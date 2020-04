L'Oroscopo di venerdì 3 aprile punta un riflettore sull'emotività, il bisogno di amare e la determinazione nel portare avanti i progetti con coraggio. Le previsioni astrologiche emanano influssi energici e rivitalizzanti. Luna presente in Leone fa richiedere sempre maggiori premure mentre Giove fortunato in Capricorno invoglia a fare di più e ad aprire nuovi orizzonti preziosi per l'amore.

Luna in Leone nell'oroscopo di venerdì

Ariete: Giove in quadratura non favorisce le buone occasioni e qualche imprevisto può deludere le vostre aspettative.

Contate però sull'influsso intuitivo della Luna che dal Leone favorisce una capacità di reagire alle avversità imprevedibile e grintosa.

Toro: la Luna dal Leone fa sì che assumiate un atteggiamento permaloso e melodrammatico per attirare le attenzioni su di voi e ottenere così ciò che desiderate. La quadratura con Venere sprigiona infatti insicurezza e un modo di amare troppo complesso e tormentato.

Gemelli: aprite le porte del cuore e accogliete l'influsso di una Luna leonina che incrocia le sue energie con un Sole benevolo e carica di dinamismo e di un modo di amare ingenuo e affettuoso.

Adorate essere vezzeggiati dalle persone a voi care.

Cancro: un amore sta per maturare e Mercurio e Nettuno dai Pesci esortano a riflettere sul da farsi per capire davvero cosa provate per questa nuova fiamma sentimentale. Giove e Marte opposti al segno possono causare sfiducia ma non lasciatevi prendere dal timore di non concretizzare i progetti a cui ambite.

Leone: Luna nel segno fa attirare tutte le attenzioni su di voi e sarete i protagonisti della vostra vita, dominatori indiscussi della sfera amorosa poiché esprimete i sentimenti con atteggiamento autoritario e ambizioso.

Attenzione agli astri in opposizione dall'Acquario che possono rendervi alquanto irritabili.

Vergine: Venere dal Toro vi chiede di fare di più in amore poiché in quadratura. Ma vi rendete conto che non è con la possessività che conquisterete una persona che ha fatto breccia nel vostro cuore. Non galoppate quindi con la fantasia e prendete in considerazione l'idea di indirizzare i vostri sentimenti verso nuovi avvincenti orizzonti.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influenza del satellite notturno risulta benefica dal Leone e sprigiona una carica energetica creativa e affascinante. Molto sicuri di voi stessi e delle vostre capacità, amate farvi notare e stare al centro dell'attenzione. Così potete passare all'azione e vincere la pigrizia causata dal Sole in opposizione.

Scorpione: mettete maggiore energia in un progetto che forse non vi soddisfa come vorreste. Abbiate maggiore fiducia nella concretizzazione dei sogni e procedete con determinazione, senza perdere mai la speranza. In amore è in arrivo una bella sorpresa anche per voi single.

Sagittario: il satellite notturno vi carica di energia positiva e diventate quasi egocentrici poiché desiderosi di accentrare tutte le attenzioni su di voi. Magari questo atteggiamento è causato dal desiderio di riempire un vuoto interiore e nutrire così il vostro orgoglio ferito.

Capricorno: le possibilità che i vostri desideri amorosi si attuino sono spiccate, ma mettete in conto anche che occorre avere molta pazienza perché ogni cosa succede a suo tempo. Giove elargisce fortuna e Marte cerca di contrastare una quadratura con Venere che crea attrito. Non temete però poiché a breve l'astro dell'amore assumerà una posizione favorevole per voi.

Acquario: l'astro d'argento risulta in opposizione dal cielo astrologico del Leone e può rendervi nervosi anche senza un motivo plausibile. Attenzione quindi a tenere a bada gli scatti d'ira e contate sulla posizione favorevole di Sole che promette vitalità e una nuova determinazione nel concretizzare i progetti con fiducia.

Pesci: una soluzione a un problema che vi affligge è alle porte e finalmente le prospettive mentali si allargano. Così potete valutare che non tutto è irrisolvibile e che la fortuna vi sorride poiché Giove è in posizione benefica. Che siate in coppia o in cerca dell'amore, non siate troppo polemici.