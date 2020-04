Per le previsioni dell' Oroscopo, nel periodo del weekend che parte da sabato 18 a domenica 19 aprile 2020, tanto ottimismo si affaccerà ai nati del segno dell'Ariete grazie al Sole e a Mercurio, mentre purtroppo le cose non andranno per il verso giusto per il segno del Toro e del Cancro sul lavoro, ma ci saranno alcune avvisaglie sull'andamento positivo della loro situazione sentimentale. Un rilancio significativo lo avrà anche il segno della Vergine, anche se sarà ancora necessaria molta prudenza.

Molti impegni del segno della Bilancia potrebbero non 'conoscere' la loro reale efficienza a causa delle continue distrazioni a cui i nativi saranno sottoposti. I Pesci, a causa della Luna, potrebbero risultare piuttosto incerti e oscillanti fra contentezza e nostalgia, anche se in questo fine settimana propenderanno per la prima. Il Capricorno grazie a Giove saprà come muoversi, ma Plutone lo costringerà ad essere più accorto del solito.

In basso, le previsioni nel dettaglio per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo: Gemelli nervoso, Leone in famiglia

Ariete: con i guadagni arriverà anche la voglia di fare qualcosa di diverso dal solito, che vi faccia letteralmente uscire dagli schemi e vi dia una spinta maggiore sul campo lavorativo. Per mitigare lo stress sarà molto divertente fare progetti con il partner e tante chiacchierate anche con gli amici.

Toro: finalmente rilassati, avrete del tempo da impiegare per approfondire qualche rapporto che finora è rimasto piuttosto incerto e poco definito.

Sarà molto proficuo anche intavolare un argomento a cui tenete con il vostro partner per poter rafforzare le vostre rispettive visioni in merito.

Gemelli: dovrete necessariamente trattenere qualche battuta di troppo per non inimicarvi qualcuno di importante all'interno del posto di lavoro. Anche in amore potrebbe esserci qualche screzio legato alla vostra incertezza. Questa insicurezza vi farà sentire piuttosto irritabili.

Cancro: avrete molte occasioni per avere molta più intesa nella vostra relazione, peccato che qualcuna andrà irrimediabilmente persa nel sabato a causa di alcune situazioni piuttosto scomode. Le energie sul posto di lavoro purtroppo potrebbero calare, ma il recupero fortunatamente sarà piuttosto veloce.

Leone: sarete brillanti, intraprendenti e molto originali nell'esposizione dei vostri progetti agli altri colleghi. Ma evitate di imporli se qualcuno dovesse ribattere apertamente. La domenica sicuramente troverete nell'ambiente familiare un buon supporto morale, quindi pensate solamente a ristabilire un equilibrio e le energie fisiche.

Vergine: avrete un drastico miglioramento finanziario grazie alla vostra tenacia e alla vostra grande voglia di sistemare le cose in modo adeguato. Il buonumore vi porterà ad essere più indulgenti e meno pretenziosi riguardo all'attenzione del partner. La vostra dolce metà sarà molto tenera nei vostri confronti.

Sagittario passionale, Acquario irrequieto

Bilancia: purtroppo la concentrazione sarà una vera e propria sfida, perché ne avrete molto poca durante le ore lavorative preferendo dedicarne molta invece alle relazioni interpersonali. Sicuramente ci sarà qualcuno che riprenderà questo atteggiamento in modo fortemente negativo.

Scorpione: gli studi saranno più intensi, e la voglia di imparare anche se non siete studenti sarà molta. Per questo motivo la vostra mente in questo fine settimana sarà un vero e proprio motore con cui imparare moltissimo e anche far vagare la fantasia. Gli hobby di scrittura, lettura e affini saranno quelli che avranno più successo.

Sagittario: la passionalità nella vostra relazione sboccerà nuovamente, con molte occasioni non soltanto di essere teneri ma anche di provare emozioni nuove. Non ci saranno idee che riguardino il futuro, ma per ora non avrete voglia di pensarci. Godetevi l'affinità di coppia fino in fondo.

Capricorno: la prudenza sul lavoro vi metterà in condizione di fare i vostri progetti e accordi senza esporli troppo a chi vi circonda. Ci sarà però molto ottimismo per gli affari, anche se al momento saranno presenti solamente i presupposti. Abbiate fiducia nelle vostre forze e nella vostra determinazione.

Acquario: insofferenti alle regole, avrete in mente di 'romperle' per poter avere più libertà di gestione del vostro lavoro e della vostra metodica, arrivando a scontrarvi con qualcuno che probabilmente non approverà questo genere di ribellione.

Pesci: qualche piccolo dettaglio sul lavoro vi farà riacquistare il buonumore in breve tempo.

Questo sarà molto più forte nella domenica, quando potrete dare libero sfogo alla vostra fantasia con i vostri hobby o con qualcosa da concludere sul campo professionale, come ad esempio un affare a cui tenete particolarmente.