L'oroscopo del giorno 24 aprile 2020 è pronto a mettere sul piatto della bilancia l'andamento riservato dalle stelle all'amore e al lavoro. In primo piano le previsioni zodiacali di venerdì interessanti i segni relativi alla seconda metà dello zodiaco: ansiosi di scoprire quale sarà il segno del giorno più fortunato tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Bene, togliamo subito ogni dubbio sottolineando l'ottimo periodo messo a disposizione dall'Astrologia agli amici del Sagittario: il generoso segno di Fuoco potrà contare sui flussi positivi generati dalla specularità al 95% della Luna in Toro, quest'ultima già in splendido trigono astrale con Plutone e Giove.

Invece, secondo quanto esposto nell'Oroscopo di venerdì 24 aprile, le stelle non saranno troppo benevole per i nativi della Bilancia come per quelli dei Pesci. Ad entrambi i predetti segni solo due le stelle messe in preventivo nel periodo, prospettate con il segno di spunta del "ko".

Classifica stelline 24 aprile 2020

Le effemeridi quotidiane hanno stilato già la scaletta riservata ai dodici segni zodiacali: curiosi di sapere come è stato valutato il vostro simbolo astrale? In questo caso, la nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 24 aprile è pronta a dare soddisfazioni in tal senso.

Il prospetto posto a seguire, rappresentato dalle stelle quotidiane, è pronto a dare merito al Sagittario posizionandolo al primo posto in classifica, come annunciato in apertura. Splendido venerdì anche per i segni al secondo posto in classifica, ossia Scorpione e Capricorno, meritatamente insigniti delle cinque stelline della buona sorte. Invece si presuppone possa essere una giornata di normale routine per l'Acquario, almeno secondo quanto estrapolato dalle effemeridi quotidiane: ergo, quattro stelle e terza posizione in scaletta.

A chiudere il giro in ultima posizione, entrambi valutati con le tre stelline del "sottotono", Bilancia e Pesci.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni della seconda sestina zodiacale :

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Acquario;

★★★: Bilancia, Pesci;

★★: NESSUNO.

Oroscopo venerdì 24 aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★.

Il prossimo venerdì 24 aprile sarà sottotono per voi Bilancia, si o no? Ebbene, gli astri indicano proprio un periodo poco fortunato, dunque sotto le attese, specialmente nei rapporti interpersonali o di lavoro. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, è urgente una riflessione su ciò che in questo momento della vostra vita ha valore e ciò che invece non ne ha più. Coraggio, allora, è arrivato il momento d’evitare persone e situazioni che vi sono d’intralcio. Single, se non avete voglia di iniziare intavolare nuove amicizie/conoscenze sui social, lasciate perdere!

Pensate solo al relax con gli amici di sempre. Visto il periodo, manca poco alla "libertà", presto potrete ricominciare a fare conquiste. Le previsioni dell'oroscopo del giorno nel lavoro, invitano assolutamente ad evitare tutte quelle situazioni poco chiare o capaci di mettervi alle strette. Ogni tanto, sappiate dire anche un bel "no": riflettete...

Scorpione: ★★★★★. Giornata di fine settimana valutata con le cinque stelline indicanti un periodo top. Quindi, una buona giornata secondo l'oroscopo, soprattutto per i tanti Scorpione stufi di questo periodo stressante. Non mancherà l'occasione per portare a termine un progetto (forse a base sentimentale) ritenuto a ragione molto importante.

In amore, consapevoli della vostra simpatia grazie anche al dono della comunicatività, riuscirete ad organizzare programmi divertenti da fare online, ben condivisi dagli amici sia vecchi che nuovi. Godetevi come meglio potete questo giorno in attesa che tutto ritorni come prima. Single, l'oroscopo del giorno indica che già da oggi, più che mai, avete fascino da vendere. Qualunque cosa facciate, sarete irresistibili e non passerete inosservati. Diciamo che il momento è adatto per dare inizio a quella cosa che sapete... Nel lavoro infine, migliorano i guadagni per molti di voi Scorpione, anche se è ancora preso per parlare di conferme o sicurezze.

