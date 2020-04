Anticipazioni sull'oroscopo del giorno 29 aprile 2020: previsioni zodiacali di mercoledì per la seconda sestina da Bilancia a Pesci.

Bilancia, giornata splendida in ogni comparto, in primis in campo sentimentale. A trionfare come non mai, i rapporti affettivi con la famiglia e gli amici in primo piano. Scorpione, mercoledì valutato dall'oroscopo come discreto, a tratti anche abbastanza buono. Riguardo gli affetti, dopo alcuni giorni colmi di negatività finalmente tornerete ad avere la mente perfettamente lucida, libera da pensieri o dubbi sul vostro futuro.

Sagittario partirà con il già preventivato "sottotono" questo giro di boa di metà settimana. Qualche intralcio in ambito di coppia con più di un motivo per fomentare discussioni, da mettere in conto soprattutto nella parte centrale della giornata. Capricorno, giornata pessima, almeno questo è quanto estrapolato dal vostro cielo astrale. Valutato con il "ko" nelle predizioni di mercoledì, non sarà di certo un giorno adatto per fare o disfare. Difficile ritrovare quell'armonia interiore che vi contraddistingue.

Acquario, giornata d'inizio settimana all'insegna di una splendida Luna in Cancro. In generale, una grande serenità interiore e un'ottima forma fisica vi conforteranno e vi prepareranno a novità molto appaganti. Pesci, avrete a disposizione questo mercoledì "un'arma" non convenzionale: la Luna in trigono al vostro Nettuno. Dunque, tutto il periodo si annuncia molto positivo soprattutto per le cose legate ai sentimenti.

Oroscopo 29 Aprile 2020 per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giornata al top espressa da cinque stelle. In amore, in base a quanto analizzato dall'Oroscopo di vostra competenza, dovrete prendere con la dovuta calma il periodo in modo da fare al meglio quel che sapete. Non affrettate i tempi ma dedicate tutto voi stessi alle esigenze partner. Single, vi porrete tante domande, soprattutto su cosa vorreste davvero dalla vita: forse ancora non avete deciso, per questo le stelle invitano a riflettere con calma.

Le previsioni del giorno, nel lavoro, invitano a non lasciarsi influenzare da nessuno: non fatevi trascinare in imprese dai contorni incerti.

Scorpione: ★★★★. Mercoledì sottoscritto da quattro stelle indicanti i periodi di routine. In amore, tutto scorrerà secondo i soliti canoni con Venere disponibile per un mediocre influsso appassionato. In coppia cercate di mettere a proprio agio chi vi sta a fianco con lo scopo di appianare, insieme, eventuali disaccordi o contrasti in corso. L’intesa con la persona che vorreste far vostra invece, parlando di single, si preannuncia passabile: dialoghi o amicizie virtuali da accettare al volo.

L'oroscopo del giorno nel lavoro invece, invita a non indugiare cercando di non perdere tempo in quisquilie inutili: rimboccatevi le maniche e dateci dentro, perché sarete vincenti quasi su tutta la linea.

Sagittario: ★★★. Periodo non troppo a favore indicato dagli astro con le tre stelle relative al "sottotono". In amore, la parte centrale di questa settimana si presume non possa essere felicissima in quanto a sentimenti: non mettetevi in mente di averla vinta a tutti i costi sul partner, potreste uscire malconci dallo scontro e, forse, il gioco non varrebbe nemmeno la candela. Single, vi sentirete incompresi senza motivo, insomma neanche riuscirete a capire il perché.

A fronte di ciò, le stelle chiedono espressamente di rilassarvi. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 29 aprile a voi Sagittario un mercoledì positivo, in primis per chi ha già un'attività remunerata. Se siete in cerca di occupazione però, dovete attendere ancora un po'.

Previsioni di mercoledì 29 aprile, Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì preanuncia due stelle e conseguente frangente sotto duro "ko". In amore, evitate di dare troppo ascolto agli altri su determinate questioni: dovete essere voi stessi a valutare eventuali situazioni decidendo di conseguenza.

Single, a voi cuori ancora solitari il periodo sarà un po' nervoso o ansioso. Le persone attorno potrebbero lamentarsi per il vostro carattere troppo possessivo. Continuate pure nelle vostre scelte senza farvi influenzare. Nel lavoro, parecchi di voi potranno sentirsi abbastanza sotto stress: l'opposizione della Luna verso i vostri Plutone e Giove porterà certamente un calo nel tono generale. Calma, prima di prendere decisioni importanti, chiarite bene.

Acquario: ★★★★★. Periodo d'oro, sottolineato dalle 5 stelle della buona fortuna. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, ultimamente avete trascurato un po' il vostro partner, dunque già da oggi potrebbe essere il momento adatto per cercare di recuperare: se necessario, fatevi perdonare!

Single, non vi mancherà di certo la grinta per dimostrare di saper raggiungere un obiettivo. Basterà un modesto impegno in più del solito per essere ripagati. Nel lavoro invece, ci saranno buone opportunità in arrivo per parecchi di voi, assolutamente da non farsi sfuggire. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati.

Pesci: ’top del giorno’. Un mercoledì classificato a massima positività. Secondo l'oroscopo del giorno 29 aprile, riguardo l'amore, potreste farvi prendere un po' troppo dall'euforia. L'entusiasmo salirà alle stelle con il partner pronto a far battere il cuore a mille.

Per molti di voi nativi sono previsti nel corso del periodo esaminato situazioni promettenti: se importanti o meno dovrete essere solo voi a decretarlo. In caso foste ancora single invece, nei confronti di quella persona che sapete, sappiate che potrete contare su una buona sintonia e da un'ottima capacità di saper comunicare senza problemi. A breve ci saranno nuovi amori e nuove storie all'orizzonte. Nel lavoro, con la vostra determinazione riuscirete a superare egregiamente tutti, soprattutto quei colleghi un po' antipatici e arrivisti.

Classifica stelline 29 aprile 2020

Bene, dopo aver dato meritato spazio alle previsioni zodiacali del giorno, d'obbligo fare un riepilogo in merito alla classifica stelline interessante l'oroscopo del 29 aprile 2020.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci: