L'Oroscopo di domani, domenica 5 aprile 2020 è pronto a dare un senso, positivo o negativo, all'ultimo giorno di questa settimana. La primavera avanza, per tutti però il periodo è un po' amaro, viste le attuali restrizioni a cui siamo costretti nostro malgrado ad sottostare. Presto arriveranno giornate migliori. Tornando al nocciolo della questione, domenica l'Astrologia rivela la stabile presenza del Sole in Ariete, promotore per quest'ultimo della posizione 'top del giorno'. Altrettanto splendida è la posizione della Luna nel comparto della Vergine.

L'Astro d'Argento porterà sicuramente ottime notizie a più di qualche segno, in primis come annunciato in apertura alla stessa Vergine. Giornata molto buona anche per Gemelli, Bilancia e Scorpione, tutti considerati alla pari con cinque stelline. Invece, secondo le predizioni zodiacali del 5 aprile, poco o nulla in prospettiva per coloro nativi in Bilancia, Pesci, Toro e Cancro, costretti a sottostare a più di qualche turbolenza astrale.

La classifica stelline del 5 aprile

Gli astri hanno già detto la loro in merito al probabile andamento della prossima domenica, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai dodici segni dello zodiaco in analisi.

In evidenza la nostra classifica stelline interessante l'oroscopo del 5 aprile 2020. Curiosi di sapere se anche il vostro segno rientrerà tra i 'baciati' dalla fortuna in questo ultimo giorno della settimana? Bene, togliamo subito ogni dubbio andando direttamente a scoprire la scaletta relativa ai dodici segni dello zodiaco. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo del 5 aprile per tutti i segni dello zodiaco:

1° posto - Top del giorno : Ariete ;

- : ; 2° posto - ★★★★★: Gemelli, Vergine, Scorpione, Sagittario;

3° posto - ★★★★: Leone, Capricorno, Acquario;

4° posto - ★★★: Bilancia, Pesci;

5° posto - ★★: Toro, Cancro.

Oroscopo domenica 5 aprile, previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: ’top del giorno’.

In arrivo una domenica 5 aprile sotto la positiva guida spirituale del Sole nel segno. La giornata ultima di questa settimana si preannuncia pertanto deliziosa soprattutto in campo sentimentale. Aprendovi in modo coraggioso e sincero, troverete finalmente il modo di superare vecchie incomprensioni con la persona che amate. Approfittate della giornata libera per dedicare cure e attenzioni speciali alla pelle o ai capelli.

Se vi ammorbidite, rinunciando a tenere tutto sotto controllo, ogni problema si ridimensiona e i rapporti diventano più disinvolti e sereni. Col passare delle ore aumenta il desiderio di condivisione, grazie alla Luna in Vergine che da neutra diventa amica.

Toro: ★★. Giornata di fine settimana valutata con il magro 'ko'. Diciamo che è quasi impossibile da decifrare, astrologicamente parlando. Le previsioni di domenica in questo caso mettono in chiaro solo questo: il periodo in arrivo sarà, volenti o nolenti, catalogato come negativo. La Luna non vi è amica, ma potete tranquillamente infischiarvene.

Famiglia, amici e partner faranno quadrato intorno a voi, placando le vostre ansie. Una buona notizia! Il partner potrebbe essere in vena di coccole, perché non ricambiarlo? Allentate il controllo su alcune vostre imposizioni. Chi avesse problemi con qualche componente della famiglia è invitato dalle stelle a fare pace.

Gemelli: ★★★★★. Una giornata più che ottima, avvalorata dall'ottima posizione lunare. Il periodo sarà principalmente da sfruttare per mettere a nuovo sia il fisico che il cervello. Datevi un programma e seguitelo con scrupolo, magari unendolo a qualche buon consiglio da parte di una persona stimata.

Se invece siete tipi 'tutta casa e faccende' e non avete nemmeno il tempo per pensare a qualsivoglia divertimento, allora dovreste cambiare qualcosa. Forse state pagando un prezzo per la vostra disorganizzazione. Almeno per quanto riguarda l’efficienza e la vitalità, potete dare punti a chiunque, è l’umore che non quadra.

Cancro: ★★. Questa parte della settimana per voi sarà pessima. Diciamo che tensioni e frecciatine non risolveranno i problemi, dunque meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul buon dialogo. In alcuni frangenti sarete preoccupati per alcune questioni finanziarie che, da un po' di tempo, vi tengono sulle spine.

Insomma una domenica così, decisamente no su tutti i fronti, non è facile da ricordare. Famiglia, partner, viaggi mancati non fanno altro che aumentare inquietudini e contrattempi, finendo per offuscare il bel cielo primaverile che traspare dalle finestre. Insoddisfatti perché tappati in casa, nervosi perché non potete uscire fuori; condite il tutto con impegni inderogabili capitati tra capo e collo: la domenica è servita!

Leone: ★★★★. Si preannuncia una domenica quasi stabile ma decisamente immobile ed a tratti senza picchi di alcun genere, siano essi positivi o negativi. Diciamo pure che la maggior parte di voi nativi andrete incontro alla classica giornata smorta, fotocopia di mille altre già vissute.

