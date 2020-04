L'oroscopo del 29 aprile è pronto a esprimere il suo parere sul probabile andamento del terzo giorno della settimana in corso. Per i nativi della Vergine è una giornata dedicata alla riflessione, invece, per le persone nate sotto il segno del Capricorno è spensierata e piacevole. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di mercoledì e le predizioni zodiacali quotidiane per ogni segno dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata avrete bisogno di emozioni forti e intense, di tirare fuori tutto ciò che avete covato fino ad adesso.

L'Oroscopo è davvero sicuro che esternando i vostri sentimenti - positivi e negativi - il vostro animo si alleggerisce. Continuare a tenere tutto dentro non è un bene per la vostra salute, sia fisica che psicologica.

Toro – Qualche interferenza da parte di persone esterne della vostra famiglia e del vostro lavoro potrebbe rallentare i vostri programmi, ma voi non dovrete comunque giudicare i comportamenti altrui. Le buone intenzioni le dovete conservare anche per i prossimi mesi. Nel frattempo, cercate di portare a termine tutto ciò che avete iniziato qualche tempo fa.

Gemelli – Potreste pensare a qualcosa di speciale per il vostro congiunto, soprattutto se è da un bel po' di tempo che non lo sorprendete con regalini o sorpresine. Meglio non fare le cose in maniera esagerata, basta solo un piccolo gesto per dimostrare il vostro amore. Anche i single potrebbero fare qualcosa da lasciare a bocca aperta la persona interessata.

Previsioni di mercoledì 29 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – State pensando di mettervi in forma in vista dell'estate. L'oroscopo dice che questa è la giornata giusta per iniziare a fare fitness o qualsiasi esercizio fisico che faccia bene al proprio corpo e alla propria anima. La salute e la forma fisica sono molto importanti per voi, il che è una buona cosa visto che negli ultimi due mesi avete trascurato tutti i vostri bisogni fisici.

Leone – Un membro della vostra famiglia potrebbe, in un discorso, toccare un vostro tasto dolente e questo potrebbe ovviamente irritarvi. Tuttavia, non avete tutti i torti. L'oroscopo consiglia di riflettere bene sulle parole piuttosto che comportarvi in maniera poco rispettosa. Nessuno può avere colpa per tutto ciò che accade nella vostra vita.

Vergine – Giornata riflessiva. Potrebbe saltarvi alla mente qualche ricordo che vi spinge a riconsiderare con più serietà alcune questioni che in precedenza avevate accantonato, credendo che non meritassero attenzione da parte vostra. Fortunatamente, in questo periodo particolare avete avuto modo di cambiare idea e questo è molto positivo per il vostro futuro.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata dovete fare molta attenzione a come vi comportate con gli altri, poiché le persone che vi vogliono bene potrebbero offendersi davanti a certi atteggiamenti causati dai vostri problemi professionali. A volte, il lavoro da casa porta malcontento in famiglia, forse perché non riuscite a concentrarvi su alcuni progetti o qualche familiare si sente trascurato da voi. Qualsiasi sia il motivo, dovete cercare di portare serenità e tranquillità in casa.

Scorpione – In questa giornata vi sentite controllati. L'oroscopo consiglia di non farvi prendere da quell'ansia che ogni tanto vi prende e non vi fa ragionare chiaramente sulle questioni più svariate, anche quelle di facile soluzione.

Forse è vero che avete bisogno di riprendere i rapporti lavorativi e sociali, ma al momento dovete accontentarvi di quello che avete.

Sagittario – In questa giornata avete modo di stare a contatto con le persone che vi piacciono di più e che hanno la capacità di mettervi di buonumore. Tutto ciò è fantastico, visto che ultimamente alcuni vostri pensieri spiacevoli avevano intristito il vostro animo. Adesso avete modo di riprendervi e di rimettervi in carreggiata.

L'oroscopo di mercoledì 29 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Le amicizie e i legami romantici dovrebbero fornire una ricca fonte di sostegno e buona compagnia in questa giornata di mercoledì.

È molto probabile che le conversazioni siano spensierate, il che è un bene visto la pesantezza di questo periodo di restrizione. Qualcuno potrebbe offrire nuove prospettive od opportunità che vi fanno gola. Tutto questo potrebbe rendere la vostra giornata leggera, riposante e molto piacevole.

Acquario – In questo periodo particolare vi sentite molto saggi. Negli ultimi tempi avete avuto modo di riflettere profondamente sulla vostra vita e ne avete dedotto degli insegnamenti molto utili, che vorreste applicare su voi stessi e anche su chi vi sta attorno. Siete abbastanza altruisti da condividere con gli altri le buone che avete scoperto.

Pesci – Avvertite il bisogno di staccare la spina per un po' di tempo. Effettivamente avete lavorato e pensato anche ai problemi altrui, senza mai dare ascolto alle vostre esigenze. Adesso, dovete pensare a voi stessi e a soddisfare i vostri reali bisogni. L'oroscopo consiglia di fare qualcosa che possa piacervi, anche a costo di indisporre gli altri. Non dovete mai dimenticare chi siete.