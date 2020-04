L'Oroscopo di domani, aprile, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna sosetrà ancora nel domicilio dei Gemelli portando una ventata di freschezza e respiro anche se qualche nube ancora sarà presente. In linea di massima si prospetta una giornata favorevole per dedicarsi alla cura della propria persona, alle conversazioni familiari e alle riflessioni introspettive. Qualcuno si metterà in pari con dei libri o programmi tv, altri invece si divertiranno dietro ai fornelli o nel fai-da-te come nel caso del Cancro e dello Scorpione.

I nativi del Toro si riscopriranno completamente trasformati rispetto a qualche mese fa. Amore, salute e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Sagittario - 12° in classifica - Per questa giornata dovrete essere molto più prudenti del consueto. Non sarete sfortunati ma nemmeno fortunati dato che le insidie attenderanno un vostro passo falso per tendervi un agguato.

L'amore per il momento non è una priorità anche se i cuori solitari desiderano incontrare qualcuno di emozionante e/o passionale. Avete bisogno di sentirvi vivi e questo periodo non vi sta offrendo molti spunti. In famiglia dovrete essere più comprensivi e alla mano, improvvisate un pranzo o una cena speciale.

Vergine - 11° posto - Domenica senza gloria e senza infamia, rischierete di annoiarvi e di sbadigliare a più non posso.

In tal caso, trasformate la giornata facendo qualcosa di tranquillo e appagante come ad esempio guardare una serie tv, leggere un bel romanzo, disegnare, cucinare, ecc. Ricordatevi di ridere anche se non ne avrete voglia. Basta poco per far spuntare un sorriso, infatti, potreste guardare un video comico, un film esilarante oppure scovare qualche barzelletta su internet e condividerla con le persone care e gli amici.

Acquario - 10° in classifica - Avete mille sogni ma per colpa del tempo o di eventi esterni siete stati costretti a metterli da parte. Ciononostante, presto tornerete a rimboccarvi le maniche. Anche coloro che hanno perso tutto (o almeno così pensano) potranno ricominciare a risalire la china. Di questi tempi bisogna tenersi sempre aggiornati e avere la mente aperta perché chi si ferma è perduto! In nottata potreste fare dei sogni premonitori, tuttavia, siate più ottimisti e sforzatevi di vedere il bicchiere mezzo pieno.

Toro - 9° posto - Questo periodo vi ha completamente trasformati. Se un tempo eravate distratti e desideravate cose impossibili, ora siete più pragmatici e avete rivalutato il valore di ogni piccolezza.

Saranno 24 ore malinconiche. Non vedete l'ora di riappropriarvi della vostra vita, vi manca tutto! La vostra anima brama dalla voglia di rimettersi in gioco e di esplorare nuovi paese e continenti. Amate viaggiare e forse siete stati costretti ad annullare una prenotazione un volo. Tenete duro perché presto tornerete a librarvi nell'aria.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Ariete - 8° in classifica - Spesso vi accusano di essere troppo pessimisti ma voi vi giustificate ritenendovi realisti. Sognare non nuoce all'anima, anzi, cercate di essere più morbidi e fantasiosi. Non temete le delusioni o gli errori perché fanno parte della vita così come le gioie e le vittorie.

In giornata qualcuno vi contatterà per riferirvi una certa novità che potrebbe lasciarvi di stucco. Trascorrerete la serata a rilassarvi davanti alla tv, ma cercate di evitare i programmi di politica!

Leone - 7° posto - È nei momenti peggiori che bisogna tenere alta la testa. In giornata riceverete un grosso supporto. Amici, astri e familiari, tutti vi tenderanno una mano dovrete solamente chiederla. Maggio sarà molto eccitante e meraviglioso anche se dovrete dapprima adattarvi a certe situazioni nuove. In queste 24 ore apprenderete una notizie importante, dunque, cercate di tenere le orecchie bene aperte.