Sagittario: ’top del giorno’. Giornata meravigliosa, valutata dall'oroscopo di venerdì come perfetta quasi in tutto. I pianeti migliori per voi saranno Saturno e Plutone che è in trigono alla Luna in Toro nel frangente posizionata speculare positiva. In amore, si consiglia di sfruttare il momento buono. In coppia soprattutto, grosse occasioni in arrivo nei comparti legati sia al puro sentimento che nelle attività quotidiane. In molti, con facilità, esprimerete ciò che sentite dentro nei riguardi della persona amata, sia con le parole, che scorreranno fluide, sia con una piacevole intesa fisica.

Single, vi sentirete belli, al pieno del vostro vigore e pronti per nuove avventure/conoscenze ma il problema è come procacciarle, giusto? Calma, le stelle vi daranno una mano affinché possiate attaccare bottone usando la tecnologia che avete a disposizione: intanto gettate le basi, arriverà il tempo di "toccare con mano"... Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 24 aprile al Sagittario indica che saprete ammagliare e sottolineare con la vostra intelligenza quelle che sono le vostre più spiccate competenze e tutti resteranno a bocca aperta.

Astrologia del giorno 24 aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì indica un periodo marcato dal segno di spunta della piena positività, quindi splendido per la maggior parte di voi Capricorno. A qualche nativo l'eccessiva timidezza potrebbe far perdere un'occasione irripetibile. Per altri invece succederà nulla di particolare: forse, in fondo è proprio ciò che sperate... In amore, quasi certamente potete già dare per scontato che tutto andrà come previsto: preparatevi comunque una soluzione di scorta nel caso qualcosa o qualcuno inizi a dire, fare o non fare (e qua, molti avranno già capito il riferimento a chi è diretto...).

Single, potreste ricevere un proposta (telefonica o attraverso altri canali) veramente deliziosa: non sciupatela se credete possa essere di buon auspicio per un futuro sentimentale, ok? Nel lavoro, avrete buone opportunità di fare scelte per il futuro, anche grazie alle persone che vi circondano e che vi sapranno consigliare. Nel lavoro, finalmente un bel cielo che non concede spazio a tortuosi aspetti planetari. Proponete nuove idee: il forte impulso creativo vi regalerà numerose soddisfazioni.

Acquario: ★★★★. Partirà e proseguirà sui binari mesti ma assolutamente positivi della normalità questa parte della settimana.

Sarà un sabato abbastanza positivo in ambito famigliare, in primis nei rapporti con figli e parenti conviventi: la giornata partirà già dal mattino bella e "pimpante", fino a sera. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, ironia e umorismo saranno le armi di difesa alle quali dovrete ricorrere molto spesso in questa giornata. Nessuno è più abile di voi a mascherare difficoltà o stati d'animo con uno smagliante sorrisino di facciata, non è così? Venere e Luna vi daranno relativamente discrete occasioni per stare bene col partner: sfruttatele!

Single, sarà possibile che una persona (conoscente) vi faccia una corte serrata: state al gioco se veramente interessati, altrimenti declinate fin da subito. Nel lavoro invece, dei ripensamenti vi faranno meditare parecchio. Forse, è arrivato il momento di dare una svolta alla vostra carriera: cercare di fare solo ciò che più vi aggrada.

Pesci: ★★★. In arrivo un venerdì giudicato in linea con i periodi "sottotono". La giornata di fine settimana dunque, potrebbe essere davvero di basso livello. Alcune tensioni, soprattutto interessanti l'ambito famigliare, così come sono nate si risolveranno lentamente sul finire del giorno.

Secondo l'oroscopo del giorno 24 aprile riguardo l'amore, non lasciatevi prendere dal panico per qualche situazione non di vostro gradimento: forse, non tutti i mali vengono per nuocere. Attenti però a chi vi offre aiuto "disinteressato", che poi tanto disinteressato non è. Se single invece, inizialmente la giornata potrà apparirvi grigia e povera di prospettive, ma forse una telefonata insperata vi risolleverà dalla tristezza facendo ritornare il sorriso. Nel lavoro, per chiudere, gli impegni o le solite attività vi sembreranno così pesanti che potreste essere quasi invogliati a voler fare solo lo stretto necessario.