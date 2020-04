Le predizioni zodiacali del weekend 4 e 5 aprile 2020 sono pronte a svelare come saranno le ultime due giornate della settimana in corso. In primissimo piano quindi l'oroscopo sulle giornate di sabato e domenica, entrambe sottoposte ad analisi astrologica per quanto concerne il lavoro e l'amore. Nel contesto sotto analisi, la Carta Astrale sul periodo di riferimento indica la presenza della Luna in Vergine, la stessa risulta in diretta opposizione con Nettuno e Mercurio in Pesci. Di buono c'è che l'astro terrestre si troverà in contemporaneo trigono con Urano in Toro, riuscendo in questo modo ad attenuare gran parte delle dissonanze generate da altri pianeti.

Rimane fermo il Sole nel campo dell'Ariete mentre Venere spazia indisturbato nel comparto dei Gemelli. Iniziamo ad analizzare dettagliatamente le previsioni astrologiche di sabato 4 e domenica 5 marzo valutando uno ad uno i segni dall'Ariete ai Pesci.

Predizioni astrali del 4 e 5 aprile, da Ariete a Cancro

Ariete - In questo prossimo weekend la Luna in Vergine ammicca piacevolmente, complice alle vostre iniziative. L'Astro della Terra vi dà volentieri una mano a realizzare i vostri progetti in campo sentimentale e professionale.

Meritata popolarità nell’ambiente famigliare e soddisfazione nel constatare che le vostre opinioni hanno un certo peso. Nel lavoro fate tesoro delle critiche costruttive che forse vi verranno rivolte da qualcuno più esperto. Come sapete, nella vita non si finisce mai di imparare. In amore invece, quando il cuore chiama non c’è età e timidezza che tenga: solo una voce potente, un’onda che sommerge dolcemente.

Toro - Questo prossimo sabato 4 e domenica 5 aprile sarete alle prese con la quadratura da Saturno e Marte in Acquario verso Urano in Toro. La Luna in Vergine vi cala invece in una realtà fatta di doveri familiari, mandando in frantumi eventuali progetti che avete in agenda. Tra voi e le questione pratiche è in corso un vero match, ma se non vi impegnate, in questo periodo vi metteranno ko! Nel lavoro, se il periodo si presenta faticoso è inutile farsi prendere dall’ansia.

Cercate piuttosto di organizzarvi e di non perdere tempo. Nel contatto virtuale con la dura quotidianità, un grande amore perderà molto del suo fascino. In questo caso la domanda sorge spontanea: forse non era poi così grande?

Gemelli - L'arrivo di Venere nel segno invita a godere dei buoni flussi rilasciati da Giove, Plutone e Saturno in Capricorno. In recupero disponibilità e buonumore in modo da dare alla giornata tranquillità oppure vivacizzarla con piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia o un nuovo progetto da condividere. Una cenetta allegra nel calore della famiglia è benvenuta se presa con un certo distacco da ciò che quotidianamente avviene fuori dalle mura domestiche.

Nel lavoro, spedite curriculum a tutto spiano, setacciate gli annunci di lavoro e fatevi avanti per ottenere nei prossimi mesi un colloquio o un invito di lavoro. In amore, voi single vorreste far quadrare a tutti i costi il cerchio: desiderate equilibrio e stabilità ma difendete ad oltranza la libertà. Decidetevi!

Cancro - È un weekend un po’ monotono, che vi vede alle prese con questioni pratiche inderogabili, di cui vi occupate sempre un po’ a malincuore. Alcuni rapporti sterili iniziati alcuni mesi addietro, oppure occupazioni ripetitive, generano spesso insoddisfazione. Provate a fare dei cambiamenti drastici, magari iniziando a tagliare qualcosa che non va nella vostra vita.

Parlando di lavoro, a saperle cogliere, tenendo gli occhi aperti e le orecchie dritte, potrebbero esserci occasioni fortunate. L'invito in questo caso è quello di abbassare il tiro: non serve puntare in alto, basta sapersi accontentare. Single, il 'parco conquiste' è limitato? Datevi da fare allora, iniziando nel frattempo ad aggiungere qualche nuovo numero di telefono alla vostra agendina segreta.

Predizioni zodiacali di sabato e domenica, da Leone a Scorpione

Leone - Le predizioni zodiacali indicano novità in amore in arrivo per voi del Leone. La quadratura in atto tra Marte e Urano vi infastidisce non poco, confondendovi le idee e rendendovi emotivamente instabili.

Da tenere sotto controllo invidie, rivalità e discussioni in casa, soprattutto per questioni di denaro o per ripicche sentimentali. Voi versate nel caos totale, mentre dal partner pretendete risposte precise: non credete di esagerare? Nel lavoro andateci piano con gli atteggiamenti di sfida, potreste rischiare di pregiudicare non soltanto la vostra immagine, ma anche qualcos'altro. La posta in palio è molto più alta in amore: assolutamente da evitare questo sabato e domenica rigidità di giudizio e tono autoritario. Al massimo un litigio, ma se è questo che volete troverete soddisfazione.

Vergine - Questo weekend progetterete di accendere un mutuo o magari richiedere un finanziamento.

Diciamo che il periodo potrebbe essere quello giusto: non incontrerete intoppi o magagne difficili da aggirare, per cui procedete spediti. Si profila invece una nuova proposta di lavoro molto promettente per chi è in cerca di occupazione. Varrà la pena di approfondire e poi eventualmente accettare. Se poi un lavoro già lo avete, sarete particolarmente efficienti nello svolgere i compiti di routine. Le vostre capacità organizzative verranno finalmente alla luce. In amore la nostalgia per una storia passata vi potrebbe invogliare a riprovarci. Sappiate comunque che fino a quando il cuore non sarà di nuovo sgombro non c’è spazio per nuovi amori.

