo l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Anche se state attraversando un periodo fatto di dubbi e incertezze, sappiate che a breve tutte le cose diventeranno chiare ai vostri occhi.

Le relazioni d'amore che in passato hanno attraversato momenti di burrasca, ora camminano con più serenità. In più, arrivano anche delle novità che possono essere facilmente con l'aiuto del partner.

Toro – Se dovete cambiare lavoro per qualche ragione, fatevi coraggio. Qualcuno potrebbe aiutarvi e darvi saggi consigli, se non sapete quale strada intraprendere. Di sicuro, troverete la strada proprio nei momenti di sconforto totale. Forza e coraggio, soprattutto per coloro che sono in attesa di un via libera per realizzare i propri progetti, la pazienza potrebbe premiarvi e presto scoprirete dei metodi validi e veloci per tagliare il traguardo.

Gemelli – Non è un periodo semplice, siete estremamente irrequieti e le persone amate hanno difficoltà a capire i vostri patemi. Parlando del lavoro, non si intravede ancora nessuna vittoria all'orizzonte. La verità è che ci sono ancora degli ostacoli da superare e anche il prossimo mese non sarà da meno. Dovete rimboccarvi le maniche e mettere in mostra quello che sapete fare, senza farvi mangiare dalla paura.

Previsioni di venerdì 24 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Chi aveva deciso di sposarsi negli ultimi mesi dell'anno non deve cadere in paranoia, travisando alcuni discorsi del partner del tutto leciti. Di sicuro vi tocca aspettare tempi migliori, quindi dovete mantenere la calma più a lungo possibile e non dovete sbroccare nel bel mezzo di una civile discussione. Molti di voi si trovano costretti ad accettare qualche cambiamento nel lavoro, forse un aggiornamento o nuove disposizioni imposte dai piani alti.

L'oroscopo ci tiene a ricordarvi che lo stress danneggia gravemente la salute, quindi fate attenzione.

Leone – In questo periodo siete sempre in allerta, non per un pericolo imminente in qualche settore della vita ma perché siete delle persone caute e diffidenti. Ecco perché prima di dare la vostra fiducia a qualcuno vi guardate bene le spalle. Tale atteggiamento è senz'altro saggio ma non sempre paga, poiché non tutti sono disposti a essere messi alla prova. Sul fronte professionale, invece, avete finalmente delle novità positive che potrebbero aprire le porte per il futuro.

Vergine – Qualcuno pensa ancora al passato, forse a un ex che ha commesso un errore imperdonabile.

Se proprio non riuscite a liberarvi di questo pensiero, evidentemente c'è qualcosa di più. Forse la fiamma dell'amore non si è spenta del tutto? Sia voi che il vostro ex dovete chiarirvi subito, mettere un punto se la vostra storia è irrecuperabile. Grazie alle vostre profonde riflessioni, riuscite a ponderare bene alcuni progetti lavorativi che prenderanno il via in breve tempo.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Nessuna sofferenza o delusione in campo sentimentale. Non avete bisogno di particolari consigli, visto che il vostro istinto è un grande consigliere. A quanto pare, non sbaglia mai un colpo.

Una volta finito questo periodo di restrizione, anche il campo professionale sarà più agevolato dalla vostra voglia di fare. Gli impegni saranno all'ordine del giorno ma a voi questo non peserà, poiché preferirete avere la mente occupata piuttosto che poltrire, oziare e non ottenere nulla.

Scorpione – Se ci tenete al vostro partner e avete intenzione di salvare la vostra relazione, l'oroscopo consiglia di cambiare atteggiamento nei confronti della vostra dolce metà. Potreste accorgervi che negli occhi del vostro partner brilla la luce dell'amore. In campo lavorativo siete un pochino irrequieti, forse perché i cambiamenti vi destabilizzano.

Ricordatevi che sono tempi duri per tutti, è normale se alcuni vostri progetti non vengano presi in considerazione, ma voi non dovete mai mollare.

Sagittario – Sfruttate questa giornata di venerdì per pensare ai nuovi progetti da attuare in qualsiasi settore della vostra vita. Molti di voi non sentiranno il peso dei problemi causati dai cambiamenti e questo avvantaggerà la vostra felicità. Certo, la competizione con gli avversari non mancherà, ma nel vostro cielo astrale alcuni influssi faranno il tifo per voi. Parola d'ordine: mai scoraggiarsi.

L'oroscopo di venerdì 24 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Alcune relazioni raggiungono la stabilità. Tutto questo è grazie a coloro che hanno deciso di mostrare la parte migliore di sé. Le coppie che stanno attraversando un periodo negativo, non devono gettare la spugna o lasciarsi travolgere da tentazioni impure. Dal punto di vista professionale, questo è un periodo altalenante: passate da una giornata piena di opportunità a quella assolutamente normale e piatta. Dunque, dovete prendere delle occasioni al volo e mettere in pratica le vostre idee.

Acquario – Nessun cambiamento in questa giornata di venerdì.

Tuttavia, qualche passo in avanti potete sempre farlo. I sentimenti poco vi interessano, e questo non va bene. Privarvi di questa esperienza blocca la vostra crescita emotiva e intellettuale. Qualche tensione è presente anche sul fronte professionale, cercate di affrontarla con la dovuta cautela e maggiore autocontrollo. Purtroppo non tutti ne saranno all'altezza, quindi è probabile che non riusciate a ottenere quello che volete molto facilmente.

Pesci – Ottimo periodo per chi sta approfondendo una conoscenza virtuale. Cercate di andarci con i piedi di piombo se pensate che una vostra conoscenza possa diventare qualcosa di simile all'amore.

Dovete fare un passo alla volta e aspettare di essere sicuri dei vostri sentimenti, altrimenti è meglio restare amici o conoscenti. Per quanto riguarda i vostri progetti, non avete particolari problemi a rimettervi all'opera. Dovete darvi da fare senza risparmiarvi, altrimenti non crescerete mai.