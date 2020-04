Aprile ha finalmente ingranato la marcia e nonostante la situazione ancora abbastanza complicata, l'oroscopo per la settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 aprile porta qualche speranza ai nati sotto i vari segni zodiacali.

In particolare il segno dei Pesci dovrà prepararsi per affrontare qualche piccola polemica all'interno del nucleo familiare, mentre l'Ariete potrà godere di qualche giornata a dir poco fortunata. Gli astri hanno deciso di donare la propria approvazione anche al segno del Capricorno, regalandogli qualche giorno di serenità e tranquillità, specialmente nella vita di coppia.

Chi non sembra passarsela nel verso giusto è il Toro, le cui giornate potrebbero essere rovinate da qualche tensione emotiva "di troppo". La situazione non è certo tra le migliori ed il carattere e la pazienza di ognuno vengono messi a dura prova, ma è importante non disperare.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'Ariete sarà uno di quei segni che potranno affrontare le prossime giornate con il sorriso sulle labbra. La fortuna sarà dalla sua parte e gli permetterà di realizzare quei progetti lasciati in sospeso ormai da qualche settimana.

Riscaldare i motori per riuscire a partire alla grande è l'unico consiglio necessario.

Toro - chi è nato sotto a questo segno, secondo quanto rivelato dall'oroscopo della prossima settimana, dovrà affrontare qualche tensione emotiva in grado, nella peggiore delle ipotesi, di mandare a monte tutto quello che si è costruito. Lo stress e la paura potrebbero influire molto, quindi sarebbe meglio allontanare ogni nota di negatività.

Gemelli - saranno i nati sotto al segno dei Gemelli a godere, proprio come l'Ariete, di qualche giorno a dir poco fortunato. Chi ha già trovato l'amore della propria vita potrà continuare a coltivarlo al meglio, anche in un periodo come questo, mentre chi sta ancora cercando potrebbe adocchiare qualche persona particolarmente interessante.

Cancro - finalmente un po' di tranquillità sta per arrivare.

Le prossime giornate serviranno per recuperare le energie perse durante la settimana ormai trascorsa e saranno in grado di regalare qualche attimo speciale e prezioso da trascorrere con il proprio partner e con le persone che si amano.

Leone - le provocazioni potrebbero non mancare mai, specie in un momento delicato come questo. La speranza è sicuramente l'ultima a morire, ma in determinate occasioni è anche in grado di portare ulteriore stress ad un segno come il Leone. Fortunatamente si potrà contare sulle persone care.

Vergine - il periodo non sembra essere certamente tra i migliori, specie dopo qualche giornata turbolenta che ha portato via non poche energie e garantito un accumulo non irrilevante di stress.

Tenere la bocca chiusa, specie quando ci si sente punti per qualcosa, è il modo migliore per non rovinare ulteriormente il rapporto con qualcuno.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - le giornate stanno per migliorare, almeno secondo le previsioni dell'oroscopo, ed il sorriso potrebbe nuovamente tornare a splendere sulla bocca di questo segno zodiacale. Se si sente la mancanza di qualcuno, anche se i rapporti non sono più quelli di un tempo, è decisamente il momento adatto per scrivergli.

Scorpione - lo stress, sfortunatamente, non abbandonerà lo Scorpione per qualche altro giorno.

Sarà quindi "normale" sentirsi arrabbiati senza saperne il reale motivo. Le domande che verranno poste a questo segno suoneranno come un qualcosa di fastidioso ed in grado di intaccarne la calma.

Sagittario - la settimana sarà molto energica. La voglia di fare, di mettersi in gioco e di farsi notare salterà sicuramente all'occhio di qualcuno e donerà qualche piccola sorpresa al Sagittario. Attenzione, però, a non esagerare troppo: a causa delle restrizioni attualmente vigenti ci si potrebbe sentire un po' "in gabbia".

Capricorno - la serenità non poteva certo mancare per un segno come questo. Le giornate che stanno per arrivare potranno finalmente essere dedicate per il recupero di quelle energie consumate durante il weekend e trovare qualche attimo di romanticismo da sfruttare con il proprio partner potrebbe non essere poi una cattiva idea.

Acquario - anche i nati sotto al segno dell'Acquario potranno avvertire nuove energie spargersi all'interno del corpo e dello spirito. Per non sprecarle è necessario ideare qualcosa di alternativo per far trascorrere le prossime giornate in allegria ad ogni singolo membro della propria famiglia. Nonostante le apparenze, i familiari hanno molto rispetto e fiducia in questo segno.

Pesci - come già anticipato, coloro nati sotto al segno dei Pesci dovranno prepararsi ad accogliere qualche polemica all'interno del nucleo familiare. Le polemiche considerate "peggiori" saranno quelle che nasceranno con il proprio partner e che metteranno a dura prova la pazienza di entrambi.

L'importante è mantenere la calma e contare almeno fino a 10 prima di rispondere e dire qualcosa di cui ci si potrebbe pentire.