La giornata scorrerà più serena se prenderete le cose alla leggera, con un pizzico d’ironia. Se l’amore per voi è solo 'questione di feeling', allora avete tutte le carte in regola per tenervi il partner ben stretto. Il desiderio di imporsi potrebbe far fare una mossa sbagliata in amore. Vorreste un partner più remissivo, ma siete attratti dai caratteri forti. Non impegnatevi in lavori o hobby che richiedono lunghi tempi d’esecuzione, vi stanchereste prima di terminarli.

Vergine: ★★★★★. Giornata di chiusura dell'attuale settimana valutata come più che positiva soprattutto in amore, in parte anche in altri settori.

In generale pertanto, si consiglia di sfruttare il momento buono per mettere a segno qualcosa di importante o duraturo. In prevalenza soprattutto buone occasioni in arrivo nei comparti legati alle normali attività quotidiane. Una buona programmazione giornaliera permetterà di superare anche difficoltà impreviste: affrontate un problema alla volta senza paura. In amore avrete nostalgia dei bei tempi, quando eravate liberi e senza pensieri: tornare sui luoghi dove siete stati felici insieme, seppur con il pensiero, è un toccasana per la mente.

Previsioni zodiacali del giorno, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★.

Partirà inaspettatamente 'sottotono' questa vostra domenica 5 aprile. In alcuni frangenti, forse, troverete da ridire sull’operato e sulle decisioni di un amico stretto o di un parente, ma non avrete il coraggio di contrastarlo di fronte ad altre persone. Con la Luna posizionata in Vergine, i soliti problemi torneranno a farsi sentire: per fortuna è domenica, la scarsa reattività passerà inosservata. Se pensate che il partner sia un po’ stanco della relazione, mettetelo alla prova, incalzandolo con le vostre attenzioni e tante coccole. La settimana si chiude con una nota di malinconia e disagio, ma da lunedì il vento cambierà.

Scorpione: ★★★★★. La giornata di domenica prossima si prevede anche per voi Scorpione altamente positiva e stabile. A dare enfasi e supporto a sogni e desideri sarà la più che positiva Luna in Vergine. Alcuni dei vostri sogni potrebbero avverarsi aprendosi all’improvviso a dismisura. Quest'ultimi senz'altro lasceranno intravedere ogni sorta di splendide opportunità per una eventuale realizzazione personale. Voi single invece, quando mettete sulla bilancia l’impegno e le aspettative, dovete essere davvero sinceri: non ha senso provare a bluffare con voi stessi. Perciò, se avete stabilito che è il momento di fare sul serio, scendete in campo e dichiarate la vostra nuova presa di posizione.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 5 aprile indica una giornata decisamente improntata sulla buona sorte o sulla facilità nei rapporti interpersonali. In generale invece, parlando d'amore, a dominare sarà la passionalità, da profondere senza risparmio e senza farsi troppe domande. Prima però dovete sciogliere qualche inghippo, dovuto ai malintesi che si creano quando la comunicazione non è perfetta: l’esperienza sarà una risorsa. Invece, cambiamenti interessanti si prospettano nella situazione lavorativa. Non siate diffidenti, ne trarrete vantaggi sia economici che professionali.

Capricorno: ★★★★.

Si preannuncia un periodo discreto nel quale potrebbe esservi richiesto di fare un certo salto di qualità. In alcune situazioni non potrete più rimandare qualche decisione già presa: preparatevi a dare il vostro 'ok' oppure un deciso 'no' a chi sapete. In amore, nessuna minaccia per la coppia, soprattutto se condividete gli stessi sogni e ideali. Anche dopo un eventuale sfogo di tensione, vi trovate sempre più uniti e complici di prima. In serata potrebbe sorgere qualche dubbio in merito a qualcosa già programmata, da fare il giorno seguente. Dice il saggio: 'chi si accontenta gode', provare per credere.

Acquario: ★★★★. Questo fine settimana per voi dell'Acquario esordirà con una momentanea insufficienza in vari campi, probabilmente facendovi accusare un lieve malessere interiore. Diciamo che in tanti dovrete fare in parte i conti con la mancanza di volontà nel portare avanti le solite incombenze quotidiane. Approfittate della giornata di festa per rilassarvi, magari staccare un pò dalle problematiche quotidiane e dare spago a ciò che più amate fare. Se sentite l’esigenza di riequilibrare il sistema nervoso, provate con lo yoga. Sigarette e stuzzichini non vi placano e in più sono dannosi.

Pesci: ★★★. L'oroscopo di domani, domenica 5 aprile indica che il prossimo giorno in calendario sarà 'sottotono' per voi Pesci. Diciamo pure che, in linea generale, questo e quanto fatto trapelare dalle effemeridi di vostra competenza. Comunque, non sarà il caso di fare drammi se le cose non dovessero girare come vorreste. Utilizzate i prossimi due o tre giorni per mettere a punto un piano di lavoro. A metà settimana potrete concludere un buon affare. Nel rapporto di coppia vi conviene puntare sul dialogo e sugli interessi reciproci, utilissimi per superare eventuali momenti di crisi.