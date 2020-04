Sta per partire un nuovo fine settimana, il primo del mese di aprile. Approfondiamo quali novità porteranno stelle e pianeti con l'Oroscopo di sabato 4 aprile 2020 relativamente all'amore e al lavoro per tutti e dodici i segni zodiacali.

Stelle e oroscopo del 4 aprile: la giornata da Ariete a Vergine

Ariete: in amore approfittate di questa giornata di forza per vivere al meglio la vostra storia. Il Sole è in ottimo aspetto assieme a Venere, che da qualche giorno è tornata favorevole. Nel lavoro qualcuno sta pensando di portare avanti un'idea che sarà da sviluppare entro l'estate.

Toro: per i sentimenti sarà una mattinata di tensione. Situazione complessa per chi ha un problema e cerca di risolverlo. Nel lavoro, anche se gli ultimi mesi stanno rallentando, nel lungo periodo arriveranno dei successi.

Gemelli: a livello amoroso, se ci sono state discussioni, forse è meglio non continuare in quanto rischiate di sbagliare ulteriormente. Le nuove relazioni potranno far breccia nel vostro cuore. Nel lavoro, se avete fatto delle richieste, è possibile che qualcuno risponda in questi giorni.

Cancro: in amore, se siete alla ricerca di una nuova storia, potreste realizzare il vostro desiderio entro qualche mese. L'umore in questo momento non è proprio il massimo. A livello lavorativo, nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, potrà arrivare un momento di fortuna in futuro.

Leone: a livello amoroso, se siete interessati ad una persona, dovete cercare di fare di tutto per farvi avanti.

La giornata porta novità. Nel lavoro, in questa giornata non è escluso qualche dubbio. Cercate di portare maggiore pazienza.

Vergine: fra i nati sotto questo segno zodiacale, chi è rimasto deluso da una storia sentimentale è probabile che ora si voglia fermare per un po'. Questo è un momento in cui i sentimenti sono in secondo piano. Le coppie forti invece possono pensare a qualcosa di importante.

Nel lavoro siete alla ricerca di nuovi accordi: il momento non aiuta, ma non mollate la presa.

Previsioni e oroscopo del 4 aprile: previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore c'è un buon recupero, avete deciso di vivere una storia al massimo in quanto adesso vi sentite più sicuri e forti. A livello lavorativo dovete credere maggiormente nel futuro e portare avanti progetti che risulteranno interessanti. Evitate comunque qualche distrazione di troppo.

Scorpione: a livello sentimentale è un momento interessante, anche se alcuni hanno altri tipi di pensieri. In questo periodo potreste provocare il partner per capire da che parte sta.

Nel lavoro fate il punto della situazione visto che non è il caso di mettere in discussione tutto quello che vi circonda.

Sagittario: per i sentimenti il pomeriggio porta qualcosa in più del solito, le amicizie che nascono in questo periodo possono diventare importanti. Nel lavoro qualcosa dovrà essere deciso in questi giorni, una soluzione comunque è in arrivo.

Capricorno: a livello amoroso è un periodo buono per fare qualcosa di nuovo. Questo cielo è importante e sarà positivo per portare avanti una storia. Nel lavoro i cambiamenti che arrivano in questo momento non sono per tutti negativi, potrà anche arrivare qualcosa di nuovo e positivo.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna è in opposizione, forse è meglio rimandare eventuali discussioni. Ma non è un periodo di fermo e il meglio arriverà dai prossimi giorni. Nel lavoro restare tranquilli non è facile, Saturno nel segno però aiuta.

Pesci: in amore c'è una certa stanchezza, questo weekend è meglio non strafare, ci vuole maggiore prudenza. Nel lavoro alcune collaborazioni vanno analizzate con prudenza per evitare complicazioni inutili.