Le coppie si sono riscoperte in questi mesi e tante verità sono venute a galla. Tornerete a sognare serenamente.

Cancro - 6° in classifica - L’Oroscopo del 26 aprile dice che sarà un buona domenica. Siete un segno speciale, tradizionalista e amante della famiglia. Spesso rivangate il passato, la vostra infanzia o adolescenza quando eravate spensierati e giocondi, allora i problemi erano così piccoli e i genitori erano i vostri eroi. Ebbene, la Luna in Gemelli riaccenderà quella parte di voi che è rimasta sopita per tanto tempo. Vi darete da fare con il fai-da-te oppure vi concederete delle ore preziose interamente dedicate alla cura della vostra persona.

Pesci - 5° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà sorridere dopo una settimana sconcertante e a tratti deprimente. Nei giorni scorsi il vostro umore e le vostre certezze non hanno fatto altro che tremato. Rispetto al 2019 molte cose sono cambiate. Comunque sia, permettetevi di essere felici e non pensate più a quello che è andato storto. Assaporate la vicinanza con le persone a voi care, gustatevi il pomeriggio e la serata in relax assoluto e dite basta al pessimismo. Presto uscirete fuori da questo tunnel interminabile, già dalla prossima settimana l'oroscopo annuncia che tornerete ad essere radiosi.

Tutto è possibile nella vita: 'Se insisti e resisti raggiungi e conquisti'.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Bilancia - 4° in classifica - Le previsioni astrologiche parlano di ripresa netta. Da alcuni giorni vi siete come risvegliati da un brutto sogno e vi siete rimboccati le maniche. Anche se qualche dubbio ancora è presente, rispetto a qualche settimana fa siete più tranquilli. L'aspetto lunare influenzerà sull'andazzo di queste 24 ore. Accadrà qualcosa di significativo, magari vi verrà un colpo di genio e risolverete ogni problema! L'amore?Tornerà a splendere come un tempo.

Scorpione - 3° posto - Sarà una giornata che dire strepitosa risulterà un eufemismo.

Tutto vi riuscirà bene e vi sembrerà di fluttuare nel cielo. Stare a casa per tanto tempo non è stato facile, ma siete un segno alla mano e quindi avete imparato ad adeguarvi alle circostanze. Ed ecco che questa potrà essere una tradizionale domenica con pranzo/cena abbondante e parecchie ore da trascorrere con la famiglia. Qualche nativo si dedicherà al fai-da-te. Chi vive da solo ha imparato ad autogestirsi anche se di tanto in tanto sente nostalgia della casa di origine. Non strafate e chiedete una mano a lavare i piatti!

Capricorno - 2° in classifica - Vi sveglierete 'leggeri', nel senso che vi sentirete meno sconvolti del solito.

Avete vissuto un difficile 2020 costellato di paure, incertezze e incubi. Ma più i giorni passano e meno vi sentite turbati. Le coppie sposate o conviventi hanno finalmente compreso un'importante verità. Nei prossimi mesi dovrete essere molto più organizzati onde evitare di ritrovarvi invischiati nella medesima situazione. Comunque sia, questa sarà una domenica fantastica. Vi rilasserete davanti ad un bel romanzo o alla serie tv del momento. Ogni preoccupazione economica o lavorativa sarà messa in stand by.

Gemelli - 1° posto - Giornata super favorevole. Ogni cosa tornerà al suo posto e ritroverete l'inventiva che vi contraddistingue.

Essendo un segno altamente socievole e dinamico, questa quarantena vi ha soffocato un po'. Nonostante gli spazi limitati su cui agire e muoversi, siete comunque riusciti a rimboccarvi le maniche e reinventarvi anche in un periodo così complesso e caotico. Coloro che sono costretti a lavorare a contatto con il pubblico, a partire da questa domenica ritroveranno la calma e ogni forma di preoccupazione sarà spazzata via. Passione in rapida ripresa, lasciatevi andare.