Bilancia - Oltre ad apportare serenità e buonumore, la Luna in Vergine di questo prossimo weekend invoglia a badare al sodo. Il periodo si prospetta in parte in modo positivo nei riguardi delle vostre finanze. Iniziative a lungo raggio, investimenti in mattone, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia: qualsiasi cosa, purché fattibile. Nel lavoro dovrete forse accettare uno spostamento di scrivania o di ufficio per 'ordini superiori', ma i vantaggi alla lunga saranno evidenti. In amore qualcuno di voi potrebbe vivere una nuova storia: anche se solo in modo virtuale, di certo potrebbe essere una grande avventura da vivere prossimamente.

Dovete ammettere che la precarietà del periodo ha anche un suo fascino.

Scorpione - La Luna in Vergine, frenata da Mercurio in quadratura, vi costringe a procedere a tentoni in questo weekend. Un andamento zigzagante, tra incoerenze e passi falsi soprattutto in ambito familiare. L’insicurezza a volte tende a rendervi possessivi nei confronti di chi si ama: la gelosia vi rende sospettosi? Occhio allora a non superare il livello di guardia, perché dice il proverbio 'il troppo storpia!'. Anche nel lavoro in queste due giornate ci saranno ostacoli da superare, ma ciò che più brucia è la ferita inferta all’orgoglio, che vi impedisce di accettare anche le piccole sconfitte.

Single, anche se ultimamente avete fatto una scelta poco felice, invece di perseverare nell’errore, fino a che siete in tempo fate marcia indietro!

Predizioni del weekend, l'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Supportata da Urano in Toro, la Luna in Vergine del periodo sarà davvero in grado di farvi da spalla. In molti casi l'Astro d'Argento vi supporterà alla grande, restituendo fiducia e annullando gran parte delle vostre incertezze. Tanto buonumore in arrivo soprattutto domenica: un amico o una amica dispenseranno a iosa pillole di buonsenso. Progetti costruttivi in programma per chi intendesse metter su famiglia.

Nel lavoro, una bella mole di impegni si staglia minacciosa al vostro orizzonte. Calma: saprete affrontare ogni incombenza con efficienza e buon metodo, con lo spirito positivo a farvi da guida. In amore, parlando di single, tendete spesso a valutare a priori le nuove amicizie, forse con troppa superficialità. In alcune circostanze potreste perdere una buona occasione per stabilire rapporti sentimentali significativi.

Capricorno - Questo weekend, se una persona amica incautamente vi dovesse muovere una critica o un richiamo, lo farà di certo a fin di bene, sappiatelo. Accogliete serenamente ogni piccolo rimprovero, perché se provenienti da chi vi ama di certo servirà a darvi modo di migliorare o, eventualmente, a non sbagliare.

Possibili svolte in campo lavorativo assolutamente da non sottovalutare: alcune di queste potranno condurvi al successo. Non accontentatevi di obiettivi modesti, ora che poteste ambire al meglio. Certo, ogni sforzo vi costerà energia e fatica, ma i risultati non vi deluderanno affatto. In amore esiste, o sta per arrivare, una bella complicità con una persona a voi vicino, ma gli sviluppi futuri sono imprevedibili. Amicizia o amore, è sempre un dilemma: auguri!

Acquario - La Luna 'bloccata' da Nettuno in quadratura sembra destinata a soccombere nei vostri confronti. Tra piccole frustrazioni e obiettivi mancati, alla fine potreste uscirne fuori abbastanza nervosi. Tranquilli, se il vostro Marte risulta sotto scacco da astri malevoli, un bel Saturno in trigono a Venere sarà il vostro asso nella manica. In ambito familiare, l’intervento di un amico che ha a cuore le vostri sorti assicurerà un successo moderato, ma tangibile, in alcune questioni che vi tengono in ansia. Nel lavoro, per non mettere in gioco alcune sicurezze vi state arroccando su posizioni discutibili. Potreste rischiate grosso, attenzione: siate comunque più flessibili in amore: se state soffrendo a causa di problemi sentimentali, non crogiolatevi nei pensieri tristi. Rispolverate il naturale ottimismo e lo spirito per le cose belle, vedrete che tutto cambierà in meglio.

Pesci - Le predizioni zodiacali di sabato e domenica 4 e 5 aprile annunciano per tanti di voi nativi due giornate ottime. Il periodo sarà benevolo nei vostri confronti e porterà anche qualche occasione per un guadagno extra. Una vera manna, in questi tempi di magra non trovate? Per qualcuno, chiarita finalmente una questione, un possibile malinteso con un familiare sarà da considerare definitivamente chiuso. In questo caso vi sentirete immediatamente meglio, più sereni e uniti che mai. In campo lavorativo, riuscirete ad appianare eventuali difficoltà con intelligenza e senso della misura. In questo caso, vista la vostra impulsività equivarrebbe ad un successo fuori dalle attese. In amore l’energia bloccata si risveglierà e potrete buttarvi a capofitto nelle emozioni d’amore. Avvicinatevi di più a chi vi ama, ovviamente parlando di partner o persone conviventi. La salute è buona: una volta tanto saprete evitare di spendere energie a vuoto. Scongiurare gli eccessi favorirà un buon recupero. Attenzione alla dieta.