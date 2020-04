L'Oroscopo di domani, sabato 4 aprile, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Eccoci giunti alla fine della settimana che è stata caratterizzata da sentimenti contrastanti e da una serie di alti e bassi. La Luna sarà ancora nel domicilio del Leone, ma in serata (ore 21.19 circa) transiterà nella Vergine. Per molti segni zodiacali ci sono state (e ci sono ancora) delle difficoltà difficili da superare. I bioritmi sono sfasati e tutti i giorni risultano identici agli altri. Mancano stimoli e occorrono garanzie, tuttavia questo fine settimana promette dei buoni risvolti, non a caso per quasi tutti dovrebbero giungere delle novità importanti.

Si prospetta un sabato valido e nella media, specie per i nativi dei Pesci. Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno con l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 4 aprile

Capricorno - 12° in classifica - Siete al limite della sopportazione, non ne potete proprio più! Mai come ora bramate nuove emozioni, avete sete di novità. Ormai avete perso le buone abitudini di un tempo, non riuscite a darvi una regolata e siete pessimisti. Come se ciò non bastasse, siete divorati dalla paura e temete per la vostra salute ma anche per quella dei vostri cari.

Chi lavora in proprio sta brancolando nel buio ma presto giungerà qualcosa di interessante che risolleverà un pochino l'umore. Reinventatevi, ora più che mai!

Ariete - 11° posto - Stress, ansia, rabbia e frustrazione vi tengono compagnia ormai da diversi giorni. Tuttavia, non fa bene vivere così! In questo sabato, purtroppo, il cielo astrale non si presenta positivo per cui non ci sarà da meravigliarsi se ogni sentimento negativo possa risultare amplificato.

Cercate di correre ai ripari e fate dei pensieri allegri e ottimisti (anche se non vi andrà). Effettuate letture stimolanti, circondatevi di buoni esempi e spronatevi attraverso l'attenta riflessione interiore. Con il partner non lesinate l'attenzione. In famiglia servono nuove regole.

Bilancia - 10° in classifica - Non permettere ai pensieri negativi di affossarvi e di invadere la vostra mente perché a lungo andare otterrete effetti anche devastanti.

Se lo si vuole, si può ottenere tutto ed è sbagliato affermare il contrario. Le persone negative, ossia quelle che vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto anziché mezzo pieno, difficilmente emergeranno dal buio della notte. Per cui, sforzatevi di essere più ottimisti e parlate con gente altrettanto ottimista (anche in chat). Dedicate questa giornata al riordino interiore e ambientale, fate piazza pulita di quelle cose che non utilizzate più e chiudete i rapporti pessimisti.

Gemelli - 9° posto - In giornata l'energia non vi mancherà, ma da un po' di giorni siete confusi e insicuri, vi sembra di camminare sui carboni ardenti.

Dentro avete tutte le risorse necessarie per venire a capo di un determinato problema che vi soffoca da tempo. C'è da dire che presto avrete modo di lasciarvi alle spalle questo difficile periodo, ma dovete imparare a regolarvi. Prendete consapevolezza del vostro essere e chiedete aiuto perché non potete fare tutto da soli.

Cancro - 8° in classifica - L’Oroscopo del 4 aprile dice che, in giornata, i sentimenti torneranno alla ribalta. Per alcuni si prospetta un sabato piatto e a tratti noioso, ma in linea di massima avrete abbastanza sprint per inventarvi qualcosa di nuovo. Potreste ritrovarvi a pensare ai cambiamenti avvenuti dall'inizio di quest'anno, ma ancora non è finita!

C'è qualche nativo del Cancro che sta stringendo la cinghia e che forse ha riconsiderato determinate situazioni. Provate a cambiare la disposizione dei mobili e ad eliminare il superfluo, vi conferiranno nuova linfa mentale.

Pesci - 7° posto - L’oroscopo di domani annuncia un sabato nella media. Avete vissuto una settimana affannata, avete pulito tutto il pulibile. Saper trovare dei lati positivi dietro a ciò che accade, è un grande dono. Si fa presto a scaricare sugli altri la propria infelicità. Siete un segno molto creativo, ma ultimamente non sapete che pesci prendere. Vi occorre una guida che vi illumini il cammino.

In giornata cercate di fare uno sforzo in più e seguite la vostra routine. Non lasciatevi schiacciare dai fattori esterni.

Oroscopo del giorno

Sagittario - 6° in classifica - Se vi ritrovate ad un bivio, prendete posizione perché non fa bene tentennare a lungo e restare fermi al punto di partenza. Per vedere la luce in fondo al tunnel è necessario muoversi. Comunque sia, in queste 24 ore avrete tanta voglia di divertirvi e scrollarvi di dosso l'apatia e la noia. C'è qualche nativo del Sagittario che sta combattendo una complessa battaglia: chi la dura la vince! La prossima sarà una settimana interessante.

Acquario - 5° posto - Avete bisogno di garanzie, in questo periodo necessitate di solidità sentimentale e/o economica. Del domani non vi è certezza e questa sensazione vi infastidisce perché siete dei maniaci del controllo. Tuttavia, questo sabato sarà di gran lunga migliore del resto della settimana, non a caso vi sentirete più forti e maturerete nuove consapevolezze. Chi vive un amore a distanza deve tenere duro perché giungeranno momenti migliori: non può piovere in eterno.

Toro - 4° in classifica - Sarà un sabato buono. Al più presto giungeranno dei nuovi cambiamenti e tante situazioni subiranno un'ulteriore trasformazione.

Curate di più il vostro aspetto soprattutto se ultimamente dormite in modo sregolato. I cuori solitari non dovranno sottovalutare le nuove conoscenze online. Chi ha fatturato poco il mese di marzo non dovrà scoraggiarsi perché presto giungerà un aiuto agognato.

Scorpione - 3° posto - Le previsioni astrologiche invitano a bandire il malumore e il pessimismo dalla vostra abitazione! Presto Venere vi tenderà la mano, ma già in queste 24 ore sarà possibile liberarsi di un certo peso. In casa avrete un bel po' di faccende di cui occuparvi, tuttavia non eccedete con i dolci. Serata da trascorrere in famiglia o con la persona del cuore, ai tempi d'oggi tutto è superabile.

Vergine - 2° in classifica - In serata la Luna sarà nel vostro splendido segno, ma già in mattinata vi sentirete meglio. Vi accorgerete del reale valore di chi vi è accanto. Una soluzione sarà a portata di mano e finalmente riuscirete a vedere oltre il muro. In famiglia considerate l'idea di organizzare una serata spensierata da trascorrere insieme poiché servirà ad allontanare i problemi e lo stress. Ridere è corroborante!

Leone - 1° posto - Un'altra giornata al primo posto! La Luna nel segno vi rende pieni di energie. I rapporti potranno consolidarsi, specie se ci sono stati dei litigi o dei dubbi.

In famiglia, chi ha dei figli, risulterà maggiormente comprensivo e indulgente. Un cielo così promettente non si intravedeva da molto tempo, perciò non sprecatelo crogiolandovi nel pessimismo. Dedicate queste 24 ore alla cura della vostra persona e/o al relax con il partner.