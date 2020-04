L'Oroscopo di sabato 4 e domenica 5 aprile, è pronto a svelare come si concluderà questa prima settimana del quarto mese dell'anno. Sono state delle settimane indubbiamente pesanti e complicate, tuttavia questo weekend prometterà abbastanza bene. Non saranno da escludersi emozioni e passioni, come nel caso dei Bilancia. Possibili novità in arrivo per molti segni tra cui l'Acquario. Amore, lavoro, benessere e soldi, scopriamo le previsioni del fine settimana per ciascun segno.

Oroscopo del weekend, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Vola a conclusione anche questa prima settimana del mese di aprile. Marzo è stato ricco di colpi di scena, qualche nativo ha imparato ad adeguarsi all'intera situazione, ma altri ancora la respingono e preferiscono fare di testa propria. Le stelle invitano alla massima prudenza, non date niente e nessuno per scontato. Saranno due giornate da trascorrere in completo relax insieme alle persone care, magari dinanzi ad un bel film animato. Non è facile convivere in spazi ristretti, per questo motivo sospendete ogni dovere e riposatevi perché avrete bisogno di tanta energia per affrontare la seguente settimana.

Toro - Marzo ha chiuso i battenti da un bel po' e questo fine settimane permetterà di ritrovare respiro e tregua. Tante saranno le attese, qualcosa si muoverà entro domenica sera. Le stelle, infatti, annunciano qualcosa di importante, forse una notizia che aspettavate da tanto ma che potrebbe non garbarvi. Sarete alle prese con delle chat di gruppo, ma evitate discussioni. Possibili telefonate in arrivo, cercate solamente di non trascorrere tante ore a chiacchierare.

Chi vive da solo non avrà idea su cosa fare e desidererò fuggire via. Tuttavia, una bella idea vi verrà in mente e vi si aprirà un mondo appassionante.

Gemelli - Anche questa settimana volge a conclusione. Dopo mille difficoltà iniziali avete imparato ad accettare l'intera situazione. Qualche nativo di questo sprizzante segno si ritroverà ad uscire per delle commissioni veramente urgenti altri invece si ingegneranno in una nuova ed entusiasmante attività.

La noia, del resto, stimola la fantasia e questo è un gran bene. Basta fare pulizie, dedicatevi al relax assoluto. Rintanatevi in camera e meditate, avete bisogno di pensare a voi stessi. Presto la mareggiata attorno a voi si accheterà e potrete uscire dal tunnel.

Cancro - L’Oroscopo del fine settimana dice che saranno 48 ore importanti e ricche di emozioni. La settimana è stata piena di incertezze e timori. C'è chi è stato poco bene oppure ha temuto per la propria incolumità e/o della propria famiglia. Litigi e incomprensioni non sono mancati. Sabato, però, qualcosa comincerà a muoversi e si registrerà una piccola ripresa.

Anche l'umore tornerà stellare e sarà possibile avviare un progetto motivante. In questo periodo dovete nutrirvi meglio, sorridere (anche controvoglia) e leggere dei libri spronanti. Abbattete ogni negatività e tagliate corto con i soggetti pessimisti.

Previsioni astrologiche dal Leone allo Scorpione

Leone - Avete avuto una settimana così così. Vi siete ritrovati a combattere tra i capricci della famiglia e i problemi economici che non sembrano ripianarsi. Non è facile tirare avanti di questo periodo, tuttavia bisognerà mantenere la positività e aspettare tutto il tempo che occorre. Chi si ferma è perduto, per cui non smettete di perseguire i vostri scopi di vita.

Imparate, approfondite, con internet si possono fare tantissime cose anche visitare musei, seguire dei corsi, allacciare contatti! Una buona pizza fatta in casa oppure un delizioso pollo al forno con patate vi risolleveranno l'umore.

Vergine - Weekend avvincente ed anche dinamico. Non amate nascondervi dinanzi alle difficoltà, siete abituati a combattere perché la vita non è sempre stata rosa e fiori con voi. Sabato e domenica vi dedicherete a voi stessi dato che risultate troppo stressati. Le femmine di questo segno hanno fronteggiato mille impegni nei giorni scorsi, per cui dovranno riprendersi e lasciar perdere le pulizie e la cucina.

Concentratevi sull'ozio assoluto, meritate anche voi di riposare. I maschi, invece, hanno bisogno di rimboccarsi le maniche dato che ultimamente sono travolti dalla noia.

Bilancia - Le previsioni astrologiche del fine settimana si presentano molto valide. Salteranno di gioia quei single che hanno allacciato nuove amicizie virtuali di recente, infatti si prevedono due serate piene di emozioni ed anche di passione. Andrà tutto bene anche per quelle coppie che hanno vissuto dei difficili momenti. La creatività sarà vertiginosa e qualcosa di buono sboccerà. In cucina, gli appassionati faranno faville.

Coloro che lavorano da casa, invece, dovranno considerare l'idea di programmare ogni cosa sull'agenda.

Scorpione - Weekend con qualche piccino disagio. Cresce l'attesa per un evento in particolare, forse non vedete l'ora che tutta questa faccenda finisca oppure siete in attesa di un compleanno? Comunque sia, sabato avrete modo di discutere di certi argomenti di famiglia di grande importanza. Ci sarà bisogno di stilare nuove regole e sistemare ogni questione poco chiara. Saranno due giornate da trascorrere nell'ozio assoluto, ma datevi da fare qualcosa di motivante come ad esempio l'orto sul balcone.

Avvertirete un po' di stanchezza e dolorini alle vie digerenti, fate attenzione a ciò che ingerite.

Predizioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Sabato e domenica si preannunciano due giornate vivibili e abbastanza tranquille. Non amate oziare, siete un uragano inarrestabile. Occhio a non invadere gli spazi altrui, sarà importante rispettare i reciproci limiti. Coloro che vivono da soli stanno soffrendo questa solitudine e vorrebbero evadere o riabbracciare delle persone cara. Svagate la mente e non pensate al peggio. Non sottovalutate il potere della lettura e della scrittura.

Capricorno - Siete un segno che difficilmente fa il primo passo in amore. Anche se per il momento non avete molte occasioni di conoscere gente nuova, state dedicando maggior spazio alla vostra persona. Qualche nativo si sente perso, ma la vera forza è nella mente. Sabato sarà la giornata perfetta per sfornare pizze o torte fatte in casa, in memoria dei tempi andati. Dopo una serata in famiglia, domenica mattina vi alzerete appagati e sorridenti. Chi deve lavorare vive da solo, coltiva un po' di angoscia interiore. Accordi a distanza.

Acquario - Non saranno da escludersi nuove richieste d'amicizia, ma se siete in coppia evitate tradimenti.

Anche se è un periodo complicato e tutto e tutti vi fanno infuriare, dovrete essere pazienti e alla mano. Organizzate qualcosa di bello da fare tutti insieme, magari un gioco di società o vedere un film rilassante. Se nessuno fa niente, cercate di essere voi a rompere il ghiaccio dando un bel calcio all'apatia. Possibili novità, state in guardia.

Pesci - L’oroscopo del fine settimana vi vedrà più rilassati e meno nervosi del consueto. Di tanto in tanto vi perdete nei meandri della vostra mente che è una grande sognatrice. Spesso vi invitano a mettere i piedi a terra, ma non date ascolto a questo consiglio.

Avete il diritto di essere quello che siete. L'amore, sabato sera sarà protagonista. Le giovani coppie che desiderano una gravidanza, avranno maggiori opportunità.