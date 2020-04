L'Oroscopo dal 27 aprile al 3 maggio apre le porte ad una settimana decisiva in cui tutti i nodi verranno al pettine. Dopo mesi e mesi di alti e bassi, finalmente si intravedrà la tanto agognata ripresa. Seppur lenta, una ripresa ci vedrà. La settimana incomincerà bene dal punto di vista astrale dato che la Luna soggiornerà in Cancro fino a mercoledì. Giovedì e venerdì il disco luminoso sarà nel Leone, mentre nel weekend si sposterà nella casa della Vergine. Saltano di gioia i nativi del Cancro i quali hanno avuto un difficile mese di aprile.

Non mancheranno novità, come nel caso dei Pesci e della Bilancia. Scopriamo che settimana aspettarci attraverso le previsioni per ciascun segno.

Oroscopo fino al 3 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Aprile uscirà di scena lasciandovi profondamente scombussolati. Sarà l'ultima settimana in cui dovrete stringere i denti, infatti, presto potrete riappropriarvi della vostra vita. Non è stato per niente facile tirare avanti in questi lunghi e turbolenti mesi, ma per fortuna da lunedì il peggio risulterà passato.

Dovrete mettere il turbo e recuperare tutte quelle attività che avete rimandato a lungo. Saranno sette giorni movimentati e non potrete più nascondervi dietro alle scuse.

Toro - Si prospetta una settimana colma di lavoro/studio, dovrete rimettervi in pari soprattutto se sinora non avete fatto altro che procrastinare. L'amore tornerà a scontrarsi a causa di alcune divergenze d'opinione, ma la cosa migliore da fare sarà lasciarsi scivolare di dosso ogni problematica.

Il fine settimana porterà qualche novità importante, ma anche un forte stato di agitazione interiore.

Gemelli - Ci sarà da rimboccarsi le maniche e premere il piede sull'acceleratore. Studiate, approfondite e ricercate nuove strade da percorrere. Attorno a voi ronzeranno una marea di soluzioni e di idee, ma dovrete tenere gli occhi bene aperti. I cuori solitari non vedranno l'ora di riprendere le uscite e fare nuove conoscenze, tuttavia ci saranno delle novità da adottare.

La settimana sarà fruttuosa per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, per cui seminate!

Cancro - L’Oroscopo della settimana fino al 3 maggio annuncia a gran voce che la fine della vostra sfortuna. Gli ultimi giorni di aprile sono stati terribili, infatti, tante certezze sono crollate e siete stati molto paranoici. Da maggio la musica cambierà! Già a partire da lunedì si intravedrà la ripresa e voi sarete i primi a battere duro. In questa evolutiva settimana dovrete essenzialmente riprendere i vostri progetti e portarli avanti. Godrete di un buon supporto astrale tra lunedì e mercoledì quando la Luna soggiornerà nel vostro magnifico e magico segno.

Chi ben comincia è già a metà dell'opera.

Previsioni astrali dal Leone allo Scorpione

Leone - Nel complesso sarà una settimana molto valida e abbastanza fruttuosa. Ritornerete a rimboccarvi le maniche in vista del fatidico rientro. Ci saranno un mucchio di cose da rivedere e sistemare. Chi ha in programma un viaggio per l'estate dovrà considerare delle alternative. Le coppie che vivono insieme si ritroveranno a dialogare di denaro o investimenti. Per quanto riguarda il lavoro, i fatti recenti vi hanno scottato.

Vergine - Nei prossimi giorni della settimana dovrete rimettere tutto a posto e prepararvi ad un cambiamento radicale.

Non vedrete l'ora di potervi riappropriare della vostra vita e ritrovare la serenità mentale che ultimamente vi è mancata. Dunque, dedicatevi alle riflessioni accurate, c'è qualcosa che volete tagliare via per sempre?

Bilancia - Le previsioni astrologiche rivelano che ogni conto sarà 'pagato' nella prossima settimana fino al 3 maggio. Ci saranno delle novità! Dopo un terribile mese di aprile in cui avete raschiato il fondo del barile, avvertirete finalmente una positiva sensazione. A maggio vi si apriranno numerose porte ma dovrete essere furbi e abili a cogliere tutte le opportunità al volo. Non rinviate più.

La fortuna e l'amore stanno per giungere al vostro cospetto, presto farete i salti di gioia.

Scorpione - Questi saranno i giorni dei bilanci. L'anno è incominciato male ma potete ancora raddrizzare il tutto mettendoci impegno e buona volontà. Chi gestisce un locale avrà una bella gatta da pelare dato che bisognerà farsi trovare pronti per la fatidica data della ripartenza. Le coppie che sono rimaste separate in questi difficili mesi, si ricompatteranno al più presto e niente più riuscirà a separarli. Avete imparato una grande lezione di vita.

Le predizioni dell'oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Non dovrete dare retta a ciò che dicono gli altri su di voi.

Continuate a percorrere la vostra strada perché solo chi osa vince. Nei seguenti giorni avrete una serie di faccende di cui occuparvi e non potrete battere la fiacca. Amate leggere, guardare la tv e chiacchierare con gli amici davanti ad un aperitivo, ma quest'ultima cosa non avete più avuto modo di farla. Presto vi riprenderete ciò che vi era stato tolto, dovrete solamente aspettare che il mare si calmi. In famiglia l'unità non mancherà.

Capricorno - Basta piangere, è tempo di reagire! Questa sarà la settimana migliore da quando è iniziato l'anno. Potrete tornare a gioire delle piccole cose ed anche l'amore non mancherà per le coppie conviventi e sposate.

Chi invece è solo, ha imparato a fare affidamento su sé stesso. Dovrete rivedere i conti, qualche nativo del Capricorno si ritroverà ad andare all'ufficio postale.

Acquario - L'apatia sarà un lontano ricordo dato che si prevede una settimana abbastanza movimentata. Non vedrete l'ora di salutare per sempre questo mese di aprile che vi ha regalato molti problemi e un sacco di tristezza. Maggio si prospetta pieno di sole e di attività, tornerete a ballare sotto le stelle (metaforicamente parlando). Chi è solo, presto potrà non esserlo più. Questi mesi, in realtà, vi hanno insegnato una lezione importante, cercate di farne tesoro.

Pesci - L’oroscopo della seguente settimana rivela che avrete a che fare con numerose novità e attività. Sarà il momento della resa dei conti e tutti i nodi verranno al pettine. Se ci sono stati degli attriti, saranno risolti in maniera definitiva. Ritroverete la voglia di vivere ogni istante della vostra vita ed anche la paura scemerà via. Non dovrete più guardarvi furtivamente alle spalle per timore di essere colpiti a vostra insaputa. Tornerete a dormire sonni sereni e presto sarà risolta anche una certa difficoltà economica.